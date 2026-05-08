  • Suvendu Adhikari: রাজনীতির জন্য জীবনে পাহাড়-প্রমাণ ত্যাগ, পরিবারকে পিছনে রাখা-- মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের পর আরেক চিরকুমার মুখ্যমন্ত্রীর নাম শুভেন্দু অধিকারী

Suvendu Adhikari personal life: পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির আকাশে ঘনীভূত হওয়া দীর্ঘ প্রতীক্ষা ও জল্পনার অবসান ঘটেছে। বিজেপি বিধায়কদের বৈঠকে রাজ্যের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে অনুমোদিত হয়েছে শুভেন্দু অধিকারীর নাম। এই ঐতিহাসিক ঘোষণার সঙ্গেই উঠে এসেছে এক অত্যন্ত কৌতূহলী ও তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য। পশ্চিমবঙ্গ আরও এক ‘চিরকুমার’ মুখ্যমন্ত্রী পেতে চলেছে। শুভেন্দু অধিকারী পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে এমন এক তালিকায় নাম লেখালেন, যেখানে তাঁর পূর্বসূরিদের অনেকেই ছিলেন অবিবাহিত।  

| May 08, 2026, 08:21 PM IST
রাজনৈতিক পটভূমি ও শুভেন্দুর উত্থান

কলকাতায় আয়োজিত এক মেগা বৈঠকে অমিত শাহের উপস্থিতিতে যখন শুভেন্দু অধিকারীর নাম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করা হয়, তখন তা কেবল একটি পদ প্রাপ্তি ছিল না, ছিল তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক লড়াইয়ের স্বীকৃতি।  

এবারের বিধানসভা নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর নিজের শক্ত ঘাঁটি ভবানীপুর থেকে পরাজিত করে শুভেন্দু নিজেকে ‘জায়েন্ট কিলার’ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।   

শুভেন্দুর উত্থান

বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এই রাজ্য বারবার এমন প্রশাসনিক প্রধান পেয়েছে যারা ব্যক্তিগত জীবনের ঊর্ধ্বে সমাজ ও রাজনীতিকে স্থান দিয়েছেন। শুভেন্দু অধিকারীও সেই পথেই হাঁটছেন।   

তিনি ব্যক্তিগত জীবনে অবিবাহিত। এর আগে বাংলার চারজন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন অবিবাহিত বা চিরকুমার। শুভেন্দু হতে চলেছেন এই তালিকার পঞ্চম নাম।  

বিধান চন্দ্র রায়

বিধান চন্দ্র রায়: বাংলার রূপকার হিসেবে পরিচিত ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায় ছিলেন চিরকুমার। তিনি আজীবন বাংলার উন্নয়নের জন্য কাজ করে গিয়েছেন।

প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ

প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ: পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষও ছিলেন অকৃতদার।  

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়: তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী তথা বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও অবিবাহিত। তিনি দীর্ঘ এক দশকের বেশি সময় ধরে রাজ্যের ক্ষমতা সামলেছেন।  

শুভেন্দু অধিকারী অকৃতদার

এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরসূরি হিসেবে যিনি মসনদে বসছেন, সেই শুভেন্দু অধিকারীও ব্যক্তিগত জীবনে অকৃতদার। এই বিষয়টি বাংলার জনমানসে একটি বিশেষ বার্তা দিচ্ছে—তা হলো, পরিবারের মায়ার ঊর্ধ্বে উঠে রাজ্যের সাড়ে ১০ কোটি মানুষের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করা।  

মুখ্যমন্ত্রীর নাম ঘোষণা

শুক্রবার বিকেলে বিজেপির নবনির্বাচিত বিধায়কদের বৈঠকে যখন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শুভেন্দুর নাম ঘোষণা করেন, তখন প্রেক্ষাগৃহে করতালির রোল ওঠে। বিজেপির পক্ষ থেকে বার্তা দেওয়া হয়েছে যে, শুভেন্দু অধিকারীর মতো একজন দক্ষ সংগঠক এবং অবিবাহিত নেতা, যাঁর কোনো পারিবারিক পিছুটান নেই, তিনি বাংলার দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনে নতুন দিশা দেখাবেন।

কারা ছিলেন তালিকায়?

নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকেই দিলীপ ঘোষ বা অন্যান্য হেভিওয়েট নেতাদের নাম নিয়ে জল্পনা ছিল।   

শুভেন্দু অধিকারী

কিন্তু শুভেন্দুর লড়াকু মানসিকতা এবং জয়ের পরিসংখ্যান তাঁকে বাকিদের থেকে অনেকটা এগিয়ে দেয়। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, একজন অবিবাহিত মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু তাঁর সমস্ত সময় ও শ্রম রাজ্যের প্রশাসনিক সংস্কারে ব্যয় করতে পারবেন, যা বিজেপির মূল লক্ষ্য।  

শুভেন্দু অধিকারী

বিজেপির অন্দরে শুভেন্দুকে নিয়ে উন্মাদনা এখন তুঙ্গে। শুভেন্দু অধিকারী বরাবরই নিজেকে একজন একনিষ্ঠ জনসেবক হিসেবে তুলে ধরেছেন।   

শুভেন্দু অধিকারী

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারানোর পর তাঁর গ্রহণযোগ্যতা সারা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। এখন অবিবাহিত মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর এই নতুন যাত্রা বাংলার উন্নয়নে কী প্রভাব ফেলে, সেটাই দেখার।  

শুভেন্দু অধিকারী

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে ‘ব্যক্তিগত ত্যাগ’ বা ‘সংসার ত্যাগী’ নেতাদের প্রতি সাধারণ মানুষের এক ধরণের আলাদা শ্রদ্ধা কাজ করে। শুভেন্দু অধিকারীর মুখ্যমন্ত্রী পদে অভিষেক সেই আবেগকে আরও উসকে দিল।   

Mamata Banerjee | Suvendu Adhikari: শনিতে মেগা শপথ 'মুখ্যমন্ত্রী' শুভেন্দুর- সোশ্যালে এখনও নিজেকে 'মুখ্যমন্ত্রী' দাবি মমতার, নজিরবিহীন

Bengal CMs: মসনদে এবার শুভেন্দু: কে ছিলেন প্রথম মুখ্যমন্ত্রী? চিনে নিন, বাংলার সমস্ত CM-কে

Suvendu Adhikari Networth: পড়াশোনায় তুখোড়, রাজনীতিতেও 'জায়ান্ট কিলার', 'মুখ্যমন্ত্রী' শুভেন্দু মোট কত সম্পত্তির অধিকারী?

Horoscope Today: মিথুনের প্রেম, তুলার বিনিয়োগ, বৃশ্চিকের নতুন রাস্তা; দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে

