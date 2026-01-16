English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Bengal Weather Update: সরস্বতী পুজোয় জাঁকিয়ে ঠান্ডা বাংলায়! ঘন কুয়াশায় ঢাকবে রাজ্য, তীব্র শীতের কামড় থেকে বাঁচতে রেডি রাখুন লেপ-মোজা-কম্বল...

Bengal Weather Update: সরস্বতী পুজোয় জাঁকিয়ে ঠান্ডা বাংলায়! ঘন কুয়াশায় ঢাকবে রাজ্য, তীব্র শীতের কামড় থেকে বাঁচতে রেডি রাখুন লেপ-মোজা-কম্বল...

Bengal Winter Update: শীত প্রায় শেষ হতে চলল। আর শেষ বেলায় ঠান্ডা মরণ কামড় দিয়ে যাচ্ছে। দিনের বেলায় সামান্য গরমের ছোঁয়া থাকবে সরস্বতী পূজায়। তবে সকাল সন্ধ্যা হালকা শীতের আমেজ থাকবে।   

| Jan 16, 2026, 06:17 PM IST
1/14

সরস্বতী পুজোয় জাঁকিয়ে ঠান্ডা বাংলায়

কলকাতা সংলগ্ন জেলায় দিনের বেলা উষ্ণতা একটু বেশি হবে। জেলায় জেলায় শীতের আমেজ তুলনায় বেশি অনুভূত হবে। 

2/14

সরস্বতী পুজোয় জাঁকিয়ে ঠান্ডা বাংলায়

খুব সকালে হালকা কুয়াশা। বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।   

3/14

সরস্বতী পুজোয় জাঁকিয়ে ঠান্ডা বাংলায়

আরও দু'দিন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নিচে থাকবে। সোমবার থেকে তাপমাত্রা বাড়বে। 

4/14

সরস্বতী পুজোয় জাঁকিয়ে ঠান্ডা বাংলায়

দুই তিন দিনের মধ্যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে। কিছুটা বাড়বে সর্বোচ্চ তাপমাত্রাও।   

5/14

সরস্বতী পুজোয় জাঁকিয়ে ঠান্ডা বাংলায়

কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাতে আপাতত ১২ থেকে ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর মধ্যে তাপমাত্রা থাকলেও জেলার ক্ষেত্রে ৭ থেকে ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই তাপমাত্রা ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে যাবে।   

6/14

সরস্বতী পুজোয় জাঁকিয়ে ঠান্ডা বাংলায়

উত্তরবঙ্গে পাহাড়ি এলাকা বাদ দিয়ে তাপমাত্রা ৮ থেকে ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর মধ্যে রয়েছে। এই তাপমাত্রাও সোমবারের পর দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে।  

7/14

সরস্বতী পুজোয় জাঁকিয়ে ঠান্ডা বাংলায়

শনিবার এবং রবিবার উইকেন্ডে প্রধানমন্ত্রীর সফরে ১৭ই জানুয়ারি মালদা তে এবং ১৮ জানুয়ারি হুগলিতে সকালের দিকে ঘন কুয়াশার সর্তকতা। তবে বেলা বাড়লে কুয়াশা পরিষ্কার হবে।

8/14

সরস্বতী পুজোয় জাঁকিয়ে ঠান্ডা বাংলায়

শনিবার থেকে সোমবার ১৭ থেকে ১৯শে জানুয়ারি ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলাতে।  

9/14

সরস্বতী পুজোয় জাঁকিয়ে ঠান্ডা বাংলায়

এর মধ্যে রবিবার ১৮ই জানুয়ারি দক্ষিণবঙ্গে ঘন কুয়াশা সম্ভাবনা বেশি থাকবে।  

10/14

সরস্বতী পুজোয় জাঁকিয়ে ঠান্ডা বাংলায়

দক্ষিণবঙ্গে শনিবার ও সোমবার ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা বীরভূম মুর্শিদাবাদ নদীয়া এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে।   

11/14

সরস্বতী পুজোয় জাঁকিয়ে ঠান্ডা বাংলায়

রবিবার এই কুয়াশার পরিমাণ বেড়ে যাবে আরও কিছু জেলাতে। 

12/14

সরস্বতী পুজোয় জাঁকিয়ে ঠান্ডা বাংলায়

বীরভূম মুর্শিদাবাদ নদীয়া পূর্ব এবং পশ্চিম বর্ধমান হুগলি ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে ঘন কুয়াশার সতর্কতা সকালের দিকে। 

13/14

সরস্বতী পুজোয় জাঁকিয়ে ঠান্ডা বাংলায়

উত্তরবঙ্গে ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা থাকবে দার্জিলিং জলপাইগুড়ি কোচবিহার উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা জেলাতে।   

14/14

সরস্বতী পুজোয় জাঁকিয়ে ঠান্ডা বাংলায়

কাল শনিবার থেকে সোমবার পর্যন্ত ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা আবহাওয়া দফকরের। 

পরবর্তী
অ্যালবাম

Nipah Virus: নিপা নিয়ে বিগ ব্রেকিং! সামান্য উপসর্গ থাকলেই তিন সপ্তাহ কোয়ারেন্টাইন বাধ্যতামূলক, কোভিড স্মৃতি ফিরল বাংলায়...

পরবর্তী অ্যালবাম

Nipah Virus: নিপা নিয়ে বিগ ব্রেকিং! সামান্য উপসর্গ থাকলেই তিন সপ্তাহ কোয়ারেন্টাইন বাধ্যতামূলক, কোভিড স্মৃতি ফিরল বাংলায়...

Nipah Virus: নিপা নিয়ে বিগ ব্রেকিং! সামান্য উপসর্গ থাকলেই তিন সপ্তাহ কোয়ারেন্টাইন বাধ্যতামূলক, কোভিড স্মৃতি ফিরল বাংলায়...

Nipah Virus: নিপা নিয়ে বিগ ব্রেকিং! সামান্য উপসর্গ থাকলেই তিন সপ্তাহ কোয়ারেন্টাইন বাধ্যতামূলক, কোভিড স্মৃতি ফিরল বাংলায়... 12
Nipah outbreak in Bengal: নিপা আউটব্রেক? এবার কোমর বেঁধে বাদুড়ের খোঁজে রাজ্য, চালু কোয়ারেন্টিনও! কোথায়? বাদুড়ের মূত্র-রক্তেই রহস্য...

Nipah outbreak in Bengal: নিপা আউটব্রেক? এবার কোমর বেঁধে বাদুড়ের খোঁজে রাজ্য, চালু কোয়ারেন্টিনও! কোথায়? বাদুড়ের মূত্র-রক্তেই রহস্য...

Nipah outbreak in Bengal: নিপা আউটব্রেক? এবার কোমর বেঁধে বাদুড়ের খোঁজে রাজ্য, চালু কোয়ারেন্টিনও! কোথায়? বাদুড়ের মূত্র-রক্তেই রহস্য... 7
Burdwan Laxmi Puja: বর্ধমানের এই গ্রামে চাঁদ উঠলেই পাটে বসেন দেবী লক্ষ্মী, শিয়াল ডাকলেই পুজো শেষ...

Burdwan Laxmi Puja: বর্ধমানের এই গ্রামে চাঁদ উঠলেই পাটে বসেন দেবী লক্ষ্মী, শিয়াল ডাকলেই পুজো শেষ...

Burdwan Laxmi Puja: বর্ধমানের এই গ্রামে চাঁদ উঠলেই পাটে বসেন দেবী লক্ষ্মী, শিয়াল ডাকলেই পুজো শেষ... 7
Budget 2026 Expectation: গোল্ড লোন নিতে চাইলে এখন একটু ওয়েট করে যান! বাজেটের পর আসছে বিরাট পরিবর্তন...

Budget 2026 Expectation: গোল্ড লোন নিতে চাইলে এখন একটু ওয়েট করে যান! বাজেটের পর আসছে বিরাট পরিবর্তন...

Budget 2026 Expectation: গোল্ড লোন নিতে চাইলে এখন একটু ওয়েট করে যান! বাজেটের পর আসছে বিরাট পরিবর্তন... 10