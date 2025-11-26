Big Aadhaar Update: মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা, এককোপে লিস্ট থেকে ২ কোটি নাম কাটল UIDAI... আপনার আধার অক্ষত তো?
Important Adhar Update in SIR: দেশে সক্রিয় বহু অস্তিত্বহীন ব্যক্তির আধার কার্ড (Adhar Card)! যার ফলে বহুবিধ সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে বিভিন্ন পরিষেবার ক্ষেত্রে। সেই সমস্যা থেকে নিস্তার পেতে এবার বড়সড় পদক্ষেপ করল UIDAI. একলপ্তে বাতিল করে দেওয়া হল ২ কোটির বেশি আধার। বুধবার কেন্দ্র জানিয়েছে, সরকারের হাতে মজুত তথ্যে স্বচ্ছতা আনার লক্ষ্যে ২ কোটির বেশি আধার নম্বর বাতিল করা হয়েছে।
1/12
২ কোটি আধার নম্বর বাতিল
2/12
২ কোটি আধার নম্বর বাতিল
রেজিস্ট্রার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া, রাজ্য সরকার, পিডিএস এবং জাতীয় সামাজিক সহায়তা প্রকল্প থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। প্রয়োজনে আর্থিক প্রতিষ্ঠান-সহ আরও সংস্থার সঙ্গে সমন্বয়ের পরিকল্পনাও রয়েছে। UIDAI জানিয়েছে, কোনও আধার নম্বর পুনরায় অন্য কাউকে দেওয়া হয় না। মৃত্যুর পর আধার সক্রিয় থাকলে ভুয়ো পরিচয়ের ঝুঁকি বাড়ে।
photos
TRENDING NOW
3/12
২ কোটি আধার নম্বর বাতিল
সারা দেশ জুড়ে তথ্য পরিষ্কার করার একটি বড়ো অভিযানের অংশ হিসেবে, মৃত ব্যক্তিদের ২ কোটিরও বেশি আধার নম্বর নিষ্ক্রিয় করেছে ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (UIDAI)। বুধবার সরকার এই তথ্য জানিয়েছে। এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হল আধার ডেটাবেসের অখণ্ডতা বজায় রাখা এবং পরিচয়ের শংসাপত্রগুলির অপব্যবহার রোধ করা।
4/12
২ কোটি আধার নম্বর বাতিল
5/12
২ কোটি আধার নম্বর বাতিল
6/12
কী ভাবে মৃত্যু রিপোর্ট করা যাবে?
পরিবারের সদস্যরাও 'myAadhaar' পোর্টাল ব্যবহার করে মৃত আত্মীয়ের তথ্য জানাতে পারেন। মৃত্যুর খবর জানাতে হলে, পরিবারের একজন সদস্যকে পোর্টালে নিজেদের তথ্য যাচাই করার পরে মৃতের আধার নম্বর, সরকারি ডেথ রেজিস্ট্রেশন নম্বর এবং কিছু প্রাথমিক বিবরণ জমা দিতে হবে। UIDAI জমা দেওয়া তথ্য পর্যালোচনা করে যাচাইকরণের পরে আধারটি নিষ্ক্রিয় করার প্রক্রিয়া শুরু করবে।
7/12
২ কোটি আধার নম্বর বাতিল
8/12
ভুলবশত নিষ্ক্রিয় হলে কী হবে?
9/12
ভুলবশত নিষ্ক্রিয় হলে কী হবে?
10/12
২ কোটি আধার নম্বর বাতিল
11/12
২ কোটি আধার নম্বর বাতিল
12/12
২ কোটি আধার নম্বর বাতিল
photos