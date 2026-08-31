/জেলায়-জেলায় দুর্যোগ! জারি জোড়া অ্যালার্ট! বজ্রপাত, তীব্র বৃষ্টি, দমকা বাতাস

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পরবর্তী ২-৩ ঘণ্টায় নামবে বৃষ্টি। আগামী কয়েক ঘণ্টায় ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পুরুলিয়া জেলাগুলির কিছু অংশে হালকা থেকে মাঝারি বজ্রপাত।
অয়ন ঘোষাল: আজ, ৩১ অগাস্ট সকাল ৮টায় জারি হল ইয়েলো অ্যালার্ট।
পরবর্তী ২-৩ ঘণ্টায় নামবে বৃষ্টি। আগামী কয়েক ঘণ্টায় ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পুরুলিয়া জেলাগুলির কিছু অংশে হালকা থেকে মাঝারি বজ্রপাত।
এর সঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের প্রবল সম্ভাবনা।
এদিকে এর মোটামুটি আধঘণ্টার মধ্যেই জারি হল অরেঞ্জ অ্যালার্টও।
সাড়ে আটটা থেকে পরবর্তী ২-৩ ঘণ্টার মধ্যে পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুরের কিছু অংশে মাঝারি বজ্রপাতের সঙ্গে তীব্র বৃষ্টি, দমকা বাতাস। বাতাসের গতি থাকতে পারে ৩০ থেকে ৪০ কিমি প্রতি ঘণ্টা।