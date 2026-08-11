Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /মৃত্যুর আগের শেষ চিঠিতে ভয়ংকর বার্তা: মনোজিতকে বিয়ে করলেও পরকীয়ার মারণ জালে জড়িয়েছিল সীমা? কী ছিল সেই চিঠিতে?

মৃত্যুর আগের শেষ চিঠিতে ভয়ংকর বার্তা: মনোজিতকে বিয়ে করলেও পরকীয়ার মারণ জালে জড়িয়েছিল সীমা? কী ছিল সেই চিঠিতে?

Written ByNabanita Sarkar
Published: Aug 11, 2026, 06:07 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 06:07 PM IST

Bengal Content Creator Priyotama's Death: বর্তমান যুগে সোশ্যাল মিডিয়া উপার্জনের অন্যতম বড় মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। খুব অল্প বয়সেই কেবল কন্টেন্ট তৈরি করে বিপুল অর্থ ও ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছেন অনেকেই। সোশ্যাল মিডিয়ার পাতায় তাঁদের জীবনকে অনুগামীদের চোখে অত্যন্ত রঙিন ও সুখী বলেই মনে হয়। তবে সেই আপাতসুখী জীবনের নেপথ্যে যে কতটা অন্ধকার লুকিয়ে থাকতে পারে, তার তাজা প্রমাণ মিলল রবিবার। রহস্যজনকভাবে প্রাণ হারালেন সোশাল মিডিয়ার পরিচিত মুখ সীমা দাস শাসমল, যিনি নেটিজেনদের কাছে 'প্রিয়তমা' নামেই বেশি জনপ্রিয় ছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যু কি নিছক স্বাভাবিক মৃত্যু না কি এর পিছনে আছে গূঢ় তত্ত্ব? উঠে আসছে পরকীয়ার সন্দেহও।

 

কনটেন্ট ক্রিয়েটর প্রিয়তমার মৃত্যু1/13

কনটেন্ট ক্রিয়েটর প্রিয়তমার মৃত্যু

পূর্ব মেদিনীপুরের চণ্ডীপুরের পায়রাচালি গ্রামের বাসিন্দা সীমা দাস শাসমল। স্বামী মনোজিতের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের প্রেমের সম্পর্ক ছিল এবং প্রায় তিন বছর আগে আনুষ্ঠানিকভাবে সাতপাকে বাঁধা পড়েন তাঁরা। 

 

কনটেন্ট ক্রিয়েটর প্রিয়তমার মৃত্যু2/13

কনটেন্ট ক্রিয়েটর প্রিয়তমার মৃত্যু

স্থানীয় বাসিন্দা ও পরিবারের কাছে তাঁরা ছিলেন এক 'আদর্শ দম্পতি'। কিন্তু শনিবার আচমকাই পরচুলা রং করার জন্য ব্যবহৃত মারাত্মক রাসায়নিক খেয়ে ফেলেন সীমা। 

 

কনটেন্ট ক্রিয়েটর প্রিয়তমার মৃত্যু3/13

কনটেন্ট ক্রিয়েটর প্রিয়তমার মৃত্যু

সংকটজনক অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে রবিবার চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। এমনকি আত্মহত্যার কয়েক ঘণ্টা আগেও সোশ্যাল মিডিয়ায় সক্রিয় ছিলেন এই কন্টেন্ট ক্রিয়েটর, পোস্ট করেছিলেন নতুন ভিডিও। 

 

কনটেন্ট ক্রিয়েটর প্রিয়তমার মৃত্যু4/13

কনটেন্ট ক্রিয়েটর প্রিয়তমার মৃত্যু

ফলে তাঁর এই আচমকা চরম সিদ্ধান্ত নেওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই স্তম্ভিত হয়ে গেছেন তাঁর অনুগামী ও পরিবারের সদস্যরা।

 

কনটেন্ট ক্রিয়েটর প্রিয়তমার মৃত্যু5/13

কনটেন্ট ক্রিয়েটর প্রিয়তমার মৃত্যু

সীমার মৃত্যুর পর অন্যান্য কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের মাধ্যমে কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে। অভিযোগ উঠছে, ভালোবেসে বিয়ে করলেও সীমার সেই ভালোবাসা স্থায়ী হয়নি। 

 

কনটেন্ট ক্রিয়েটর প্রিয়তমার মৃত্যু6/13

কনটেন্ট ক্রিয়েটর প্রিয়তমার মৃত্যু

মনোজিৎ সীমাকে অত্যন্ত ভালোবাসলেও, সীমা একাধিক পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। শুরুতে বিষয়টি গোপন থাকলেও পরে তা জানতে পারেন মনোজিৎ।

 

কনটেন্ট ক্রিয়েটর প্রিয়তমার মৃত্যু7/13

কনটেন্ট ক্রিয়েটর প্রিয়তমার মৃত্যু

স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের মধ্যে বিরোধ তৈরি হয়। কিন্তু পরিবারের সম্মানের কথা ভেবে তিনি বিষয়টি কাউকেই জানাননি।

 

কনটেন্ট ক্রিয়েটর প্রিয়তমার মৃত্যু8/13

কনটেন্ট ক্রিয়েটর প্রিয়তমার মৃত্যু

সম্প্রতি তাঁরা তারকেশ্বরে গিয়েছিলেন এবং সেখানে সীমার প্রেমিকের বিষয়কে কেন্দ্র করে দম্পতির বিবাদ চরমে ওঠে বলে দাবি করেছেন অন্য এক কন্টেন্ট ক্রিয়েটর। তবে সোশ্যাল মিডিয়ায় সীমা কখনই নিজের ব্যক্তিগত জীবনের এই টানাপোড়েন প্রকাশ পেতে দেননি।

 

কনটেন্ট ক্রিয়েটর প্রিয়তমার মৃত্যু9/13

কনটেন্ট ক্রিয়েটর প্রিয়তমার মৃত্যু

সূত্রের খবর, মৃত্যুর আগে সীমা একটি নোটবুকে নিজের মনের কথা লিখে গিয়েছিলেন। সেখানে সরাসরি কোনও প্রেমিকের নাম উল্লেখ না করলেও তিনি লিখেছেন, 'আর যোগাযোগ হবে না।' 

 

কনটেন্ট ক্রিয়েটর প্রিয়তমার মৃত্যু10/13

কনটেন্ট ক্রিয়েটর প্রিয়তমার মৃত্যু

ফলে পারিবারিক কলহ ও স্বামীর প্রতিবাদের কারণেই কি এই আত্মঘাতী পদক্ষেপ, নাকি এর নেপথ্যে আরও গভীর কোনও সামাজিক বা ব্যক্তিগত মানসিক চাপ রয়েছে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা কাটেনি।

 

কনটেন্ট ক্রিয়েটর প্রিয়তমার মৃত্যু11/13

কনটেন্ট ক্রিয়েটর প্রিয়তমার মৃত্যু

অন্যান্য কন্টেন্ট ক্রিয়েটররা সীমার পরকীয়া ও দাম্পত্য কলহ নিয়ে নানা দাবি করলেও, তাঁর পরিবার কিন্তু এই অভিযোগ মানতে নারাজ। তাঁদের দাবি, সীমা ও মনোজিতের মধ্যে কখনো কোনো অশান্তি দেখা যায়নি। 

কনটেন্ট ক্রিয়েটর প্রিয়তমার মৃত্যু12/13

কনটেন্ট ক্রিয়েটর প্রিয়তমার মৃত্যু

সীমার মৃত্যুর পর শোকে ও মানসিক আঘাতে স্বামী মনোজিৎও আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন বলে জানা গেছে। 

কনটেন্ট ক্রিয়েটর প্রিয়তমার মৃত্যু13/13

কনটেন্ট ক্রিয়েটর প্রিয়তমার মৃত্যু

পুরো ঘটনাটি খতিয়ে দেখে এই রহস্যমৃত্যুর প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত চালানো প্রয়োজন।

TAGS:
Bengali content creator death
Seema Das
Manojit Sasmol

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ভয়াল ভূকম্পে লাশের পাহাড়! সেকেন্ডে ধুলো হয়ে গেল ১৬০০ বাড়ি! জারি জরুরি অবস্থা! এখন
2
3
4
5