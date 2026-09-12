/নিম্নচাপ কাটলেও চরম মোড় আবহাওয়ার! ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা এই এই জেলায়

West Bengal Weather Update: দক্ষিণবঙ্গে আজ থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই, তবে সোমবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি। নিম্নচাপের রেখে যাওয়া জলীয় বাষ্প ও কড়া রোদের কারণে চরম ভ্যাপসা গরম ও অস্বস্তি বাড়বে। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গের কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে শনি ও রবিবার ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা থাকলেও সোমবার থেকে বৃষ্টি কমবে।
অয়ন ঘোষাল: প্রভাব কাটল নিম্নচাপের। আজ থেকে ক্রমান্বয়ে বৃষ্টি কমবে দক্ষিণবঙ্গে। সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে বঙ্গে বিদায় নিতে পারে বর্ষা। পুজোয় তাৎক্ষণিক মেঘ তৈরি হয়ে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি ছাড়া আর খুব বেশি উদ্বেগের কারণ নেই উদ্যোক্তা এবং পুজোপ্রেমীদের।
দক্ষিণবঙ্গে আজ শনিবার থেকে ভারী বৃষ্টির আর কোনও সতর্কতা নেই। সব জেলার দু-এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি অল্প সময়ের বৃষ্টির পূর্বাভাস। কাল রবিবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ আরও কমবে। সোমবার দক্ষিণবঙ্গের কোথাও বৃষ্টির কোনও আগাম পূর্বাভাস থাকছে না।
উত্তরবঙ্গে আজ শনিবার কালিম্পং এবং জলপাইগুড়ি জেলায় কিছুটা বেশি বৃষ্টি। ওপরের দুই জেলাতেই ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। বাকি সব জেলার দু-এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার দমকা বাতাস।
কাল রবিবার কোচবিহার আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। বাকি সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় বৃষ্টির সম্ভাবনা। সোমবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে উত্তরবঙ্গে।
কলকাতায় মূলত আংশিক মেঘলা আকাশ। আজ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্তভাবে শহরের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অল্প সময়ের জন্য হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা।
বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে। কাল রবিবার থেকে ক্রমান্বয়ে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে কলকাতায়।
আজ থেকে আগামী কয়েকটা দিন কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে নিম্নচাপের ছেড়ে যাওয়া জলীয় বাষ্পের কারণে অসহ্য অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তৈরি হবে। ভাদ্রের চড়া রোদ এবং বর্ধিত তাপমাত্রার সঙ্গে যুক্ত হবে ঘর্মাক্ত পরিস্থিতি।
সেপ্টেম্বরের ১৮ তারিখের পর এই পরিস্থিতি কিছুটা পাল্টাবে। কমবে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ। ২৬ সেপ্টেম্বরের পর আবহাওয়া ধীরে ধীরে শুষ্ক হতে শুরু করবে। অক্টোবরের ৬ তারিখের পর রাতে এবং ভোরের দিকে মনোরম পরিস্থিতি থাকতে পারে।