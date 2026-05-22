/Bhopal Twisha Sharma Death Case: মাস্ক-টুপি-চশমায় ছদ্মবেশ, তাও মিলল না রেহাই: তিশা মৃত্যু মামলায় অবশেষে গ্রেফতার আইনজীবী স্বামী

Twisha Sharma Lawyer Husband Samarth Singh Arrested: ১০ দিন ধরে পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে বেড়ানোর পর অবশেষে ছদ্মবেশে ধরা পড়লেন আইনজীবী স্বামী সমর্থ সিং। অবসরপ্রাপ্ত বিচারক শাশুড়ির বিরুদ্ধে তদন্ত প্রভাবিত করার অভিযোগ। প্রথম ময়নাতদন্তে গরমিল মেলায় এবার ভোপালে এসে দ্বিতীয়বার পোস্ট-মর্টেম করবে দিল্লির AIIMS-এর টিম। দেশের এক সেনা অফিসারের বোনের এই পরিণতিতে উত্তাল নেটপাড়া।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোপালে তিশা শর্মার মৃত্যু তদন্তে ক্রমশই বাড়ছে রহস্য। গত ১২ মে ভোপালের কাটারা হিলস এলাকায় নিজেদের বাড়ি থেকে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় ৩৩ বছর বয়সী তিশার। এরপর থেকেই বিগত প্রায় ১০ দিন ধরে গা ঢাকা দিয়েছিলেন তিশা শর্মা মৃত্যুর ঘটনার প্রধান অভিযুক্ত তথা তাঁর স্বামী সমর্থ সিং। প্রথমদিকে বিষয়টি আত্মহত্যা বলে মনে করা হলেও, এই ঘটনার নেপথ্যে থাকা একের পর এক চাঞ্চল্যকর ও হাড়হিম করা তথ্য সামনে আসতে শুরু করেছে।
পেশায় আইনজীবী সমর্থ সিং আইনি জটিলতা এড়াতে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতি বেগতিক দেখে তড়িঘড়ি সেই আবেদন প্রত্যাহার করে নেন তিনি। এরপর মুখ লুকাতে মাস্ক, টুপি, সানগ্লাস এবং কাঁধে কাপড় জড়িয়ে প্রায় ছদ্মবেশে জবলপুর আদালতে আত্মসমর্পণ করতে যান সমর্থ। তবে আদালত তাঁকে ভোপাল আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয়। সেই সময় জবলপুর আদালত চত্বরে ওত পেতে থাকা পুলিশের একটি বিশেষ দল তৎক্ষণাৎ সমর্থকে হেফাজতে নেয় এবং ভোপালে নিয়ে আসে।
তিশার পরিবারের অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই তাঁর ওপর চরম মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন চালানো হত। শুধু পণের দাবিই নয়, তিশাকে প্রতিনিয়ত অপমান ও হেনস্থার শিকার হতে হত। এই ঘটনার অন্যতম অভিযুক্ত সমর্থের মা তথা অবসরপ্রাপ্ত বিচারক গিরিবালা সিং।
তিশার মৃত্যুর পর তাঁর চরিত্র নিয়ে অত্যন্ত কুরুচিকর ও অপমানজনক মন্তব্য করার অভিযোগ উঠেছে এই প্রাক্তন বিচারকের বিরুদ্ধে। গিরিবালা দাবি করেন, তিশা নাকি অবসাদে ভুগছিলেন এবং মাদকাসক্ত ছিলেন। এমনকী তিশার মূল্যবোধ নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি জানতে চান, তিশা "ব্যক্তিগত লাভের" জন্য অন্য পুরুষদের সাথে সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন কিনা!
তিশার ভাই, ভারতীয় সেনার মেজর হর্ষিত শর্মা ক্ষোভ ও দুঃখ উগরে দিয়ে বলেন, "একজন মানুষ এতটা নিষ্ঠুর কী করে হতে পারেন? যে মেয়েটি মা হতে চেয়েছিল, তাঁর চরিত্র নিয়ে স্বামী এবং শাশুড়ি মিলে এমন নোংরা প্রশ্ন তুলল? যে বাড়িতে সন্তানের বৈধতা আর মায়ের চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়, সেই শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশে আমার বোন কীভাবে একটা শিশুকে জন্ম দিত? ওটা কোনো বাড়ি ছিল না, নরক ছিল।"
তিশার মৃত্যুর পর থেকেই ভোপাল পুলিসের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছিল তাঁর পরিবার। তদন্তে গাফিলতির অভিযোগ এনে তাঁরা প্রথমে তিশার দেহ নিতেও অস্বীকার করেন এবং পুনরায় ময়নাতদন্তের দাবি জানান। দেখা গেছে, প্রথম ময়নাতদন্তের রিপোর্টে তিশার শরীরের বেশ কিছু আঘাতের চিহ্নের উল্লেখ ছিল না। এমনকি ময়নাতদন্তের রিপোর্টে তিশার উচ্চতার মধ্যেও গরমিল পাওয়া যায়।
এই পরিস্থিতিতে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের তরফ থেকে দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেসের একটি বিশেষজ্ঞ দলকে ভোপালে এসে তিশার দেহের দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
এদিকে আইনি লড়াই আরও তীব্র হয়েছে। অবসরপ্রাপ্ত বিচারক গিরিবালা সিং নিম্ন আদালত থেকে আগাম জামিন পেয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশ এখন মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়ে তাঁর জামিন বাতিলের আবেদন জানিয়েছে।
পুলিসের যুক্তি, সেশন কোর্ট তিশা এবং তাঁর বাবা-মায়ের মধ্যকার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট খতিয়ে দেখেনি, যেখানে গিরিবালা ও সমর্থের বিরুদ্ধে স্পষ্ট নির্যাতনের প্রমাণ রয়েছে। এছাড়াও, গিরিবালা নিজের পদের প্রভাব খাটিয়ে তথ্যপ্রমাণ লোপাট এবং তদন্তের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ এনেছে পুলিশ।
আইনজীবী স্বামী গ্রেফতার হলেও, একজন প্রাক্তন বিচারকের ঘরে দেশের এক সেনাকর্মীর বোনের এই রহস্যমৃত্যু এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ দেশজুড়ে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তিশার পরিবার এখন দিল্লির এইমস-এর ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং আদালতের কঠোর রায়ের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।