Powerful rajyogas ahead: জুন মাস থেকেই বিরল মহাযোগ: ভাগ্যের চাকা ঘুরবে, সাফল্যে আর টাকার গদিতে শুয়েই কাটবে যে ৫ রাশির

Written ByNabanita Sarkar Updated byNabanita Sarkar
Published: May 27, 2026, 10:09 PM IST|Updated: May 27, 2026, 10:09 PM IST

Rajyogas Zodiac sign: জ্যোতিষশাস্ত্রে ‘রাজযোগ’কে অত্যন্ত শুভ এবং প্রভাবশালী বলে মনে করা হয়। কোষ্ঠীতে বা গোচরে রাজযোগ থাকলে জাতক-জাতিকা রাজা বা রাজতুল্য সুখ, সমৃদ্ধি, মান-সম্মান এবং উচ্চ পদমর্যাদা লাভ করেন। আগামী জুন মাসে বৃহস্পতি, শুক্র, সূর্য এবং বুধের মতো গুরুত্বপূর্ণ গ্রহগুলির অবস্থান পরিবর্তনের ফলে এমন কিছু শক্তিশালী রাজযোগ তৈরি হতে চলেছে, যা ৭টি রাশির জাতকদের জীবনে সৌভাগ্যের দরজা খুলে দেবে।

মেষ রাশি

মেষ রাশির জাতকদের জন্য জুন মাসটি অত্যন্ত প্রগতিশীল প্রমাণিত হবে। কেরিয়ারে দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কাজগুলি এবার গতি পাবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং নিষ্ঠার পূর্ণ স্বীকৃতি মিলবে। 

মেষ রাশি

যাঁরা চাকরি করছেন, তাঁদের পদোন্নতি (Promotion) বা বেতন বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। আর্থিক দিক থেকেও বড়সড় লাভের মুখ দেখতে পারেন।

 

বৃষ রাশি (Taurus)

ধনের কারক শুক্র এবং বুদ্ধির কারক বুধের কৃপায় বৃষ রাশির জাতকদের আর্থিক অবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটবে। আয়ের নতুন নতুন উৎস তৈরি হবে। 

বৃষ রাশি (Taurus)

ব্যবসায়ীরা নতুন কোনও বড় চুক্তি বা বিনিয়োগ থেকে দ্বিগুণ লাভ করতে পারেন। প্রেম জীবনের ক্ষেত্রেও এই সময়টি মধুর হবে, সঙ্গী বা সঙ্গিনীর সাথে ভুল বোঝাবুঝি দূর হবে।

 

মিথুন রাশি (Gemini)

মিথুন রাশিতে একাধিক গ্রহের যাতায়াত বা গোচর হতে চলেছে, যার ফলে তৈরি হওয়া রাজযোগ এই রাশির জাতকদের জন্য সোনালী সময় নিয়ে আসবে। সমাজে আপনার মান-সম্মান এবং সামাজিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে। 

মিথুন রাশি (Gemini)

আপনি যে কাজেই হাত দেবেন, তাতেই সাফল্য আসবে। নতুন গাড়ি বা সম্পত্তি কেনার পরিকল্পনা থাকলে এই মাসটি তার জন্য অত্যন্ত শুভ।

 

কর্কট রাশি (Cancer)

কর্কট রাশির জাতকরা কর্মজীবনে বড় কোনও দায়িত্ব পেতে পারেন। শুরুতে কিছু ওঠানামা থাকলেও, মাসের মাঝামাঝি সময়ে ভাগ্যের পূর্ণ সমর্থন পাবেন। 

কর্কট রাশি (Cancer)

ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বা বসের কাছ থেকে বিশেষ প্রশংসা মিলবে। দীর্ঘদিনের কোনও পারিবারিক বিবাদ মিটে যাওয়ায় মানসিক শান্তি ফিরে আসবে।

 

সিংহ রাশি (Leo)

দেবগুরু বৃহস্পতির বিশেষ কৃপা দৃষ্টি থাকবে সিংহ রাশির ওপর। বৃহস্পতি আপনার আয়ের ঘরে অবস্থান করার ফলে আর্থিক পরিস্থিতি আগের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী হবে।

সিংহ রাশি (Leo)

আচমকা কোনও সূত্র থেকে বা লটারি-শেয়ার মার্কেট থেকে আকস্মিক ধনলাভের (Sudden Financial Gains) যোগ রয়েছে।

সিংহ রাশি (Leo)

কেরিয়ারে কাঙ্ক্ষিত পদ বা বদলি পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে।

কন্যা রাশি (Virgo)

কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সময়টি আধ্যাত্মিক এবং মানসিক উন্নতির। কেরিয়ারে বড় কোনো ভালো সুযোগ বা নতুন চাকরির অফার আসতে পারে।

কন্যা রাশি (Virgo)

 ব্যবসায় ভালো লাভ হবে এবং অতীতে আটকে থাকা টাকা বা বকেয়া অর্থ ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

কন্যা রাশি (Virgo)

পরিবারের সদস্যদের সাথে আনন্দদায়ক ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে।

 

ধনু রাশির জাতকদের জীবন থেকে দীর্ঘদিনের চলে আসা নানাবিধ সমস্যা বা মানসিক চাপ এবার দূর হবে।

 বিবাহিত জীবনে সুখ-শান্তি বজায় থাকবে এবং অবিবাহিতদের বিয়ের কথাবার্তা এগোতে পারে। 

ধনু রাশি (Sagittarius)

অংশীদারিত্বের ব্যবসায় (Partnership Business) দারুণ লাভ হবে এবং অংশীদারের সাথে সম্পর্ক আরও মজবুত হবে।

 

জ্যোতিষশাস্ত্রে ‘রাজযোগ’

জ্যোতিষবিদদের মতে, রাজযোগের শুভ প্রভাবে ভাগ্যের চাকা ঘুরলেও জাতকদের অলসতা ত্যাগ করে নিজেদের কর্মে ফোকাস করা উচিত। 

 

জ্যোতিষশাস্ত্রে ‘রাজযোগ’

কারণ গ্রহের অনুকূল শক্তির সঙ্গে নিজের সঠিক চেষ্টা যুক্ত হলেই সাফল্যের মাত্রা বহুগুণ বেড়ে যায়। 

 

জ্যোতিষশাস্ত্রে ‘রাজযোগ’

(সতর্কীকরণ: এই প্রতিবেদনটি সাধারণ জ্যোতিষীয় গণনার ওপর ভিত্তি করে তৈরি, ব্যক্তিগত কুষ্টির ওপর ভিত্তি করে ফলাফলে তারতম্য হতে পারে।)

