SIR in Bengal: SIR-এর প্রথম পর্ব শেষের পথে, বাদ ৫৫ লক্ষ ভোটার? ৩০ লক্ষ ভোটার এখনও 'আনম্যাপড'? কমিশনের শুনানির সম্মুখীন...
Pre-hearing Phase of Bengal's Special Intensive Revision: পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী তালিকা সংশোধনের জন্য যে বিশেষ নিবিড় পুনর্বিবেচনা চলছে, তার প্রাক-শুনানি পর্ব প্রায় শেষের পথে। ৭.৬ কোটি ভোটারের প্রায় ১০০% ডেটা ইতিমধ্যেই ডিজিটাল করা হয়েছে।
'ডেটা আনম্যাপড'!
তবে, একটি বিষয় সহসাই আলোচ্য হয়ে উঠেছে, বাংলা থেকে নাকি ৫৫ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ পড়বে! আরও জানা যাচ্ছে, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভোটার-- সংখ্যাটা কম করে ২৮ থেকে ৩০ লক্ষ হবে-- যদি তালিকায় থাকতে চান, তবে তাঁদের সম্ভবত নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাদের শুনানিতে অংশ নিতে হবে। কারণ তাঁদের 'ডেটা আনম্যাপড' রয়ে গিয়েছে। 'ডেটা আনম্যাপডে'র অর্থ, ২০০২ সালের তালিকার সঙ্গে এঁদের ডেটা মিলছে না!
শুনানির নোটিস
১৩ SIR-নথি
১৪ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত
১৬ ডিসেম্বরে SIR খসড়া-তালিকা
ফর্ম ৬
গণনা ফর্ম সংগ্রহ
নির্বাচন কমিশন এই পর্বটি শেষ করার জন্য যে সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে, তা শেষ হয়ে যাচ্ছে। কমিশন আরও একটি আলাদা তালিকা প্রকাশ করবে, যেখানে সেই ভোটারদের নাম থাকবে যাঁরা গণনা ফর্ম সংগ্রহ করেছেন কিন্তু এখনও বুথ-লেভেল অফিসারদের কাছে তা জমা দেননি। খসড়া তালিকায় এই নামগুলিও (প্রায় ২১,০০০) অন্তর্ভুক্ত করা হবে না।
