English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Prasenjit Chatterjee: বাংলা চলচ্চিত্র জগতে আবারও ইতিহাস! পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত টলিউডের মেগাস্টার প্রসেনজিৎ...

Prasenjit Chatterjee: বাংলা চলচ্চিত্র জগতে আবারও ইতিহাস! পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত টলিউডের মেগাস্টার প্রসেনজিৎ...

Prasenjit Chatterjee rewarded Padmasree: ২০২৬ সালের প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে দেশজুড়ে খুশির হাওয়া। রবিবার সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পক্ষ থেকে এ বছরের পদ্ম সম্মান প্রাপকদের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। আর সেই তালিকায় বাংলার দর্শকদের জন্য সবচেয়ে বড় খবর— পদ্মশ্রী পাচ্ছেন টলিউডের মেগাস্টার প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। শিল্পকলায় অসামান্য অবদানের জন্য তাঁকে এই অনন্য সম্মানে ভূষিত করা হচ্ছে। দীর্ঘ চার দশকের অভিনয় জীবনে এটিই তাঁর সবথেকে বড় জাতীয় স্বীকৃতি।  

| Jan 25, 2026, 07:58 PM IST
1/14

‘ইন্ডাস্ট্রি’র দীর্ঘ লড়াইয়ের স্বীকৃতি

‘অমর সঙ্গী’র চকোলেট বয় ইমেজ থেকে ‘অটোগ্রাফ’-এর অরুণ চট্টোপাধ্যায়, কিংবা ‘মনের মানুষ’-এর লালন ফকির— তাঁর অভিনয়ের বৈচিত্র্য বারবার মুগ্ধ করেছে দর্শকদের।  

2/14

‘ইন্ডাস্ট্রি’র দীর্ঘ লড়াইয়ের স্বীকৃতি

শিশু শিল্পী হিসেবে যাত্রা শুরু করে আজ পর্যন্ত ৩৫০-এর বেশি ছবিতে অভিনয় করেছেন প্রসেনজিৎ। আশির দশকে যখন বাংলা বাণিজ্যিক ছবি সংকটে, তখন তিনি একাই ইন্ডাস্ট্রিকে টেনে নিয়ে গিয়েছেন।   

3/14

‘ইন্ডাস্ট্রি’র দীর্ঘ লড়াইয়ের স্বীকৃতি

২০০৬ সালে ‘দোসর’ ছবির জন্য জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের মঞ্চে ‘স্পেশাল জুরি অ্যাওয়ার্ড’ পেলেও, পূর্ণাঙ্গ জাতীয় সম্মানের যে আক্ষেপ অনুরাগীদের ছিল, এই পদ্মশ্রীপ্রাপ্তি যেন সেই ক্ষতে প্রলেপ দিল। টলিপাড়ার সহকর্মী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ— প্রিয় ‘বুম্বাদা’র এই সাফল্যে সকলেই উল্লসিত।  

4/14

২০২৬-এর পদ্ম সম্মান একনজরে

এ বছর বিনোদন ও ক্রীড়া জগতে একঝাঁক নক্ষত্রকে সম্মানিত করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাত থেকে তাঁরা এই সম্মান গ্রহণ করবেন।

5/14

শীর্ষ সম্মান প্রাপকগণ:

পদ্মবিভূষণ (মরণোত্তর): প্রবীণ অভিনেতা ধর্মেন্দ্র সিং দেওল।  

6/14

শীর্ষ সম্মান প্রাপকগণ:

ক্রীড়াক্ষেত্র: ভারতীয় ক্রিকেটে অবদানের জন্য পদ্মশ্রী পাচ্ছেন বর্তমান অধিনায়ক রোহিত শর্মা এবং মহিলা ক্রিকেট দলের তারকা হরমনপ্রীত কৌর।  

7/14

শীর্ষ সম্মান প্রাপকগণ:

পদ্মভূষণ: দক্ষিণী মেগাস্টার মামুট্টি এবং জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী অলকা ইয়াগনিক। এছাড়া এই তালিকায় রয়েছেন পীযূষ পান্ডে।  

8/14

শীর্ষ সম্মান প্রাপকগণ:

পদ্মশ্রী: প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, আর মাধবন এবং সতীশ শাহ (মরণোত্তর)

9/14

বাংলা থেকে একাদশে বৃহস্পতি

এ বছর পশ্চিমবঙ্গ থেকে মোট ১১ জন কৃতি ব্যক্তিত্বকে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। প্রসেনজিৎ ছাড়াও এই তালিকায় রয়েছেন

10/14

বাংলা থেকে একাদশে বৃহস্পতি

সংগীত ও শিল্প: কুমার বোস, তরুণ ভট্টাচার্য (সন্তুরবাদক), তৃপ্তি মুখোপাধ্যায় এবং হরিমাধব মুখোপাধ্যায় (মরণোত্তর)।  

11/14

বাংলা থেকে একাদশে বৃহস্পতি

অন্যান্য: জ্যোতিষ দেবনাথ (শিল্প), অশোক কুমার হালদার (সাহিত্য ও শিক্ষা) এবং গম্ভীর সিং ইয়নজোনে (সাহিত্য ও শিক্ষা)।

12/14

কেন এই সম্মান বিশেষ?

পদ্ম পুরস্কার দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মানগুলির অন্যতম। প্রতিবছর প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে শিক্ষা, শিল্প, সমাজসেবা ও বিজ্ঞানের মতো নানা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য এই পদক দেওয়া হয়।   

13/14

কেন এই সম্মান বিশেষ?

প্রসেনজিতের ক্ষেত্রে এই সম্মান পাওয়ার অর্থ হলো কয়েক দশক ধরে তাঁর কঠোর পরিশ্রম এবং বাংলা সিনেমাকে জাতীয় স্তরে পৌঁছে দেওয়ার নিরলস প্রচেষ্টাকে কুর্নিশ জানানো।  

14/14

কেন এই সম্মান বিশেষ?

কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী (padmaawards.gov.in), মোট ১৩১ জন ব্যক্তিত্বকে ২০২৬ সালের জন্য মনোনীত করা হয়েছে। দিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে তাঁদের হাতে পদক তুলে দেওয়া হবে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Train Track Blast: ভয়াবহ বিস্ফোরণে উড়ে গেল ১৫ ফুট রেললাইন! লাইনচ্যুত হয়ে গেল...প্রজাতন্ত্রের প্রাক্কালে হাড়হিম...

পরবর্তী অ্যালবাম

Train Track Blast: ভয়াবহ বিস্ফোরণে উড়ে গেল ১৫ ফুট রেললাইন! লাইনচ্যুত হয়ে গেল...প্রজাতন্ত্রের প্রাক্কালে হাড়হিম...

Train Track Blast: ভয়াবহ বিস্ফোরণে উড়ে গেল ১৫ ফুট রেললাইন! লাইনচ্যুত হয়ে গেল...প্রজাতন্ত্রের প্রাক্কালে হাড়হিম...

Train Track Blast: ভয়াবহ বিস্ফোরণে উড়ে গেল ১৫ ফুট রেললাইন! লাইনচ্যুত হয়ে গেল...প্রজাতন্ত্রের প্রাক্কালে হাড়হিম... 7
Phone Safety Tips: সাবধান! আপনার স্মার্টফোনে এইসব জিনিস নেই তো? হতে পারে জেলযাত্রাও... এখনই জেনে নিন...

Phone Safety Tips: সাবধান! আপনার স্মার্টফোনে এইসব জিনিস নেই তো? হতে পারে জেলযাত্রাও... এখনই জেনে নিন...

Phone Safety Tips: সাবধান! আপনার স্মার্টফোনে এইসব জিনিস নেই তো? হতে পারে জেলযাত্রাও... এখনই জেনে নিন... 7
Abdul Qadir&#039; Son Accused Of Assault: লেগ-স্পিনার বাবাকে সারা বিশ্ব চেনে একডাকে, খামারবাড়িতে কাজের মেয়েকে ধর্ষণ কিংবদন্তির ছেলের!

Abdul Qadir' Son Accused Of Assault: লেগ-স্পিনার বাবাকে সারা বিশ্ব চেনে একডাকে, খামারবাড়িতে কাজের মেয়েকে ধর্ষণ কিংবদন্তির ছেলের!

Abdul Qadir' Son Accused Of Assault: লেগ-স্পিনার বাবাকে সারা বিশ্ব চেনে একডাকে, খামারবাড়িতে কাজের মেয়েকে ধর্ষণ কিংবদন্তির ছেলের! 8
16000 Flights Cancelled: ১৬০০০ ফ্লাইট বাতিল! জারি জরুরি অবস্থা, ভয়াবহ ভারী তুষারপাতে হাড়হিম পরিস্থিতি! কয়েক ফুট পুরু বরফের নীচে...

16000 Flights Cancelled: ১৬০০০ ফ্লাইট বাতিল! জারি জরুরি অবস্থা, ভয়াবহ ভারী তুষারপাতে হাড়হিম পরিস্থিতি! কয়েক ফুট পুরু বরফের নীচে...

16000 Flights Cancelled: ১৬০০০ ফ্লাইট বাতিল! জারি জরুরি অবস্থা, ভয়াবহ ভারী তুষারপাতে হাড়হিম পরিস্থিতি! কয়েক ফুট পুরু বরফের নীচে... 7