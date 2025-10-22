English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Bhai Dwitiya Lucky Zodiacs: এই ভাইফোঁটায় অতি বিরল তিথিযোগ! একাধিক নক্ষত্রযোগে শুধু ভাইরা নন, দারুণ সৌভাগ্যের মুখ দেখবেন সকলেই...

Bhai Dwitiya Lucky Zodiac Signs: ভাইফোঁটা খুবই পবিত্র একটা উৎসব। এদিন বোনেরা ভাইয়ের আয়ুকামনা করেন। তাঁদের মঙ্গল ও কল্যাণ কামনা করেন। এর সঙ্গে এবারে একাধিক নক্ষত্রযোগ। দারুণ সৌভাগ্যের মুখ দেখবেন কয়েকটি রাশি।

| Oct 22, 2025, 03:44 PM IST
1/7

পবিত্র উৎসব

কালীপুজো হয়ে গিয়েছে, এবার এসে গেল ভাইফোঁটা। ভাইফোঁটা খুবই পবিত্র একটা উৎসব। প্রতি বছরই এই সময়ে এই উৎসব নিয়ে হইচই আরম্ভ হয়ে যায়। 

2/7

উজ্জীবিত ভাইবোন

দিনটিতে খুবই উজ্জীবিত থাকে ভাইবোনেরা। দিনটি ভাউ বিজ, যম দ্বিতীয়া, ভাতৃ দ্বিতীয়া, ভাইদ্বিতীয়া নামেও পরিচিত।

3/7

ভাইয়ের মঙ্গলকামনা

এদিন বোনেরা তাঁদের ভাইয়ের আয়ুস্কামনা করেন। প্রার্থনা করেন, তাঁদের ভাইরা যেন দীর্ঘজীবী হন! বোনেরা এদি বলেন-- 'ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা/ যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা/ যমনী দেয় যমকে ফোঁটা/ আমি দিই আমার ভাইকে ফোঁটা।'  

4/7

বিশেষ মুহূর্ত

আর এবার এই বিশেষ তিথিতে তৈরি হচ্ছে এক বিশেষ যোগ। বিশাখা নক্ষত্র ও আয়ুস্মান যোগ একসঙ্গে পড়ছে। এটা খুবই বিরল ও পবিত্র ও সুদূরপ্রসারী। তুলা রাশিতে আসছে সূর্য ও বুধ-- এতে তৈরি হবে বুধাদিত্য যোগ। ইতিমধ্যে আবার কর্কট রাশিতে চাঁদ ও বৃহস্পতির ট্রানজিট।  এর ফলে কয়েকটি রাশির বিশাল আর্থিক লাভ হবে, এঁরা বিশেষ সম্মান পাবেন, এঁদের ইচ্ছেমতো ফলও পাবেন। কারা কারা সেই সৌভাগ্যবান?

5/7

Leo সিংহরাশি

সিংহরাশি। এই সময়টা সিংহরাশির জাতকদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। এঁরা বিনিয়োগের দারুণ সুযোগ পাবেন। এঁদের বিশেষ আর্থিক প্রাপ্তি ঘটবে। কাজের স্ট্রেস কমবে। স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে।

6/7

Libra তুলা রাশি

ভাগ্যবান তুলা রাশির জাতকেরাও। এঁদেরও দারুণ আর্থিক প্রাপ্তি ঘটবে। ঋণ সংকট মিটবে। বিয়ের বাধা কাটবে। আত্মবিশ্বাস বাড়বে, ব্যক্তিত্ব আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

7/7

Scorpio বৃশ্চিক রাশি

আর লাভবান হতে চলেছেন বৃশ্চিক রাশির জাতকেরা। এঁরা কলাশিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষ সিদ্ধিলাভ করবেন। এঁদের মধ্য়ে যাঁরা ব্যবসায়ী, তাঁদেরও বিপুল প্রাপ্তিযোগ ঘটবে। পেশার ক্ষেত্রেও এঁদের বিশেষ অগ্রগতি। (Disclaimer: প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, কোনও সুপারিশ করা হচ্ছে না।)

পরবর্তী
অ্যালবাম

Gold Price: দিওয়ালির পরই দাম কমে গেল সোনার, ৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় পতন! বিয়ের মরসুমে সুখবর নাকি...

পরবর্তী অ্যালবাম

Gold Price: দিওয়ালির পরই দাম কমে গেল সোনার, ৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় পতন! বিয়ের মরসুমে সুখবর নাকি...

Gold Price: দিওয়ালির পরই দাম কমে গেল সোনার, ৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় পতন! বিয়ের মরসুমে সুখবর নাকি...

Gold Price: দিওয়ালির পরই দাম কমে গেল সোনার, ৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় পতন! বিয়ের মরসুমে সুখবর নাকি... 6
Kali Puja 2025: ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে মাথা! কালী মন্দিরের &#039;জাগ্রত&#039; প্রতিমা ভাংচুর... ব্যাপক চাঞ্চল্য...

Kali Puja 2025: ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে মাথা! কালী মন্দিরের 'জাগ্রত' প্রতিমা ভাংচুর... ব্যাপক চাঞ্চল্য...

Kali Puja 2025: ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে মাথা! কালী মন্দিরের 'জাগ্রত' প্রতিমা ভাংচুর... ব্যাপক চাঞ্চল্য... 8
Bhai Dwitiya Date &amp; Time 2025: বুধেই তিথি পড়ছে? বৃহস্পতিবার ফোঁটার সময় ক&#039;টা থেকে ক&#039;টা? শুভ মুহূর্ত? জেনে নিন ভাইদ্বিতীয়ার খুঁটিনাটি...

Bhai Dwitiya Date & Time 2025: বুধেই তিথি পড়ছে? বৃহস্পতিবার ফোঁটার সময় ক'টা থেকে ক'টা? শুভ মুহূর্ত? জেনে নিন ভাইদ্বিতীয়ার খুঁটিনাটি...

Bhai Dwitiya Date & Time 2025: বুধেই তিথি পড়ছে? বৃহস্পতিবার ফোঁটার সময় ক'টা থেকে ক'টা? শুভ মুহূর্ত? জেনে নিন ভাইদ্বিতীয়ার খুঁটিনাটি... 7
Rishav Tandon Passes away: শোকবিহ্বল বলিউড! আচমকাই প্রয়াত জনপ্রিয় গায়ক-অভিনেতা... অসময়ে মৃত্যুর কারণ সেই...

Rishav Tandon Passes away: শোকবিহ্বল বলিউড! আচমকাই প্রয়াত জনপ্রিয় গায়ক-অভিনেতা... অসময়ে মৃত্যুর কারণ সেই...

Rishav Tandon Passes away: শোকবিহ্বল বলিউড! আচমকাই প্রয়াত জনপ্রিয় গায়ক-অভিনেতা... অসময়ে মৃত্যুর কারণ সেই... 8