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জেলায়-জেলায় দুর্যোগ! জারি জোড়া অ্যালার্ট! বজ্রপাত, তীব্র বৃষ্টি, দমকা বাতাস

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 31, 2026, 11:58 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 11:58 AM IST
Bengal Weather Update Today: পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুরের কিছু অংশে মাঝারি বজ্রপাতের সঙ্গে তীব্র বৃষ্টি, দমকা বাতাস। বাতাসের গতি হতে পারে ৪০ কিমি প্রতি ঘণ্টা।

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পরবর্তী ২-৩ ঘণ্টায় নামবে বৃষ্টি। আগামী কয়েক ঘণ্টায় ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পুরুলিয়া জেলাগুলির কিছু অংশে হালকা থেকে মাঝারি বজ্রপাত।

ইয়েলো অ্যালার্ট1/5

ইয়েলো অ্যালার্ট

অয়ন ঘোষাল: আজ, ৩১ অগাস্ট সকাল ৮টায় জারি হল ইয়েলো অ্যালার্ট। 

৩ জেলায়2/5

৩ জেলায়

পরবর্তী ২-৩ ঘণ্টায় নামবে বৃষ্টি। আগামী কয়েক ঘণ্টায় ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পুরুলিয়া জেলাগুলির কিছু অংশে হালকা থেকে মাঝারি বজ্রপাত। 

২-৩ ঘণ্টায় বৃষ্টি3/5

২-৩ ঘণ্টায় বৃষ্টি

এর সঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের প্রবল সম্ভাবনা।

অরেঞ্জ অ্যালার্টও4/5

অরেঞ্জ অ্যালার্টও

এদিকে এর মোটামুটি আধঘণ্টার মধ্যেই জারি হল অরেঞ্জ অ্যালার্টও। 

বজ্রপাত, তীব্র বৃষ্টি, দমকা বাতাস5/5

বজ্রপাত, তীব্র বৃষ্টি, দমকা বাতাস

সাড়ে আটটা থেকে পরবর্তী ২-৩ ঘণ্টার মধ্যে পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুরের কিছু অংশে মাঝারি বজ্রপাতের সঙ্গে তীব্র বৃষ্টি, দমকা বাতাস। বাতাসের গতি থাকতে পারে ৩০ থেকে ৪০ কিমি প্রতি ঘণ্টা।

TAGS:
Bengal Weather Updates
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