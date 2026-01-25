Prasenjit Chatterjee: বাংলা চলচ্চিত্র জগতে আবারও ইতিহাস! পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত টলিউডের মেগাস্টার প্রসেনজিৎ...
Prasenjit Chatterjee rewarded Padmasree: ২০২৬ সালের প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে দেশজুড়ে খুশির হাওয়া। রবিবার সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পক্ষ থেকে এ বছরের পদ্ম সম্মান প্রাপকদের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। আর সেই তালিকায় বাংলার দর্শকদের জন্য সবচেয়ে বড় খবর— পদ্মশ্রী পাচ্ছেন টলিউডের মেগাস্টার প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। শিল্পকলায় অসামান্য অবদানের জন্য তাঁকে এই অনন্য সম্মানে ভূষিত করা হচ্ছে। দীর্ঘ চার দশকের অভিনয় জীবনে এটিই তাঁর সবথেকে বড় জাতীয় স্বীকৃতি।
1/14
‘ইন্ডাস্ট্রি’র দীর্ঘ লড়াইয়ের স্বীকৃতি
2/14
‘ইন্ডাস্ট্রি’র দীর্ঘ লড়াইয়ের স্বীকৃতি
photos
TRENDING NOW
3/14
‘ইন্ডাস্ট্রি’র দীর্ঘ লড়াইয়ের স্বীকৃতি
4/14
২০২৬-এর পদ্ম সম্মান একনজরে
6/14
শীর্ষ সম্মান প্রাপকগণ:
7/14
শীর্ষ সম্মান প্রাপকগণ:
9/14
বাংলা থেকে একাদশে বৃহস্পতি
10/14
বাংলা থেকে একাদশে বৃহস্পতি
11/14
বাংলা থেকে একাদশে বৃহস্পতি
12/14
কেন এই সম্মান বিশেষ?
13/14
কেন এই সম্মান বিশেষ?
14/14
কেন এই সম্মান বিশেষ?
photos