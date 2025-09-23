Katrina Kaif-Vicky Kaushal pregnancy Announcement: 'জীবনের সেরা অধ্য়ায়'! ক্যাটরিনা প্রেগন্যান্ট, বাবা ভিকি...অক্টোবরেই কি তাহলে?

Katrina Kaif-Vicky Kaushal pregnancy Announcement: 'জীবনের সেরা অধ্য়ায়'! ক্যাটরিনা প্রেগন্যান্ট, বাবা ভিকি...অক্টোবরেই কি তাহলে?
Pregnancy announcement of Katrina Kaif: মা হচ্ছেন বলিউড অভিনেত্রী ক্যাটরিনা কইফ (Katrina Kaif Pregnancy News)। সম্প্রতি এই জল্পনা ঘিরে কৌতূহল তৈরি হয়েছিল অনুরাগীদের মধ্যে। জানা গেছিল, অক্টোবরেই সন্তানের জন্ম দেবেন তিনি। এবার সেই সমস্ত জল্পনা-গুঞ্জনের অবসান ঘটিয়ে সুখবর দিলেন ভিকি কৌশল (Vicky Kaushal) ও ক্যাটরিনা কইফ। নিজেদের সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ছবি পোস্ট করেছেন তাঁরা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত কয়েক মাস ধরেই জল্পনা চলছিল। ক্যাটরিনা কইফ নাকি মা হতে চলেছেন। এ বার সেই জল্পনায় সিলমোহর দিলেন অভিনেত্রী। মঙ্গলবার সাদা ‘শরীর চাপা’ পোশাকে ছবি দিলেন ক্যাটরিনা। অভিনেত্রীর স্ফীতোদর ধরে আছেন স্বামী ভিকি। পরিবারে আসছে নতুন সদস্য।
1/8
ক্যাটরিনা-ভিকির প্রেগন্যান্সি ঘোষণা
বলিউডের জনপ্রিয় জুটি ক্যাটরিনা কাইফ ও ভিকি কৌশল তাঁদের প্রথম সন্তানের আগমন সংবাদ ঘোষণা করেছেন! ইনস্টাগ্রামে একটি সাদা-কালো ছবি শেয়ার করে তাঁরা জানিয়েছেন, “আমাদের জীবনের সেরা অধ্যায় শুরু হতে চলেছে”। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, ক্যাটরিনার বেবি বাম্পকে আদর করে ছুঁয়ে রয়েছেন ভিকি। এই পোস্টের মাধ্যমে তাঁরা নিশ্চিত করেছেন যে তাঁদের সংসারে নতুন সদস্য আসছে। সূত্র অনুযায়ী, ক্যাটরিনা বর্তমানে আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা এবং অক্টোবরের শেষ বা নভেম্বরের শুরুতে মা হতে পারেন।
2/8
ক্যাটরিনা-ভিকির প্রেগন্যান্সি ঘোষণা
photos
TRENDING NOW
3/8
ক্যাটরিনা-ভিকির প্রেগন্যান্সি ঘোষণা
4/8
ক্যাটরিনা-ভিকির প্রেগন্যান্সি ঘোষণা
5/8
ক্যাটরিনা-ভিকির প্রেগন্যান্সি ঘোষণা
6/8
ক্যাটরিনা-ভিকির প্রেগন্যান্সি ঘোষণা
7/8
ক্যাটরিনা-ভিকির প্রেগন্যান্সি ঘোষণা
8/8
ক্যাটরিনা-ভিকির প্রেগন্যান্সি ঘোষণা
photos