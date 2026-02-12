Bharat Bandh 12 Feb: ৩০ কোটির 'ভারত বনধে' স্তব্ধ দেশ! কী কী বন্ধ? কী খোলা? সর্বাত্মক প্রভাব কোথায়? ৬০০ জেলায়...

Bharat Bandh 12 Feb: ৩০ কোটির 'ভারত বনধে' স্তব্ধ দেশ! কী কী বন্ধ? কী খোলা? সর্বাত্মক প্রভাব কোথায়? ৬০০ জেলায়...
Bharat Bandh on 12 February: বনধের জেরে দেশের প্রায় ৬০০টি জেলায় বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা। কমপক্ষে ৩০ কোটি শ্রমিক এই বনধে অংশগ্রহণ করছেন বলে দাবি।
ভারত বনধ: কী বন্ধ, কী খোলা?
আসামেও বনধের প্রভাব পড়তে পারে ব্যাপকভাবে। সমস্ত শহর ও আধা-নগর এলাকা সম্পূর্ণ বন্ধ থাকতে পারে। কিছু জেলায় গণপরিবহন পরিষেবা আংশিকভাবে চলতে পারে। আবার রাস্তা অবরোধে সম্পূর্ণ বন্ধ থাকতে পারে। ইউনিয়ন-অধ্যুষিত এলাকায় বাজার এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকতে পারে। সরকারি অফিসকাছারিতেও উপস্থিতি হতে পারে নগণ্য।
কেরালায় ট্রেড ইউনিয়ন শক্তিশালী হওয়ায়, ধর্মঘটের মারাত্মক প্রভাব পড়তে পারে। অতীতে ধর্মঘটে কেরালায় পরিবহন, বাজার এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-সহ সবকিছু রাজ্যজুড়ে সম্পূর্ণ বন্ধ থাকতে দেখা গিয়েছে। বনধে স্থানীয়দের অংশগ্রহণের কারণে বেশিরভাগ জেলায় স্কুল ও কলেজ বন্ধ থাকতে পারে। রাজ্যের পাবলিক বাস এবং অন্যান্য পরিবহন পরিষেবাও প্রভাবিত হওয়ার আশঙ্কা। ব্যাংকিং পরিষেবাও ব্যাহত হবে।
