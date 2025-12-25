English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Best Bakeries in Kolkata: ক্রিসমাস এলেই দিল 'নাহুম নাহুম' করে? উঁহু! শুধু 'নাহুম' কেন, কলকাতায় তো কেকের অপার ঐশ্বর্য...

Best Bakeries in Kolkata: কলকাতা আর কেক যেন পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোত। যতই বাঙালির শহর হোক, বাঙালি কিন্তু প্রথম থেকেই এই ইউরোপীয় সংস্কৃতিকে আপন করে নিয়েছে।

| Dec 25, 2025, 04:05 PM IST
নাহুম

বাঙালি কেক বললেই নিউ মার্কেটের মহিমার কথা স্মরণ করে। আর নিউ মার্কেট মানেই যেন 'নাহুম অ্যান্ড সন্স'। সত্যিই অসাধারণ একটা কেক-ঐতিহ্য পালন করে চলেছে এরা। তিলোত্তমার বুকে কেকের ইহুদি ঐতিহ্য। 

সালদানা

এ-শহরের ছোট্ট একটা গলিতে এদের দোকান। ধর্মতলার তালতলার সালদানা গোয়ানিজ বেকারির আস্বাদ জোগায় বাঙালির জিভে। এদের রিচ ফ্রুট কেক, চকোলেট ওয়ালনাট কেক, লেমন ড্রপ, চিজ পাফ খুবই বিখ্যাত আইটেম।

কে আলি বেকারি

মোমিনপুরের কে আলি বেকারি। ক্লাসিক বর্গে পড়ে। মূলত জার্মান ব্রেড প্রস্তুত করেই বিখ্যাত এরা। ১১০ বছরের পুরনো স্মৃতি-ঐতিহ্য নিয়ে আজও দাঁড়িয়ে শহরের খাদ্য-মানচিত্রে।  

বড়ুয়া

জে এন বড়ুয়া বেকারি। চাঁদনি চকের কাছের এই দোকানও কলকাতার খাদ্য-ঐতিহ্যের সঙ্গে বিজড়িত। এদের ছানার কেন বেস্ট আইটেম। বাংলাদেশের চট্টগ্রামের স্মৃতি আজও বয়ে নিয়ে চলেছে এরা। 

ফ্লুরিজ

এ শহরে ব্রিটিশ মৌতাতের কেক-ঐতিত্য়ের সবচেয়ে ভারী নাম সম্ভবত ফ্লুরিজ। পার্ক স্ট্রিটের বুকে এরা জীবন্ত ইতিহাস হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অনেক কিছুর মধ্যে বিখ্যাত এদের চকোলেট স্পঞ্জ কেক, রাম বল। 'কুইন অফ পার্ক স্ট্রিট' নামে পরিচিত এই দোকান এ শহরের ফুড-ম্যাপে এক কিংবদন্তি-প্রতিম অস্তিত্বের মতো।

ললিত

দ্য ললিত গ্রেট ইস্টার্ন কলকাতা। কয়েক বছর আগে নতুন করে খুলেছে এদের এই বেকারি উইংটি। আগে বহুদিন ধরে শহরের রসনায় কেকের আস্বাদন জুগিয়ে গিয়েছে এরা। মাঝে বেশ কয়েক বছর বন্ধ ছিল, পরে আবার চালু হয়। সব মিলিয়ে ১৮০ বছরের ঐতিহ্য। বেলজিয়ান পেস্ট্রি আর ফ্রুট কেকের জন্য বিখ্যাত এরা। 

এবং নিউ মার্কেট

এবং সামগ্রিক ভাবেই নিউ মার্কেট! পুরনো দিনের হগ মার্কেট। এস এস হগ মার্কেট। ১৮৭৪ সালে খোলে এই মার্কেট। এর গঠনের মধ্যেই একটা ইংরেজিয়ানা আছে। এই বহুখ্যাত বাজারটি ভিক্টোরিয়ান গথিক স্টাইলে নির্মিত। এটি এখন হেরিটেজ সাইট। সারা বছর কী মেলে না এখানে? সব সব! তবে এই শীতের সময়টায় এখানে কনফেকশনারির যেন ধুম পড়ে যায়! সারা বছরই এখানে কনফেকশনারির দোকানপাট খোলা থাকে। কিন্তু বড়দিন-নিউ ইয়ারের সময়টায় এখানে দারুণ উচ্ছ্বাস-উষ্ণতা-আলোড়ন চোখে পড়ে। নিউ মার্কেটে বিক্রি হওয়া অনামা অখ্যাত অ-ব্র্যান্ডের কেক আজও রমরম করে বিকোয়। মুগ্ধ করে কেকপ্রেমীদের। 

