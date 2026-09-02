Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /ট্যাংরার বিগ বস রেস্তোরাঁয় বিষাক্ত মাছ-মাংস, পোড়া তেল! চক্ষুচড়ক গাছ পুরসভার আধিকারিকদের...

ট্যাংরার বিগ বস রেস্তোরাঁয় 'বিষাক্ত' মাছ-মাংস, পোড়া তেল! চক্ষুচড়ক গাছ পুরসভার আধিকারিকদের...

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 02, 2026, 05:15 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 05:47 PM IST

Big Boss restaurant Kolkata:  ট্যাংরা অঞ্চলে নামকরা এই রেস্তোরাঁয় অভিযানে গিয়ে রীতিমতো চক্ষু চড়কগাছ কলকাতা পুরসভার ফুড সেফটি ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকদের।

 

নান্টু হাজরা: বিগ বসে 'বিষ'!  পুরসভার ফুড সেফটি ডিপার্টমেন্টের অভিযানে বাজেয়াপ্ত ৫০ কেজিরও বেশি 'বিষাক্ত' মাছ-মাংস, পোড়া তেল।

বিগ বসে 'বিষ'1/6

বিগ বসে 'বিষ'

 কবে কেনা হয়েছে? তার ঠিক নেই। কলকাতার অন্যতম নামী রেস্তোরাঁ বিগ বসে 'বিষাক্ত' মাছ, মাংস। পরিমাণ নেহাত কম নয়। ৫০ কেজিরও বেশি। বস্তাভর্তি প্য়াকেটে মোড়া সেই মাংস ও মাছ বাজেয়াপ্ত করল কলকাতা পুরসভার ফুড সেফটি ডিপার্টমেন্ট। সেগুলি মাটিতে পুঁতে দেওয়া হবে বলে জানা দিয়েছে।

 

বাইরে খাওয়ার কথা ভুলে যান2/6

বাইরে খাওয়ার কথা ভুলে যান

বাইরে খাওয়ার কথা আপাতত ভুলে যান। বিগ বসের মতো রেস্তোরাঁও আর নিরাপদ নয়।

 

চক্ষু চড়কগাছ পুর আধিকারিকদের3/6

চক্ষু চড়কগাছ পুর আধিকারিকদের

ট্যাংরা অঞ্চলে নামকরা এই রেস্তোরাঁয় অভিযানে গিয়ে রীতিমতো চক্ষু চড়কগাছ কলকাতা পুরসভার ফুড সেফটি ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকদের।

 

কন্টেনার ভর্তি পোড়া তেল! 4/6

কন্টেনার ভর্তি পোড়া তেল!

রেস্তোরাঁর রান্নাঘরে দুটো কন্টেনার ভর্তি পোড়া তেল! অভিযোগ, সেই তেল দিয়েই রান্না করা খাবারই দেওয়া হয় ক্রেতাদের।

বস্তাভর্তি 'বিষাক্ত' মাছ-মাংস5/6

বস্তাভর্তি 'বিষাক্ত' মাছ-মাংস

কোল্ড স্টোরেজে গিয়ে পুরসভার আধিকারিকরা দেখেন, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে প্যাকেটে মুড়ে বস্তা ভর্তি করে রাখা মাছ, মাংস। কবে কেনা হয়েছে? কতদিনই-বা পড়ে রয়েছে? তার ঠিক নেই।

 

পুর আধিকারিকদের দাবি6/6

পুর আধিকারিকদের দাবি

 পুর আধিকারিকদের দাবি, ওই মাছ-মাংস আর খাওয়ার যোগ্য নয়, বিষাক্ত হয়ে গিয়েছে। বাজেয়াপ্ত করে ধাপার মাঠে পুঁতে দেওয়া হবে।

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
দুর্বল হয়েও খেল দেখাবে নিম্নচাপ! আগামী ২৪ ঘণ্টায় ৯ জেলায় ধেয়ে আসছে ঘোর দুর্যোগ
2
3
4
5