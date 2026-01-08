Team India News Before T20 World Cup 2026: মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল ভারতের, বিশ্বকাপের আগেই আচমকা অণ্ডকোষে অস্ত্রোপচার! ছিটকে দিল নক্ষত্র ব্যাটারকে...

Team India News Before T20 World Cup 2026: মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল ভারতের, বিশ্বকাপের আগেই আচমকা অণ্ডকোষে অস্ত্রোপচার! ছিটকে দিল নক্ষত্র ব্যাটারকে...
Team India News Before T20 World Cup 2026: মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল ভারতীয় দলের। বিশ্বকাপের ঠিক ২৯ দিন আগেই বিরাট আপডেট। আচমকা অণ্ডকোষে অস্ত্রোপচার! ছিটকে দিল নক্ষত্রকে ব্যাটারকে...
1/8
আইসিসি টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬
2/8
তিলক ভার্মার আচমকাই অস্ত্রোপচার
photos
TRENDING NOW
3/8
'টেস্টিকুলার টর্শন' কী?
টেস্টিকুলার টর্শন এমন এক জরুরি অবস্থা যেখানে শুক্রাণু কর্ড (spermatic cord) মোচড় খেয়ে অণ্ডকোষে রক্ত সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। ফলে হঠাৎ তীব্র ব্যথা অনুভব হয়। সঙ্গে ফোলা ভাব এবং বমি-বমি ভাব থাকে। অণ্ডকোষের স্থায়ী ক্ষতি রোধ করতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে জরুরি অস্ত্রোপচার অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে। অন্যথায় স্থায়ী বন্ধ্যাত্ব বা অণ্ডকোষ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
4/8
বিজয় হাজারেতে তিলক ভার্মা
২৩ বছর বয়সী বাঁ-হাতি ব্যাটার, বিজয় হাজারে ট্রফিতে হায়দরাবাদের হয়ে খেলার সময়, রাজকোটে থাকাকালীন অণ্ডকোষের তীব্র ব্যথায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাৎক্ষণিকভাবে এক স্থানীয় হাসপাতালে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে স্ক্যানে তাঁর টেস্টিকুলার টর্শন ধরা পড়ে এবং ডাক্তাররা অবিলম্বে অস্ত্রোপচারের পরামর্শ দেন।
5/8
ভারত-নিউ জিল্যান্ড টি-২০আই সিরিজ
6/8
তিন থেকে চার সপ্তাহ মাঠের বাইরে
7/8
দুরন্ত ছন্দে তিলক ভার্মা
তিলক গত এক বছর ধরে টি-টোয়েন্টি দলের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তিনি ২০২৫ সালের এশিয়া কাপে ভারতের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং ফাইনালে পাকিস্তানের বিপক্ষে ৫৩ বলে অপরাজিত ৬৯ রানের একটি ম্যাচ জয়ী ইনিংস খেলেছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক হোম সিরিজে তিলক ৪ ইনিংসে ১৮৭ রান করে সর্বাধিক রানশিকারি ছিলেন। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে তাঁর জুতোয় পা দেওয়া যে কোনও কারোর পক্ষেই কঠিন হবে।
8/8
তিলক ভার্মার বিকল্প কে হবেন?
photos