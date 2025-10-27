English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Kidney Disease:সাবধান! চোখে জল, প্রস্রাবের রঙ বদল! শিশুদের বিরল কিডনি রোগের লক্ষণ হতে পারে...

Kidney Disease Found In New Born Baby: শিশুদের মধ্যে বিরল কিডনি রোগ দ্রুত বাড়ছে, যা ভ্রূণকাল থেকেই শুরু হতে পারে। সময়মতো শনাক্ত না হলে এই রোগ ডায়ালাইসিস বা কিডনি বিকলের দিকে এগোতে পারে বলে সতর্ক করছেন বিশেষজ্ঞরা।

| Oct 27, 2025, 06:28 PM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শিশুদের মধ্যে বিরল কিডনি রোগ বা কিডনি বিকার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভ্রূণ থেকেই নজরে আসা এই রোগ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, সময়মতো শনাক্ত না হলে তা দ্রুত দীর্ঘস্থায়ী কিডনি ক্ষয় বা ডায়ালাইসিসের দিকে যেতে পারে।

1/6

শিশুর কিডনিতে সমস্য়ার প্রকাশ

চিকিৎসকদের মতে, 'শিশুদের ক্ষেত্রে কিডনির সমস্যার প্রথম দিকে লক্ষণ অনেক পরে প্রকাশ পায়'।

2/6

ভুল ধারণার চাকায় আটকে পড়া শিশুরা

ভ্রূণাবস্থা‑কালে হাইড্রোনেফ্রোসিস বা কিডনির অনিয়মিত গঠন থাকলেও অনেক সময় চিকিৎসার মেয়াত হয় লম্বা । অভিভাবকেদের মতে,ডাক্তার দেখানোয় দেরি করলে বাড়তে পাবে সমস্যা।  

3/6

শিশুদের নিয়ে কিছু ভুল ধারনা

'শুধু বড়রা কিডনির রোগে পড়ে'— এসব ভুল ধারণার বিরুদ্ধে ডাক্তাররা বলছেন, সচেতন না হলে শিশুদের বাড়তে পারে ঝুকি।   

4/6

অভিভাবকদের করণীয়

শিশুর প্রস্রাবের রঙ বা ঘনত্ব পরিবর্তন হলে দেরি না করে সাথে সাথে ডাক্তার দেখান এবং নিয়মিত রক্ত পরীক্ষা করতে হবে।

5/6

প্রযুক্তিও দিচ্ছে সাহায্য

নতুন গবেষণায় দেখা গেছে, কিডনির ক্ষয় আগে তা ধরার জন্য এআই‑ভিত্তিক স্ক্রিনিং মডেল তৈরি করা হচ্ছে। 

6/6

সরকারি উদ্যোগ জরুরি

দেশে 'ন্যাশনাল রেয়ার ডিজিজ পলিসি' অনুযায়ী কিছু শিশু কিডনি ও বিরল রোগে আর্থিক সহায়তা পাচ্ছেন, কিন্তু মৃত্যু রোধে তা যথেষ্ট নয় বলছেন ORDI‑র মত সংস্থা। 

