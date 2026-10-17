/মহিষাসুর নয়, আরশোলা বধ করছেন মা দুর্গা! পুজোর থিমে CJP আন্দোলন

Durga Puja 2026: সাম্প্রতিক এই বিতর্কের আবহেই সোনারপুরের গ্রিন পার্ক অধিবাসীবৃন্দের পুজোর থিম 'মায়ের আগমন, আরশোলার দমন'।
তথাগত চক্রবর্তী: সোনারপুরের গ্রিন পার্ক অধিবাসীবৃন্দের পুজোর মূল আকর্ষণই হল দেবীমূর্তি। যেখানে দেখা যাচ্ছে, মহিষাসুরের বদলে মা দুর্গার পদতলে বিশালাকার এক আরশোলা!
বাঙালির দুর্গাপুজোয় থিমে দিল্লির CJP আন্দোলন। মহিষাসুর নয়, আরশোলা বধ করছেন মা দুর্গা! আলোচনার কেন্দ্রে সোনারপুরের গ্রিন পার্কের পুজো।
মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভে আন্দোলনে সরগরম দিল্লি। আর সেই আন্দোলনের সূত্রেই খবরের শিরোনামে ককরোচ জনতা পার্টি।
সাম্প্রতিক এই বিতর্কের আবহেই সোনারপুরের গ্রিন পার্ক অধিবাসীবৃন্দের পুজোর থিম 'মায়ের আগমন, আরশোলার দমন'।
পুজোর মূল আকর্ষণই হল দেবীমূর্তি। যেখানে দেখা যাচ্ছে, মহিষাসুরের বদলে মা দুর্গার পদতলে বিশালাকার এক আরশোলা!
পুজো উদ্যোক্তাদের দাবি, আন্দোলনের নামে কিছু সংগঠন দেশের ক্ষতি করছে। আরশোলা যেমন পায়ের নীচেই থাকে, তেমনই সমাজের ক্ষতিকারক শক্তিকেও দমন করা প্রয়োজন। সেই বার্তা দিতেই এবারের থিম।