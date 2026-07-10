/এ তো কিছুই নয়! ঝড়-বৃষ্টিতে তোলপাড় হবে বাংলা, জারি হলুদ সতর্কতা

Bengal Weather Update Yellow Alert: বাংলার আকাশের দুর্যোগের ঘনঘটা। ধেয়ে আসছে তুমুল ঝড়-বৃষ্টি! জারি হলুদ সতর্কতা।
অয়ন ঘোষাল: দুর্যোগ কমার কোনও লক্ষণই নেই, বরং আরও বাড়বে। রাতেই আরও তুমুল বৃষ্টি নামবে দুই চব্বিশ পরগনার কিছু অংশের। সঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বজ্রপাত। বাতাসের গতি ঘন্টায় ৪০ থেকে ৫০ থাকার প্রবল সম্ভাবনা। হলুদ সতর্কতা জারি করে দিল আবহাওয়া দফতর।
এবছর জুন মাসে তেমন বৃষ্টি হয়নি রাজ্যে। মোটের উপর আবহাওয়া ছিল শুষ্কই। কিন্তু জুলাই পড়তেই শুরু হয়ে গিয়েছে বৃষ্টি।
গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের উপর ঘূর্ণাবর্ত। রাজস্থান থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতের মিজোরাম বিস্তৃত মৌসুমী রেখাও।
উত্তাল সমুদ্রে আপাতত মত্স্যজীবীদের যাওয়ার ক্ষেত্রে জারি নিষেধাজ্ঞা।
পূর্ব বর্ধমান, নদীয়া ও বাঁকুড়ায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়ে রেখেছে আবহাওয়া দফতর। জারি করা হয়েছে কমলা সতর্কতা।
বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বীরভূম, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়ার মতো জেলাগুলি
ভারী বৃষ্টি পূর্বাভাসে উত্তরবঙ্গের উপরের দিকে জেলাগুলিতেও।