Bengal Weather Update: সরস্বতী পুজোয় জাঁকিয়ে ঠান্ডা বাংলায়! ঘন কুয়াশায় ঢাকবে রাজ্য, তীব্র শীতের কামড় থেকে বাঁচতে রেডি রাখুন লেপ-মোজা-কম্বল...

Bengal Weather Update: সরস্বতী পুজোয় জাঁকিয়ে ঠান্ডা বাংলায়! ঘন কুয়াশায় ঢাকবে রাজ্য, তীব্র শীতের কামড় থেকে বাঁচতে রেডি রাখুন লেপ-মোজা-কম্বল...
Bengal Winter Update: শীত প্রায় শেষ হতে চলল। আর শেষ বেলায় ঠান্ডা মরণ কামড় দিয়ে যাচ্ছে। দিনের বেলায় সামান্য গরমের ছোঁয়া থাকবে সরস্বতী পূজায়। তবে সকাল সন্ধ্যা হালকা শীতের আমেজ থাকবে।
1/14
সরস্বতী পুজোয় জাঁকিয়ে ঠান্ডা বাংলায়
photos
TRENDING NOW
3/14
সরস্বতী পুজোয় জাঁকিয়ে ঠান্ডা বাংলায়
4/14
সরস্বতী পুজোয় জাঁকিয়ে ঠান্ডা বাংলায়
5/14
সরস্বতী পুজোয় জাঁকিয়ে ঠান্ডা বাংলায়
6/14
সরস্বতী পুজোয় জাঁকিয়ে ঠান্ডা বাংলায়
7/14
সরস্বতী পুজোয় জাঁকিয়ে ঠান্ডা বাংলায়
8/14
সরস্বতী পুজোয় জাঁকিয়ে ঠান্ডা বাংলায়
9/14
সরস্বতী পুজোয় জাঁকিয়ে ঠান্ডা বাংলায়
10/14
সরস্বতী পুজোয় জাঁকিয়ে ঠান্ডা বাংলায়
12/14
সরস্বতী পুজোয় জাঁকিয়ে ঠান্ডা বাংলায়
13/14
সরস্বতী পুজোয় জাঁকিয়ে ঠান্ডা বাংলায়
14/14
সরস্বতী পুজোয় জাঁকিয়ে ঠান্ডা বাংলায়
photos