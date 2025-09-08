English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Actress Ahona Dutta: 'তুই চলে যা, গলার সোনার হারটা দিয়ে যা..'! নাম না করেই মা চাঁদনিকে নিয়ে বিস্ফোরক অহনা...

Ahona Dutta AKa Mishka: নাম না করেই বিঁধেছেন মাকে? নেটিজেনদের কটাক্ষে এবার বিস্ফোরক অহনা। কেউ চাঁদনীর পক্ষে আবার কেউবা অহনার পক্ষে, কিন্তু সমীকরণের যে অবনতি হয়েছে তা স্পষ্ট। 

| Sep 08, 2025, 07:45 PM IST
1/9

অহনা দত্ত ও মা চাঁদনি গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পর্ক

Ahona Dutta

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মাত্র ২১ বছর বয়সে সদ্য মা হয়েছেন অভিনেত্রী অহনা দত্ত। মেয়েকে নিয়েই এখন দিনের সিংহভাগ সময়টা কাটে। তবে এদিন নেটিজেনদের প্রশ্নে রীতিমতো মেজাজ হারালেন অভিনেত্রী। 

2/9

অহনা দত্ত ও মা চাঁদনি গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পর্ক

Ahona Dutta

কারণ বিষয়টি তাঁর মা সম্পর্কে। সোশ্যাল মিডিয়ায় নেটিজেনরা কমেন্ট করে কটাক্ষ করেন মায়ের সঙ্গে যা করেছেন আপনার সঙ্গেও তাইই হবে। এর উত্তরেই পাল্টা তোপ দাগেন অভিনেত্রী। 

3/9

অহনা দত্ত ও মা চাঁদনি গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পর্ক

Ahona Dutta

তিনি বলেন, যদি আমার মেয়ে বেরিয়ে যায় কারও হাত ধরে তাহলে আমি তাঁকে ফোন করব। চেষ্টা করব যাতে তার সঙ্গে সারাক্ষণ যোগাযোগ রাখতে পারি এই ভয়ে যদি ছেলেটা খারাপ হয়। 

4/9

অহনা দত্ত ও মা চাঁদনি গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পর্ক

Ahona Dutta

ব্যাঙ্গাত্মক স্বরে বলেন, আমি তাকে বলব না 'তুই চলে যা তোর সোনার হারটা খুলে রেখে যা।' তাকে বলব না, তুই তোর দাদুর সঙ্গে কথা বলতে পারবি না। 

5/9

অহনা দত্ত ও মা চাঁদনি গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পর্ক

Ahona Dutta

এমনকী নিজের শ্বশুরকে বলব না আমার মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে না তাহলে আমি সুইসাইড করব। পরিবারে কেউ মারা গেলে প্র্যাগন্যান্ট হয়ে ভোর ৩টেয় কাকুতি মিনতি করে, ২০-২৫ বার ফোন করে তাকে দেখতে দাও। তাকে ঢুকতে দেব। 

6/9

অহনা দত্ত ও মা চাঁদনি গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পর্ক

Ahona Dutta

সবটাই এদিন ব্যাঙ্গাত্মক সুরে বলেন অহনা। অভিনেত্রীর স্পষ্ট জবাব আমার মেয়ে আমার মতো কিছু করলে চাইব, যেন খুশি থাকে। 

7/9

অহনা দত্ত ও মা চাঁদনি গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পর্ক

Ahona Dutta

প্রসঙ্গত, তিনি যখন দীপঙ্করের প্রেমে যখন পড়েন তখন সবে ১৮ পেরিয়ে পা রেখেছেন ১৯-এ। অহনার মা চাঁদনি মেয়ের বিয়ে মেনে নিতে পারেননি। ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে রেজিস্ট্রি কাগজে সইসাবুদ করেই বিয়েটা হয়েছিল অহনা আর দীপঙ্করের। 

8/9

অহনা দত্ত ও মা চাঁদনি গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পর্ক

Ahona Dutta

তাঁর বিয়ে নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি। মা চাঁদনি গঙ্গোপাধ্যায়ের অমতেই রূপটান শিল্পী দীপঙ্করকে বিয়ে করেন অহনা দত্ত। সোশ্যাল মিডিয়ায় এরপর মুখ খুলেছেন চাঁদনি। কিন্তু বরাবরই এ প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়েছেন অহনা। 

9/9

অহনা দত্ত ও মা চাঁদনী গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পর্ক

Ahona Dutta

প্রেগন্যান্সি পর্বেও মা চাঁদনি গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গ পাননি অভিনেত্রী। বিয়ের পর থেকেই মা-মেয়ের সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে! সেই সমীকরণ নিয়ে কম চর্চা হয়নি নেটপাড়ায়। 

পরবর্তী
অ্যালবাম

Salman Khan: 'সলমান একটা অসভ্য, গুন্ডা আর ওর ফ্যামিলিও খুবই ফালতু!', ভয়ংকর বিস্ফোরণ 'দাবাং' পরিচালকের...

পরবর্তী অ্যালবাম

Salman Khan: &#039;সলমান একটা অসভ্য, গুন্ডা আর ওর ফ্যামিলিও খুবই ফালতু!&#039;, ভয়ংকর বিস্ফোরণ &#039;দাবাং&#039; পরিচালকের...

Salman Khan: 'সলমান একটা অসভ্য, গুন্ডা আর ওর ফ্যামিলিও খুবই ফালতু!', ভয়ংকর বিস্ফোরণ 'দাবাং' পরিচালকের...

Salman Khan: 'সলমান একটা অসভ্য, গুন্ডা আর ওর ফ্যামিলিও খুবই ফালতু!', ভয়ংকর বিস্ফোরণ 'দাবাং' পরিচালকের... 9
Vice President Election 2025: ধনখড়ের উত্তরসূরী কে? ভোটাভূটির জটিল অঙ্কে উপরাষ্ট্রপতি পদে এবার...বড় আপডেট..

Vice President Election 2025: ধনখড়ের উত্তরসূরী কে? ভোটাভূটির জটিল অঙ্কে উপরাষ্ট্রপতি পদে এবার...বড় আপডেট..

Vice President Election 2025: ধনখড়ের উত্তরসূরী কে? ভোটাভূটির জটিল অঙ্কে উপরাষ্ট্রপতি পদে এবার...বড় আপডেট.. 10
Dev: রঘু বন গয়া ফিশারম্যান! ঘিস নদীতে &#039;খোকা&#039; গেল মাছ ধরতে...

Dev: রঘু বন গয়া ফিশারম্যান! ঘিস নদীতে 'খোকা' গেল মাছ ধরতে...

Dev: রঘু বন গয়া ফিশারম্যান! ঘিস নদীতে 'খোকা' গেল মাছ ধরতে... 12
IPL Dark Secret: &#039;আমার কাঁধের উপর পুরো...&#039;, প্রীতিই বাধ্য করান! মালকিনই কিংবদন্তিকে ৩ বছর লাগাতার...

IPL Dark Secret: 'আমার কাঁধের উপর পুরো...', প্রীতিই বাধ্য করান! মালকিনই কিংবদন্তিকে ৩ বছর লাগাতার...

IPL Dark Secret: 'আমার কাঁধের উপর পুরো...', প্রীতিই বাধ্য করান! মালকিনই কিংবদন্তিকে ৩ বছর লাগাতার... 7