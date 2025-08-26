Airtel Cheapest Recharge Plan: গণপতি পুজোয় এয়ারটেলের মালামাল অফার! জিওর সঙ্গে টেক্কা দিতে জলের দামে রিচার্জ প্ল্যান...

Airtel Cheapest Recharge Plan: গণপতি পুজোয় এয়ারটেলের মালামাল অফার! জিওর সঙ্গে টেক্কা দিতে জলের দামে রিচার্জ প্ল্যান...
Cheapest Plan of Airtel: এয়ারটেল রিচার্জ প্ল্যান এবার সব নেটওয়ার্ককে পাল্লা দিতে বাজারে নিয়ে এসেছে তাদের সবচেয়ে রিচার্জ প্ল্যান।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২৫০ টাকার নিচে এয়ারটেলের কিছু রিচার্জ প্ল্যান নিচে দেওয়া হল, যেগুলিতে আপনি প্রতিদিন ডেটা, আনলিমিটেড কল এবং বিনামূল্যে OTT সাবস্ক্রিপশন পেতে পারেন।
₹181 প্ল্যান: এই প্ল্যানটি প্রতিদিনের ডেটা অফার করে না, তবে 30 দিনের মেয়াদের জন্য মোট 15 GB ডেটা পাওয়া যায়। এর সাথে রয়েছে আনলিমিটেড কলিং, এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এটি Airtel Xstream Play-এর একটি প্রিমিয়াম সাবস্ক্রিপশন অফার করে, যার মাধ্যমে 22টিরও বেশি OTT প্ল্যাটফর্মে অ্যাক্সেস পাওয়া যায় (যেমন SonyLIV, Lionsgate Play ইত্যাদি)।
