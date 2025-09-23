English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Katrina Kaif-Vicky Kaushal pregnancy Announcement: 'জীবনের সেরা অধ্য়ায়'! ক্যাটরিনা প্রেগন্যান্ট, বাবা ভিকি...অক্টোবরেই কি তাহলে?

Pregnancy announcement of Katrina Kaif: মা হচ্ছেন বলিউড অভিনেত্রী ক্যাটরিনা কইফ (Katrina Kaif Pregnancy News)। সম্প্রতি এই জল্পনা ঘিরে কৌতূহল তৈরি হয়েছিল অনুরাগীদের মধ্যে। জানা গেছিল, অক্টোবরেই সন্তানের জন্ম দেবেন তিনি। এবার সেই সমস্ত জল্পনা-গুঞ্জনের অবসান ঘটিয়ে সুখবর দিলেন ভিকি কৌশল (Vicky Kaushal) ও ক্যাটরিনা কইফ। নিজেদের সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ছবি পোস্ট করেছেন তাঁরা।

| Sep 23, 2025, 05:40 PM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত কয়েক মাস ধরেই জল্পনা চলছিল। ক্যাটরিনা কইফ নাকি মা হতে চলেছেন। এ বার সেই জল্পনায় সিলমোহর দিলেন অভিনেত্রী। মঙ্গলবার সাদা ‘শরীর চাপা’ পোশাকে ছবি দিলেন ক্যাটরিনা। অভিনেত্রীর স্ফীতোদর ধরে আছেন স্বামী ভিকি। পরিবারে আসছে নতুন সদস্য।

1/8

ক্যাটরিনা-ভিকির প্রেগন্যান্সি ঘোষণা

বলিউডের জনপ্রিয় জুটি ক্যাটরিনা কাইফ ও ভিকি কৌশল তাঁদের প্রথম সন্তানের আগমন সংবাদ ঘোষণা করেছেন! ইনস্টাগ্রামে একটি সাদা-কালো ছবি শেয়ার করে তাঁরা জানিয়েছেন, “আমাদের জীবনের সেরা অধ্যায় শুরু হতে চলেছে”।  ছবিতে দেখা যাচ্ছে, ক্যাটরিনার বেবি বাম্পকে আদর করে ছুঁয়ে রয়েছেন ভিকি। এই পোস্টের মাধ্যমে তাঁরা নিশ্চিত করেছেন যে তাঁদের সংসারে নতুন সদস্য আসছে। সূত্র অনুযায়ী, ক্যাটরিনা বর্তমানে আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা এবং অক্টোবরের শেষ বা নভেম্বরের শুরুতে মা হতে পারেন।

2/8

ক্যাটরিনা-ভিকির প্রেগন্যান্সি ঘোষণা

এই ঘোষণা মুহূর্তেই সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোড়ন ফেলে দেয়। ভক্ত, বন্ধু এবং বলিউড ইন্ডাস্ট্রির সহকর্মীরা ক্যাটরিনা ও ভিকির পোস্টে শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদে ভরিয়ে দেন।

3/8

ক্যাটরিনা-ভিকির প্রেগন্যান্সি ঘোষণা

জাহ্নবী কাপুর, জোয়া আখতার, ভূমি পেডনেকর, অরি, আয়ুষ্মান খুরানা, সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী সহ আরও অনেক বলিউড তারকা ক্যাটরিনা ও ভিকির পোস্টে মন্তব্য করে তাঁদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। 

4/8

ক্যাটরিনা-ভিকির প্রেগন্যান্সি ঘোষণা

তাঁদের বার্তাতে ছিল ভালোবাসা, উচ্ছ্বাস এবং নতুন জীবনের জন্য শুভকামনা। এই তারকাদের শুভেচ্ছা বার্তা আরও একবার প্রমাণ করে দিল, বলিউড পরিবার কতটা একত্রিত হয় এমন আনন্দঘন মুহূর্তে।

5/8

ক্যাটরিনা-ভিকির প্রেগন্যান্সি ঘোষণা

ক্যাটরিনা কাইফ ও ভিকি কৌশল, ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসে রাজস্থানে  বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। বলিউডের অন্যতম প্রশংসিত জুটি হিসেবে পরিচিত তাঁরা। গত তিন বছরে তাঁদের রেড কার্পেটের রোমান্স থেকে শুরু করে ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করা খোলামেলা মুহূর্ত—সবই দর্শকদের মন জয় করেছে। 

6/8

ক্যাটরিনা-ভিকির প্রেগন্যান্সি ঘোষণা

তাঁদের প্রথম সন্তানের আগমন সংবাদ এই প্রেমকাহিনিতে আরও একটি মাইলফলক যোগ করেছে।

7/8

ক্যাটরিনা-ভিকির প্রেগন্যান্সি ঘোষণা

ভিকি তাঁর শক্তিশালী অভিনয়ের জন্য যেমন ‘ছাভা’র মতো ছবিতে প্রশংসা কুড়াচ্ছেন, তেমনি ক্যাটরিনা ‘টাইগার ৩’-এর মতো হিট ছবির মাধ্যমে বলিউডের শীর্ষ তারকা হিসেবে নিজের অবস্থান ধরে রেখেছেন।

8/8

ক্যাটরিনা-ভিকির প্রেগন্যান্সি ঘোষণা

এই ঘোষণা প্রকাশের পরই ইন্টারনেট জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে উচ্ছ্বাস, মজার মিম, এবং হৃদয়স্পর্শী পোস্ট। ভক্তরা তাঁদের এই নতুন অধ্যায়ের জন্য আনন্দে মাতোয়ারা।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Heavy Rain in Kolkata: অপেক্ষা করছে আরও ভয়ংকর বৃষ্টি! যা আশঙ্কা ছিল তাই হল, বিশ্রী ভাবে ভেস্তে যেতে বসেছে পুজো! শনিবারই...

পরবর্তী অ্যালবাম

Heavy Rain in Kolkata: অপেক্ষা করছে আরও ভয়ংকর বৃষ্টি! যা আশঙ্কা ছিল তাই হল, বিশ্রী ভাবে ভেস্তে যেতে বসেছে পুজো! শনিবারই...

Heavy Rain in Kolkata: অপেক্ষা করছে আরও ভয়ংকর বৃষ্টি! যা আশঙ্কা ছিল তাই হল, বিশ্রী ভাবে ভেস্তে যেতে বসেছে পুজো! শনিবারই...

Heavy Rain in Kolkata: অপেক্ষা করছে আরও ভয়ংকর বৃষ্টি! যা আশঙ্কা ছিল তাই হল, বিশ্রী ভাবে ভেস্তে যেতে বসেছে পুজো! শনিবারই... 7
Naina Ganguly: প্রেমের নামে অকথ্য শারীরিক নির্যাতন! টলিপাড়ার কোরিওগ্রাফারের &#039;মুখোশ&#039; খুললেন অভিনেত্রী...

Naina Ganguly: প্রেমের নামে অকথ্য শারীরিক নির্যাতন! টলিপাড়ার কোরিওগ্রাফারের 'মুখোশ' খুললেন অভিনেত্রী...

Naina Ganguly: প্রেমের নামে অকথ্য শারীরিক নির্যাতন! টলিপাড়ার কোরিওগ্রাফারের 'মুখোশ' খুললেন অভিনেত্রী... 8
Team India Shocking News: এশিয়া কাপের মাঝেই চমকে দেওয়া আপডেট, অধিনায়কত্বের সঙ্গেই দল ছেড়ে দেশে ফিরলেন মহারথী!

Team India Shocking News: এশিয়া কাপের মাঝেই চমকে দেওয়া আপডেট, অধিনায়কত্বের সঙ্গেই দল ছেড়ে দেশে ফিরলেন মহারথী!

Team India Shocking News: এশিয়া কাপের মাঝেই চমকে দেওয়া আপডেট, অধিনায়কত্বের সঙ্গেই দল ছেড়ে দেশে ফিরলেন মহারথী! 6
Rachna Banerjee: নিজের এলাকায় আমন্ত্রণ করলে টাকা চান রচনা! পাল্টা কড়া জবাব তৃণমূল সাংসদের

Rachna Banerjee: নিজের এলাকায় আমন্ত্রণ করলে টাকা চান রচনা! পাল্টা কড়া জবাব তৃণমূল সাংসদের

Rachna Banerjee: নিজের এলাকায় আমন্ত্রণ করলে টাকা চান রচনা! পাল্টা কড়া জবাব তৃণমূল সাংসদের 6