Best Bakeries in Kolkata: ক্রিসমাস এলেই দিল 'নাহুম নাহুম' করে? উঁহু! শুধু 'নাহুম' কেন, কলকাতায় তো কেকের অপার ঐশ্বর্য...

Best Bakeries in Kolkata: ক্রিসমাস এলেই দিল 'নাহুম নাহুম' করে? উঁহু! শুধু 'নাহুম' কেন, কলকাতায় তো কেকের অপার ঐশ্বর্য...
Best Bakeries in Kolkata: কলকাতা আর কেক যেন পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোত। যতই বাঙালির শহর হোক, বাঙালি কিন্তু প্রথম থেকেই এই ইউরোপীয় সংস্কৃতিকে আপন করে নিয়েছে।
1/7
নাহুম
2/7
সালদানা
3/7
কে আলি বেকারি
4/7
বড়ুয়া
5/7
ফ্লুরিজ
6/7
ললিত
7/7
এবং নিউ মার্কেট
এবং সামগ্রিক ভাবেই নিউ মার্কেট! পুরনো দিনের হগ মার্কেট। এস এস হগ মার্কেট। ১৮৭৪ সালে খোলে এই মার্কেট। এর গঠনের মধ্যেই একটা ইংরেজিয়ানা আছে। এই বহুখ্যাত বাজারটি ভিক্টোরিয়ান গথিক স্টাইলে নির্মিত। এটি এখন হেরিটেজ সাইট। সারা বছর কী মেলে না এখানে? সব সব! তবে এই শীতের সময়টায় এখানে কনফেকশনারির যেন ধুম পড়ে যায়! সারা বছরই এখানে কনফেকশনারির দোকানপাট খোলা থাকে। কিন্তু বড়দিন-নিউ ইয়ারের সময়টায় এখানে দারুণ উচ্ছ্বাস-উষ্ণতা-আলোড়ন চোখে পড়ে। নিউ মার্কেটে বিক্রি হওয়া অনামা অখ্যাত অ-ব্র্যান্ডের কেক আজও রমরম করে বিকোয়। মুগ্ধ করে কেকপ্রেমীদের।
