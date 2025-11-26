English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Big Aadhaar Update: মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা, এককোপে লিস্ট থেকে ২ কোটি নাম কাটল UIDAI... আপনার আধার অক্ষত তো?

Important Adhar Update in SIR: দেশে সক্রিয় বহু অস্তিত্বহীন ব্যক্তির আধার কার্ড (Adhar Card)! যার ফলে বহুবিধ সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে বিভিন্ন পরিষেবার ক্ষেত্রে। সেই সমস্যা থেকে নিস্তার পেতে এবার বড়সড় পদক্ষেপ করল UIDAI. একলপ্তে বাতিল করে দেওয়া হল ২ কোটির বেশি আধার। বুধবার কেন্দ্র জানিয়েছে, সরকারের হাতে মজুত তথ্যে স্বচ্ছতা আনার লক্ষ্যে ২ কোটির বেশি আধার নম্বর বাতিল করা হয়েছে।

| Nov 26, 2025, 08:40 PM IST
1/12

২ কোটি আধার নম্বর বাতিল

মৃত ব্যক্তিদের আধার নম্বর নিষ্ক্রিয় করতে বড় পদক্ষেপ নিয়েছে UIDAI. সংস্থার দাবি, এখনও পর্যন্ত প্রায় ২ কোটি আধার নম্বর বাতিল করা হয়েছে।  

2/12

২ কোটি আধার নম্বর বাতিল

রেজিস্ট্রার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া, রাজ্য সরকার, পিডিএস এবং জাতীয় সামাজিক সহায়তা প্রকল্প থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। প্রয়োজনে আর্থিক প্রতিষ্ঠান-সহ আরও সংস্থার সঙ্গে সমন্বয়ের পরিকল্পনাও রয়েছে। UIDAI জানিয়েছে, কোনও আধার নম্বর পুনরায় অন্য কাউকে দেওয়া হয় না। মৃত্যুর পর আধার সক্রিয় থাকলে ভুয়ো পরিচয়ের ঝুঁকি বাড়ে।

3/12

২ কোটি আধার নম্বর বাতিল

সারা দেশ জুড়ে তথ্য পরিষ্কার করার একটি বড়ো অভিযানের অংশ হিসেবে, মৃত ব্যক্তিদের ২ কোটিরও বেশি আধার নম্বর নিষ্ক্রিয় করেছে ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (UIDAI)। বুধবার সরকার এই তথ্য জানিয়েছে। এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হল আধার ডেটাবেসের অখণ্ডতা বজায় রাখা এবং পরিচয়ের শংসাপত্রগুলির অপব্যবহার রোধ করা।

4/12

২ কোটি আধার নম্বর বাতিল

UIDAI জানিয়েছে, রেজিস্ট্রার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া, রাজ্য সরকার এবং বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রক ও বিভাগ থেকে প্রাপ্ত মৃত্যুর নিবন্ধন (Death Registration) এবং অন্যান্য তথ্যের সঙ্গে আধার রেকর্ডের মিল যাচাই করার পরেই এই নিষ্ক্রিয়করণের কাজ করা হয়েছে।

5/12

২ কোটি আধার নম্বর বাতিল

UIDAI আরও জানিয়েছে যে তারা নিষ্ক্রিয় করার আগে রেকর্ডগুলি ভালো করে যাচাই করে দেখছে এবং নিয়মিতভাবে সরকারি ডেথ-রেজিস্ট্রেশন ফিড গ্রহণ করে ডেটাবেসটিকে হালনাগাদ রাখার জন্য কাজ করছে।

6/12

কী ভাবে মৃত্যু রিপোর্ট করা যাবে?

পরিবারের সদস্যরাও 'myAadhaar' পোর্টাল ব্যবহার করে মৃত আত্মীয়ের তথ্য জানাতে পারেন। মৃত্যুর খবর জানাতে হলে, পরিবারের একজন সদস্যকে পোর্টালে নিজেদের তথ্য যাচাই করার পরে মৃতের আধার নম্বর, সরকারি ডেথ রেজিস্ট্রেশন নম্বর এবং কিছু প্রাথমিক বিবরণ জমা দিতে হবে। UIDAI জমা দেওয়া তথ্য পর্যালোচনা করে যাচাইকরণের পরে আধারটি নিষ্ক্রিয় করার প্রক্রিয়া শুরু করবে।

7/12

২ কোটি আধার নম্বর বাতিল

পরিচয়পত্রের জালিয়াতি রোধে সাহায্য করার জন্য, কর্তৃপক্ষ আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় করতে মৃত্যু শংসাপত্র (Death Certificate) পাওয়ার পর পরিবারগুলিকে পোর্টালটি ব্যবহার করার অনুরোধ জানিয়েছে।  

8/12

ভুলবশত নিষ্ক্রিয় হলে কী হবে?

UIDAI জানিয়েছে যে সুরক্ষার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এবং আধার নম্বর নিষ্ক্রিয় করার আগে তারা মৃত্যুর রেকর্ডগুলি যাচাই করে নেয়। তবে, কোনো আধার নম্বর যদি ভুলবশত নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, তবে তা আবার সক্রিয় করার পদ্ধতিও কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করেছে। 

9/12

ভুলবশত নিষ্ক্রিয় হলে কী হবে?

 যে ব্যক্তি জীবিত আছেন কিন্তু ভুলবশত মৃত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন, তিনি আধারটি পুনরায় সক্রিয় করার জন্য আবেদন করতে পারবেন এবং যাচাইকরণের জন্য নির্ধারিত প্রমাণপত্র জমা দিতে পারবেন।

10/12

২ কোটি আধার নম্বর বাতিল

তবে দু’কোটি আধার নম্বর বাতিল হলেও এখনও বহু মৃত ব্যক্তির আধার সক্রিয়। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের করা আরটিআইয়ের জবাবে UIDAI জানিয়েছে, ২০১১ সালের পর থেকে গত ১১ বছরে মাত্র ১.১৫ কোটি আধার নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। এবার কেন্দ্র জানাল বাতিল আধারের সংখ্যাটা ২ কোটির কাছাকাছি।

11/12

২ কোটি আধার নম্বর বাতিল

এই মুহূর্তে আধারকে নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র হিসাবে গণ্য না করা গেলেও প্রায় সমস্ত সরকারি পরিষেবাই আধারের মাধ্যমে পাওয়া যায়। 

12/12

২ কোটি আধার নম্বর বাতিল

আবার আধার ব্যবহার করে অন্যান্য সরকারি নথির কাজটাও কঠিন নয়। ফলে এই মৃত ব্যক্তিদের আধারের অপব্যবহার হচ্ছে কিনা সেটা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে।

