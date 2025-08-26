English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Airtel Cheapest Recharge Plan: গণপতি পুজোয় এয়ারটেলের মালামাল অফার! জিওর সঙ্গে টেক্কা দিতে জলের দামে রিচার্জ প্ল্যান...

Cheapest Plan of Airtel: এয়ারটেল রিচার্জ প্ল্যান এবার সব নেটওয়ার্ককে পাল্লা দিতে বাজারে নিয়ে এসেছে তাদের সবচেয়ে রিচার্জ প্ল্যান। 

| Aug 26, 2025, 12:53 PM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২৫০ টাকার নিচে এয়ারটেলের কিছু রিচার্জ প্ল্যান নিচে দেওয়া হল, যেগুলিতে আপনি প্রতিদিন ডেটা, আনলিমিটেড কল এবং বিনামূল্যে OTT সাবস্ক্রিপশন পেতে পারেন।

এয়ারটেল রিচার্জ

গুরুত্বপূর্ণ দ্রষ্টব্য: প্ল্যান এবং সুবিধাগুলি সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হতে পারে। সবথেকে সঠিক তথ্যের জন্য এয়ারটেলের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট বা Thanks App পরীক্ষা করে নিন।

এয়ারটেল রিচার্জ

₹181 প্ল্যান: এই প্ল্যানটি প্রতিদিনের ডেটা অফার করে না, তবে 30 দিনের মেয়াদের জন্য মোট 15 GB ডেটা পাওয়া যায়। এর সাথে রয়েছে আনলিমিটেড কলিং, এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এটি Airtel Xstream Play-এর একটি প্রিমিয়াম সাবস্ক্রিপশন অফার করে, যার মাধ্যমে 22টিরও বেশি OTT প্ল্যাটফর্মে অ্যাক্সেস পাওয়া যায় (যেমন SonyLIV, Lionsgate Play ইত্যাদি)।

এয়ারটেল রিচার্জ

₹219 প্ল্যান: এই প্ল্যানটিতে প্রতিদিন 3 GB ডেটা পাওয়া যায়। এর মেয়াদ 30 দিন। এটিতে আনলিমিটেড কলিং এবং কিছু অতিরিক্ত সুবিধা যেমন Wynk Music এবং Hellotunes অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

এয়ারটেল রিচার্জ

₹249 প্ল্যান: এটি একটি জনপ্রিয় প্ল্যান ছিল যা প্রতিদিন 1 GB ডেটা অফার করত। এর মেয়াদ ছিল 24 দিন। তবে, কিছু রিপোর্ট অনুযায়ী, এই প্ল্যানটি এখন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং এর পরিবর্তে বেশি দামের প্ল্যান আনা হয়েছে। তাই, এই প্ল্যানটি এখন নাও পাওয়া যেতে পারে।

এয়ারটেল রিচার্জ

₹199 প্ল্যান: এই প্ল্যানটি সাধারণত 28 দিনের মেয়াদের জন্য মোট 2 GB ডেটা সহ আনলিমিটেড কলিং অফার করে।  

এয়ারটেল রিচার্জ

₹239 প্ল্যান: এই প্ল্যানটি প্রতিদিন 1 GB ডেটা সহ 24 দিনের মেয়াদ এবং আনলিমিটেড কলিং অফার করতে পারে।

এয়ারটেল রিচার্জ

আপনি যদি প্রতিদিন ডেটা এবং OTT সাবস্ক্রিপশন উভয়ই চান, তবে ₹181 প্ল্যানটি একটি ভালো বিকল্প হতে পারে। কিন্তু যদি আপনার প্রতিদিনের ডেটার প্রয়োজন বেশি থাকে, তবে ₹219 প্ল্যানটি দেখতে পারেন, যদিও এতে সাধারণত OTT সাবস্ক্রিপশন নাও থাকতে পারে।

