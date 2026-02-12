English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Bharat Bandh 12 Feb: ৩০ কোটির ভারত বনধে স্তব্ধ দেশ! কী কী বন্ধ? কী খোলা? সর্বাত্মক প্রভাব কোথায়? ৬০০ জেলায়...

Bharat Bandh 12 Feb: ৩০ কোটির 'ভারত বনধে' স্তব্ধ দেশ! কী কী বন্ধ? কী খোলা? সর্বাত্মক প্রভাব কোথায়? ৬০০ জেলায়...

Bharat Bandh on 12 February: বনধের জেরে দেশের প্রায় ৬০০টি জেলায় বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা। কমপক্ষে ৩০ কোটি শ্রমিক এই বনধে অংশগ্রহণ করছেন বলে দাবি।  

| Feb 12, 2026, 09:39 AM IST
1/18

ভারত বনধ: কী বন্ধ, কী খোলা?

Bharat Bandh 12 February Today

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশব্যাপী ভারত বনধের ডাক দিয়েছে ১০টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন। ট্রেড ইউনিয়নগুলির সঙ্গে বনধে সামিল কৃষক সংগঠনগুলিও। এমনকি বনধে সামিল ব্যাঙ্ক কর্মচারী ও অফিসার সংগঠনগুলিও। 

2/18

ভারত বনধ: কী বন্ধ, কী খোলা?

Bharat Bandh 12 February Today

কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষি ইউনিয়ন, গ্রামীণ শ্রমিক গোষ্ঠী, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সিভিল সার্ভিস কর্মচারী ও শিক্ষক সংগঠন, পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং (PSU) এর কর্মী এবং স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়নগুলির কমপক্ষে ৩০ কোটি শ্রমিক এই বনধে অংশগ্রহণ করছেন বলে দাবি। 

3/18

ভারত বনধ: কী বন্ধ, কী খোলা?

Bharat Bandh 12 February Today

বনধের জেরে দেশের প্রায় ৬০০টি জেলায় বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা করা হচ্ছে। কিছু রাজ্যে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বনধ ব্যাপক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা। নয়া শ্রম আইনের বিরোধিতার পাশাপাশি, ৫ দিনের কর্ম সপ্তাহের মতো দীর্ঘস্থায়ী দাবিও তোলা হয়েছে বনধের সমর্থনে।

4/18

ভারত বনধ: কী বন্ধ, কী খোলা?

Bharat Bandh 12 February Today

বনধের সর্বাত্মক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা ওড়িশায়। পাইকারি বাজার থেকে পরিবহন পরিষেবা এবং সরকারি অফিস বন্ধ থাকতে পারে। বাস সহ গণপরিবহন মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা। ক্ষতিগ্রস্ত হবে ব্যাংকিং পরিষেবাও। বন্ধ থাকতে পারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও।

5/18

ভারত বনধ: কী বন্ধ, কী খোলা?

Bharat Bandh 12 February Today

আসামেও বনধের প্রভাব পড়তে পারে ব্যাপকভাবে। সমস্ত শহর ও আধা-নগর এলাকা সম্পূর্ণ বন্ধ থাকতে পারে। কিছু জেলায় গণপরিবহন পরিষেবা আংশিকভাবে চলতে পারে। আবার রাস্তা অবরোধে সম্পূর্ণ বন্ধ থাকতে পারে। ইউনিয়ন-অধ্যুষিত এলাকায় বাজার এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকতে পারে। সরকারি অফিসকাছারিতেও উপস্থিতি হতে পারে নগণ্য।

6/18

ভারত বনধ: কী বন্ধ, কী খোলা?

Bharat Bandh 12 February Today

কেরালায় ট্রেড ইউনিয়ন শক্তিশালী হওয়ায়, ধর্মঘটের মারাত্মক প্রভাব পড়তে পারে। অতীতে ধর্মঘটে কেরালায় পরিবহন, বাজার এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-সহ সবকিছু রাজ্যজুড়ে সম্পূর্ণ বন্ধ থাকতে দেখা গিয়েছে। বনধে স্থানীয়দের অংশগ্রহণের কারণে বেশিরভাগ জেলায় স্কুল ও কলেজ বন্ধ থাকতে পারে। রাজ্যের পাবলিক বাস এবং অন্যান্য পরিবহন পরিষেবাও প্রভাবিত হওয়ার আশঙ্কা। ব্যাংকিং পরিষেবাও ব্যাহত হবে।

7/18

ভারত বনধ: কী বন্ধ, কী খোলা?

Bharat Bandh 12 February Today

পশ্চিমবঙ্গেও ট্রেড ইউনিয়নের শক্তিশালী সাংগঠনিক ভিত্তি রয়েছে। ফলে ব্যাংকিং পরিষেবা থেকে পরিবহন ব্যবস্থা প্রাভাবিত হওয়ার আশঙ্কা। কারণ AIBEA, AIBOA এবং BEFI-এর মতো ব্যাংক কর্মচারীদের ইউনিয়নগুলি প্রতিবাদে যোগ দিয়েছে। 

8/18

ভারত বনধ: কী বন্ধ, কী খোলা?

Bharat Bandh 12 February Today

একনজরে কী কী বন্ধ? - স্থানীয় সংগঠনগুলি যদি বনধকে সমর্থন করে, তাহলে কেরালা, কর্ণাটক এবং ওড়িশা সহ কিছু রাজ্যের স্কুল ও কলেজ বন্ধ থাকতে পারে।

9/18

ভারত বনধ: কী বন্ধ, কী খোলা?

Bharat Bandh 12 February Today

- যেসব এলাকায় ধর্মঘটে ব্যাপক অংশগ্রহণ দেখা যাবে, সেখানে বাজার এবং স্থানীয় দোকানপাট আংশিক বা সম্পূর্ণ বন্ধ থাকতে পারে।

10/18

ভারত বনধ: কী বন্ধ, কী খোলা?

Bharat Bandh 12 February Today

- ধর্মঘটে কর্মীদের অংশগ্রহণের উপর নির্ভর করে ব্যাংকগুলির পরিষেবা ব্যাহত হতে পারে। কিছু শাখা বন্ধ থাকতে পারে অথবা সীমিত কর্মী নিয়ে কাজ করতে পারে।

11/18

ভারত বনধ: কী বন্ধ, কী খোলা?

Bharat Bandh 12 February Today

- সরকারি বাস এবং স্থানীয় পরিবহন ব্যবস্থা সহ গণপরিবহন পরিষেবা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

12/18

ভারত বনধ: কী বন্ধ, কী খোলা?

Bharat Bandh 12 February Today

- রাস্তা অবরোধের ফলে যানজট দেখা দিতে পারে।

13/18

ভারত বনধ: কী বন্ধ, কী খোলা?

Bharat Bandh 12 February Today

তবে বনধের মধ্যেও কী কী খোলা থাকছে? খোলা থাকছে অন্যান্য সমস্ত জরুরি পরিষেবা। 

14/18

ভারত বনধ: কী বন্ধ, কী খোলা?

Bharat Bandh 12 February Today

হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা সহ জরুরি পরিষেবাগুলি স্বাভাবিকভাবে চলবে বলে আশা করা হচ্ছে।

15/18

ভারত বনধ: কী বন্ধ, কী খোলা?

Bharat Bandh 12 February Today

জরুরি চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবাগুলি চলবে। ওষুধের দোকানও খোলা থাকবে।

16/18

ভারত বনধ: কী বন্ধ, কী খোলা?

Bharat Bandh 12 February Today

বিমান পরিষেবা এবং রেল পরিষেবা চালু থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে যাত্রীদের সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্স ও আইআরসিটিসি অ্যাপের লেটেস্ট আপডেট চেক করে বেরনোর পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

17/18

ভারত বনধ: কী বন্ধ, কী খোলা?

Bharat Bandh 12 February Today

ভারত বনধ থাকলেও দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, চেন্নাই, রাজস্থানে ও কলকাতায় স্কুল খোলা থাকারই সম্ভাবনা। যদি না স্থানীয় কর্তৃপক্ষ স্থানীয় পরিস্থিতির ভিত্তিতে স্কুল বন্ধের ঘোষণা না করে!

18/18

ভারত বনধ: কী বন্ধ, কী খোলা?

Bharat Bandh 12 February Today

পাশাপাশি, বেসরকারি অফিসগুলিতে কাজকর্ম স্বাভাবিকভাবে চলবে বলে আশা করা হচ্ছে।

