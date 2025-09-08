Actress Ahona Dutta: 'তুই চলে যা, গলার সোনার হারটা দিয়ে যা..'! নাম না করেই মা চাঁদনিকে নিয়ে বিস্ফোরক অহনা...

Actress Ahona Dutta: 'তুই চলে যা, গলার সোনার হারটা দিয়ে যা..'! নাম না করেই মা চাঁদনিকে নিয়ে বিস্ফোরক অহনা...
Ahona Dutta AKa Mishka: নাম না করেই বিঁধেছেন মাকে? নেটিজেনদের কটাক্ষে এবার বিস্ফোরক অহনা। কেউ চাঁদনীর পক্ষে আবার কেউবা অহনার পক্ষে, কিন্তু সমীকরণের যে অবনতি হয়েছে তা স্পষ্ট।
1/9
অহনা দত্ত ও মা চাঁদনি গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পর্ক
2/9
অহনা দত্ত ও মা চাঁদনি গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পর্ক
photos
TRENDING NOW
3/9
অহনা দত্ত ও মা চাঁদনি গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পর্ক
4/9
অহনা দত্ত ও মা চাঁদনি গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পর্ক
5/9
অহনা দত্ত ও মা চাঁদনি গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পর্ক
6/9
অহনা দত্ত ও মা চাঁদনি গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পর্ক
7/9
অহনা দত্ত ও মা চাঁদনি গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পর্ক
8/9
অহনা দত্ত ও মা চাঁদনি গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পর্ক
9/9
অহনা দত্ত ও মা চাঁদনী গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পর্ক
photos