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সম্পর্কে ইতি টানলেন শোলাঙ্কি ও সোহম? ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্টে বিচ্ছেদের তীব্র গুঞ্জন!

Published: Jul 29, 2026, 07:20 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 07:30 PM IST

Soham-Solanki: শোলাঙ্কি রায় ও সোহম মজুমদারের সম্পর্কের মিষ্টি সমীকরণ নিয়ে বহু দিন ধরেই চর্চা চলছিল টলিপাড়ায়। তবে সম্প্রতি পোস্ট করা একটি সোশ্যাল মিডিয়া স্টোরি ঘিরে তৈরি হল তীব্র ধোঁয়াশা! আচমকা কোন ইশারায় শুরু হল বিচ্ছেদের জল্পনা? তবে কি নিঃশব্দেই বদলে গেল রসায়ন?

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যেখান থেকে গুঞ্জনের শুরু

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শোলাঙ্কি ও সোহমের মাঝে কি তবে দূরত্ব? সোশ্যাল মিডিয়ায় একটিমাত্র পোস্ট, আর তাতেই টলিপাড়ায় বিচ্ছেদের তীব্র জল্পনা!

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ইনস্টা স্টোরি আর প্রশ্ন

শোলাঙ্কি ও সোহমের প্রেম নিয়ে গত কয়েকমাস ধরে টলিপাড়ায় ফিসফাস চলছিল। কিন্তু সম্প্রতি পোস্ট করা একটি সোশ্যাল মিডিয়া স্টোরি ঘিরে হঠাৎই ছন্দপতন! অস্পষ্ট কিন্তু ইঙ্গিতপূর্ণ সেই বার্তাই জল্পনার আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে।

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মুম্বই সফর থেকে একসঙ্গে দিওয়ালি উদযাপন!

কাজের ফাঁকে সোহমের সঙ্গে দেখা করতে শোলাঙ্কির মুম্বই ছুটে যাওয়া। কিংবা কলকাতায় গোপনে দু’জনের একসঙ্গে দিওয়ালি পালনের রঙিন মুহূর্ত। তাঁদের মিষ্টি রসায়ন নজর কেড়ছিল সব অনুগামীদের।

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টলিপাড়ার অন্দরে বিচ্ছেদের সুর!

ইন্ডাস্ট্রির ঘনিষ্ঠ সূত্রের দাবি, গত কিছুদিন ধরেই নাকি তাঁদের সম্পর্কে টানাপোড়েন চলছে। ভালোবাসার যে সম্পর্ক চুপিচুপি ডালপালা মেলছিল, তাতে নাকি হঠাৎই ফাটল ধরেছে। বিষয়টিকে কেন্দ্র করে দুই তারকার চুপ থাকা সন্দেহ আরও বাড়াচ্ছে।

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নিছক কাকতালীয় নাকি তিক্ত বাস্তব?

একটিমাত্র সোশ্যাল মিডিয়া স্টোরি দেখে কি অনুগামীরা বেশি ভেবে ফেলছেন? নাকি আড়ালে সত্যিই আলাদা হয়ে গেল দু’জনের পথ?উত্তর খোঁজার চেষ্টা চালাচ্ছেন অনুরাগীরা।

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সমীকরণ নিয়ে ধোঁয়াশা

অভিনেত্রী শোলাঙ্কি রায় এবং অভিনেতা সোহম মজুমদারের সম্পর্কের টানাপোড়েন ও বিচ্ছেদের জল্পনা নিয়ে আপাতত চর্চা তুঙ্গে। 

TAGS:
Soham-Solanki

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