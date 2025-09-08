Sayantani Mullick: বাড়িতে টিভি দেখছিলেন! আচমকাই অস্বস্তি, কয়েক সেকেন্ডে ‘ব্রেন স্ট্রোক’ অভিনেত্রী সায়ন্তনীর...

Sayantani Mullick: বাড়িতে টিভি দেখছিলেন! আচমকাই অস্বস্তি, কয়েক সেকেন্ডে ‘ব্রেন স্ট্রোক’ অভিনেত্রী সায়ন্তনীর...
Sayantani Mullick Brain Stroke: কোনওরকম শারীরিক অসুস্থতা ছিল না। হঠাৎই নাকি দুর্বল লাগতে শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়েন তিনি। মুখের একটা দিক কেমন যেন বেঁকে যাচ্ছিল। তারপরই শরীরে অস্বস্তি শুরু হয়...
1/9
হঠাৎই ব্রেন স্ট্রোক সায়ন্তনীর!
2/9
হঠাৎই ব্রেন স্ট্রোক সায়ন্তনীর!
photos
TRENDING NOW
3/9
হঠাৎই ব্রেন স্ট্রোক সায়ন্তনীর!
4/9
হঠাৎই ব্রেন স্ট্রোক সায়ন্তনীর!
5/9
হঠাৎই ব্রেন স্ট্রোক সায়ন্তনীর!
6/9
হঠাৎই ব্রেন স্ট্রোক সায়ন্তনীর!
7/9
হঠাৎই ব্রেন স্ট্রোক সায়ন্তনীর!
8/9
হঠাৎই ব্রেন স্ট্রোক সায়ন্তনীর!
9/9
হঠাৎই ব্রেন স্ট্রোক সায়ন্তনীর!
photos