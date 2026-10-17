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মহিষাসুর নয়, আরশোলা বধ করছেন মা দুর্গা! পুজোর থিমে CJP আন্দোলন

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Oct 17, 2026, 08:48 PM IST|Updated: Oct 17, 2026, 08:48 PM IST

Durga Puja 2026:  সাম্প্রতিক এই বিতর্কের আবহেই সোনারপুরের গ্রিন পার্ক অধিবাসীবৃন্দের পুজোর থিম  'মায়ের আগমন, আরশোলার দমন'।

 

তথাগত চক্রবর্তী: সোনারপুরের গ্রিন পার্ক অধিবাসীবৃন্দের পুজোর মূল আকর্ষণই হল দেবীমূর্তি। যেখানে দেখা যাচ্ছে, মহিষাসুরের বদলে মা দুর্গার পদতলে বিশালাকার এক আরশোলা!

 

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বাঙালির দুর্গাপুজোয় থিমে দিল্লির CJP আন্দোলন। মহিষাসুর নয়, আরশোলা বধ করছেন মা দুর্গা! আলোচনার কেন্দ্রে সোনারপুরের গ্রিন পার্কের পুজো।

 

পুজোর থিমে CJP আন্দোলন2/5

পুজোর থিমে CJP আন্দোলন

 মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভে আন্দোলনে সরগরম দিল্লি। আর সেই আন্দোলনের সূত্রেই খবরের শিরোনামে ককরোচ জনতা পার্টি।

 

'মায়ের আগমন, আরশোলার দমন'।3/5

'মায়ের আগমন, আরশোলার দমন'।

সাম্প্রতিক এই বিতর্কের আবহেই সোনারপুরের গ্রিন পার্ক অধিবাসীবৃন্দের পুজোর থিম  'মায়ের আগমন, আরশোলার দমন'।

 

মা দুর্গার পদতলে আরশোলা!4/5

মা দুর্গার পদতলে আরশোলা!

পুজোর মূল আকর্ষণই হল দেবীমূর্তি। যেখানে দেখা যাচ্ছে, মহিষাসুরের বদলে মা দুর্গার পদতলে বিশালাকার এক আরশোলা!

 

পুজো উদ্যোক্তাদের দাবি5/5

পুজো উদ্যোক্তাদের দাবি

পুজো উদ্যোক্তাদের দাবি,  আন্দোলনের নামে কিছু সংগঠন দেশের ক্ষতি করছে।  আরশোলা যেমন পায়ের নীচেই থাকে, তেমনই সমাজের ক্ষতিকারক শক্তিকেও দমন করা প্রয়োজন।  সেই বার্তা দিতেই এবারের থিম।

 

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