Bengali Actress Anushka Das: শরীরী হিল্লোলে ঝড় তোলা বাঙালি অভিনেত্রীর এটাই কাজ! নামী মলের দামি স্পায়ে সিরিয়ালের মেয়েদের... ছিঃ...

Bengali Actress Anushka Das: শরীরী হিল্লোলে ঝড় তোলা বাঙালি অভিনেত্রীর এটাই কাজ! নামী মলের দামি স্পায়ে সিরিয়ালের মেয়েদের... ছিঃ...
Anushka Das: মহিলাদের দেহ ব্যবসার কাজে যুক্ত করার জন্য ধৃত অভিনেত্রী অনুষ্কা মণিমোহন দাস। বাংলা ছবি 'লোফার'-এ কাজ করেছিলেন অভিনেত্রী।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিস্ফোরক অভিযোগ উঠল বাঙালি অভিনেত্রী অনুষ্কা মনি মোহন দাসের বিরুদ্ধে (Anushka Moni mohon Das)। মহারাষ্ট্রের থানে থেকে দেহ ব্যবসা চালানোর অভিযোগে আটক করা হয়েছে অভিনেত্রীকে।
