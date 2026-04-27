West Bengal Election Bhabanipur Result: ভবানীপুরের রেজাল্ট-ই কি বদলে দেবে বাংলার ফলাফল? মমতার দুর্গের দখল থাকবে কার হাতে? বড় বিশ্লেষণ

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
West Bengal Assembly Election 2026 Bhabanipur Result Trend Explained: 'মাদার অফ অল ব্যাটল' ভবানীপুরে জিতছেন কে? মমতা না শুভেন্দু? কী বলছে গ্রাউন্ড রিপোর্ট?    

| Apr 27, 2026, 11:40 AM IST
1/11

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নজরে ভবানীপুর। ছাব্বিশে বাংলা বিজয়ের লক্ষ্যে নেমেছে বিজেপি। আর সেই পরিবর্তনের সূচনা কি হবে ভবানীপুরে মমতার দুর্গের পতনের মধ্যে দিয়ে? 

2/11

‘জায়ান্ট প্লেয়ার’ শুভেন্দু অধিকারী কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভবানীপুর দুর্গ দখল করে ইতিহাস তৈরি করবেন? সেই উত্তর দেবে ৪ মে-র রেজাল্ট। কিন্তু তার আগে একের পর এক সমীক্ষা-বিশ্লেষণে উঠে আসছে নানানরকম গ্রাউন্ড লেভেল তথ্য। 

3/11

২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রামের পর আবারও মুখোমুখি শুভেন্দু অধিকারী এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিকে ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রামে শুভেন্দু অধিকারী ১,৯৫৬ ভোটে হারান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন 'জায়ান্ট কিলার' হিসেবে।

4/11

এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের ঘরের মাঠ ভবানীপুরেই তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির শুভেন্দু অধিকারী। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, হাইভোল্টেজ ভবানীপুর আসনের রেজাল্ট-ই বলে দেবে বাংলার পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন। বিজয়ী-ই রাজ্যের ভবিষ্যৎ মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেন!

5/11

উল্লেখ্য, ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে শুভেন্দু অধিকারী যদি প্রেস্টিজিয়াস ভবানীপুর আসনে জয়ী হন, তবে তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দু’বার হারানোর নজির গড়বেন— তাও তাঁর নিজের ঘরের মাঠে! যা তাকে বিজেপির সম্ভাব্য মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে আরও শক্তিশালী দাবিদার করে তুলবে।

6/11

২০১১ সালে আসন পুনর্বিন্যাসের পর ভবানীপুর কেন্দ্র গঠিত হয়। দক্ষিণ কলকাতার আবাসিক ও বাণিজ্যিক এলাকার মিশ্রণে এটি একটি ঘনবসতিপূর্ণ শহুরে এলাকা।

7/11

প্রাচীন বাঙালি পাড়ার পাশাপাশি বহু অ-বাঙালি ব্যবসায়ীর উপস্থিতিও এখানে রয়েছে। এখানে বহুতল আবাসন ও বস্তি এলাকাও রয়েছে। ভবানীপুরের বাসিন্দারা অনেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে ‘ঘরের মেয়ে’ হিসেবে দেখেন।

8/11

তবে গ্রাউন্ড রিপোর্ট বলছে, বস্তির বাসিন্দারা তাঁর দেওয়া সহায়তায় সন্তুষ্ট হলেও,  অ-বাঙালি ভোটারদের মধ্যে মমতার বিরুদ্ধে কিছু অসন্তোষ রয়েছে। এখন ভবানীপুর বাঙালি, গুজরাতি, মারোয়ারি ও শিখ— নানা সম্প্রদায়ের বসবাস।

9/11

ফলে কঠিন এই ভবানীপুরের লড়াই, পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণও বটে। এখন ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ভোটে ‘জায়ান্ট কিলার’ শুভেন্দুর বিরুদ্ধে নিজের দুর্গ ধরে রাখার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লড়াই কঠিন হবে বলে মনে করছেন অনেকেই। 

10/11

যদিও পরিসংখ্যান বলছে, গত কয়েকটি নির্বাচনে ভবানীপুরে তৃণমূল ধারাবাহিকভাবে জয় পেয়েছে। অতীতে এই কেন্দ্র থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিপুল ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন। নির্বাচনে জয়ের ব্যবধান ২৫,০০০ থেকে ২৭,০০০ পর্যন্ত ছিল। এমনকি উপনির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের জয়ের ব্যবধান ছিল প্রায় ৫৮,০০০-এর বেশি।

11/11

ফলে ছাব্বিশে ভবানীপুরের লড়াইয়ে কি বজায় থাকবে তৃণমূলের আঞ্চলিক আধিপত্য? অটুট থাকবে মমতার দুর্গ? নাকি নন্দীগ্রামের পুনরাবৃত্তি এবার ভবানীপুরে ঘটাবেন শুভেন্দু? বাংলায় পরিবর্তন সূচনা করবে ভবানীপুর-ই? উত্তর ৪ মে-র ভোটবাক্সে। ৪-মের ফলাফলই বলে দেবে বাংলার মসনদে কে বসবেন।

পরবর্তী
অ্যালবাম

পরবর্তী অ্যালবাম

