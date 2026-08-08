শহরে শিহরন! কবে মরেছেন কেউ জানে না; বন্ধ ঘরে মরে পচে শেষে কঙ্কাল হয়ে 'বেরলেন' মহিলা

Bengaluru Shocker: পুলিস জানায়, স্বামী ও ছেলেকে হারিয়ে গভীর অবসাদে ভুগছিলেন দক্ষিণায়নী। ১০ বছর আগে তাঁর স্বামী উমেশ মারা যান। পর পর দু'জনকে হারিয়ে তিনি পুরোপুরি ভেঙে পড়েছিলেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দীর্ঘদিন বন্ধ এই দোতলা বাড়ি। পুলিস এসে দরজা খুলতেই আঁতকে উঠল। পচাগলা দেহ নয়, উদ্ধার এক মহিলার কঙ্কাল।
পুলিস জানিয়েছে, প্রায় এক বছর আগেই ওই মহিলার মৃত্যু হয়। মৃত মহিলার নাম দক্ষিণায়নী, বয়স ৫২ বছর। তিনি একাই থাকতেন ওই বাড়িতে। এতদিন বাড়ির ভেতরেই পড়ে ছিল তাঁর মৃতদেহ। ঘটনাটি বেঙ্গালুরুর বাগালাগুন্টের।
সম্প্রতি ঘটনাটি জানাজানি হলে বাগালাগুন্টে থানার পুলিস ঘটনাস্থলে যায়। গত শুক্রবার পুলিস খবর পেয়ে মৃতের ভাই মহেশকে ডেকে পাঠায়। মহেশ গিয়ে তাঁর বোনকে শনাক্ত করেন। তিনি জানান, এই ঘটনায় তার কারও ওপর কোনো সন্দেহ নেই।
পুলিস জানায়, স্বামী ও ছেলেকে হারিয়ে গভীর অবসাদে ভুগছিলেন দক্ষিণায়নী। ২০০৫ সালে তার ছেলে মারা যায়। সেই শোক সহ্য করতে না পেরে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসা করালে চিকিৎসকরা জানান, তিনি সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত। এরপর একটি পুনর্বাসন কেন্দ্রেও চার মাস তার চিকিৎসা চলেছিল।
২০১৭ সালে তার স্বামী মারা যান। তারপর থেকে তিনি একাই থাকতেন। পরিবারের কারও সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল না।
তাঁর এক মেয়ে ও জামাই আছেন। কিন্তু অভিযোগ, গত এক বছরে তাঁরা একবারের জন্যও ওই বাড়িতে যাননি। মায়ের কোনও খোঁজও নেননি। সেই কারণেই এত দিন খবরটি কেউ জানতে পারেনি। পুলিস ইতোমধ্যেই অপমৃত্যুর মামলা করেছে। মৃত্যুর আসল কারণ জানতে তারা তদন্ত শুরু করেছে।