Bhai Dwitiya Lucky Zodiacs: এই ভাইফোঁটায় অতি বিরল তিথিযোগ! একাধিক নক্ষত্রযোগে শুধু ভাইরা নন, দারুণ সৌভাগ্যের মুখ দেখবেন সকলেই...

Bhai Dwitiya Lucky Zodiacs: এই ভাইফোঁটায় অতি বিরল তিথিযোগ! একাধিক নক্ষত্রযোগে শুধু ভাইরা নন, দারুণ সৌভাগ্যের মুখ দেখবেন সকলেই...
Bhai Dwitiya Lucky Zodiac Signs: ভাইফোঁটা খুবই পবিত্র একটা উৎসব। এদিন বোনেরা ভাইয়ের আয়ুকামনা করেন। তাঁদের মঙ্গল ও কল্যাণ কামনা করেন। এর সঙ্গে এবারে একাধিক নক্ষত্রযোগ। দারুণ সৌভাগ্যের মুখ দেখবেন কয়েকটি রাশি।
পবিত্র উৎসব
উজ্জীবিত ভাইবোন
ভাইয়ের মঙ্গলকামনা
বিশেষ মুহূর্ত
আর এবার এই বিশেষ তিথিতে তৈরি হচ্ছে এক বিশেষ যোগ। বিশাখা নক্ষত্র ও আয়ুস্মান যোগ একসঙ্গে পড়ছে। এটা খুবই বিরল ও পবিত্র ও সুদূরপ্রসারী। তুলা রাশিতে আসছে সূর্য ও বুধ-- এতে তৈরি হবে বুধাদিত্য যোগ। ইতিমধ্যে আবার কর্কট রাশিতে চাঁদ ও বৃহস্পতির ট্রানজিট। এর ফলে কয়েকটি রাশির বিশাল আর্থিক লাভ হবে, এঁরা বিশেষ সম্মান পাবেন, এঁদের ইচ্ছেমতো ফলও পাবেন। কারা কারা সেই সৌভাগ্যবান?
Leo সিংহরাশি
Libra তুলা রাশি
Scorpio বৃশ্চিক রাশি
