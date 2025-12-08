English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
SIR in Bengal: SIR-এর প্রথম পর্ব শেষের পথে, বাদ ৫৫ লক্ষ ভোটার? ৩০ লক্ষ ভোটার এখনও 'আনম্যাপড'? কমিশনের শুনানির সম্মুখীন...

Pre-hearing Phase of Bengal's Special Intensive Revision: পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী তালিকা সংশোধনের জন্য যে বিশেষ নিবিড় পুনর্বিবেচনা চলছে, তার প্রাক-শুনানি পর্ব প্রায় শেষের পথে। ৭.৬ কোটি ভোটারের প্রায় ১০০% ডেটা ইতিমধ্যেই ডিজিটাল করা হয়েছে।

| Dec 08, 2025, 02:43 PM IST
1/7

'ডেটা আনম্যাপড'!

তবে, একটি বিষয় সহসাই আলোচ্য হয়ে উঠেছে, বাংলা থেকে নাকি ৫৫ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ পড়বে! আরও জানা যাচ্ছে, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভোটার-- সংখ্যাটা কম করে ২৮ থেকে ৩০ লক্ষ হবে-- যদি তালিকায় থাকতে চান, তবে তাঁদের সম্ভবত নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাদের শুনানিতে অংশ নিতে হবে। কারণ তাঁদের 'ডেটা আনম্যাপড' রয়ে গিয়েছে। 'ডেটা আনম্যাপডে'র অর্থ, ২০০২ সালের তালিকার সঙ্গে এঁদের ডেটা মিলছে না!

2/7

শুনানির নোটিস

সত্যিই কি ভোটারদের শুনানিতে অংশ নিতে হবে? হ্যাঁ, যা শোনা যাচ্ছে, তা হল, এই 'আনম্যাপড' ভোটারদের ব্যক্তিগতভাবে শুনানিতে উপস্থিত হওয়ার জন্য নোটিস দেওয়া হবে।

3/7

১৩ SIR-নথি

শুনানিতে যাঁদের ডাকা হবে, তাঁদের, কমিশন পশ্চিমবঙ্গের জন্য যে ১৩টি SIR-নথি অনুমোদন করেছে, তার কোনও একটিকে প্রমাণ হিসাবে কোর্টে দেখাতে হবে।

4/7

১৪ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত

এই শুনানিগুলি ১৬ ডিসেম্বর থেকে ৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত নির্বাচনী তালিকা প্রকাশ করা হবে।

5/7

১৬ ডিসেম্বরে SIR খসড়া-তালিকা

মোটামুটি সংখ্যাতত্ত্ব এই-- শনিবার দুপুর পর্যন্ত ৫৪.৬ লক্ষ ভোটারের কোনও খোঁজ মিলছে না। এর মধ্যে রয়েছে অনুসন্ধান-অযোগ্য (untraceable), মৃত (dead) বা নকল (duplicate) ভোটার। জানা গিয়েছ, এইসব নাম ১৬ ডিসেম্বরে যে SIR খসড়া তালিকা প্রকাশ হবে, তা থেকে বাদ দেওয়া হবে।

6/7

ফর্ম ৬

তবে, ভোটাররা চাইলে ফর্ম ৬ (Form 6) ব্যবহার করে এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানাতে এবং নতুন করে নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য আবেদন করতেই পারেন। এই ৫৪.৬ লক্ষ ভোটারের মধ্যে প্রায় ২৩.৭ লক্ষ মৃত, ১৯ লক্ষ অন্যত্র চলে গিয়েছেন, ১০.১ লক্ষ অনুসন্ধানযোগ্য নন এবং ১.২ লক্ষ নকল ভোটার।

7/7

গণনা ফর্ম সংগ্রহ

নির্বাচন কমিশন এই পর্বটি শেষ করার জন্য যে সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে, তা শেষ হয়ে যাচ্ছে। কমিশন আরও একটি আলাদা তালিকা প্রকাশ করবে, যেখানে সেই ভোটারদের নাম থাকবে যাঁরা গণনা ফর্ম সংগ্রহ করেছেন কিন্তু এখনও বুথ-লেভেল অফিসারদের কাছে তা জমা দেননি। খসড়া তালিকায় এই নামগুলিও (প্রায় ২১,০০০) অন্তর্ভুক্ত করা হবে না।

