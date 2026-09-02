ট্যাংরার বিগ বস রেস্তোরাঁয় 'বিষাক্ত' মাছ-মাংস, পোড়া তেল! চক্ষুচড়ক গাছ পুরসভার আধিকারিকদের...

Big Boss restaurant Kolkata: ট্যাংরা অঞ্চলে নামকরা এই রেস্তোরাঁয় অভিযানে গিয়ে রীতিমতো চক্ষু চড়কগাছ কলকাতা পুরসভার ফুড সেফটি ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকদের।
নান্টু হাজরা: বিগ বসে 'বিষ'! পুরসভার ফুড সেফটি ডিপার্টমেন্টের অভিযানে বাজেয়াপ্ত ৫০ কেজিরও বেশি 'বিষাক্ত' মাছ-মাংস, পোড়া তেল।
কবে কেনা হয়েছে? তার ঠিক নেই। কলকাতার অন্যতম নামী রেস্তোরাঁ বিগ বসে 'বিষাক্ত' মাছ, মাংস। পরিমাণ নেহাত কম নয়। ৫০ কেজিরও বেশি। বস্তাভর্তি প্য়াকেটে মোড়া সেই মাংস ও মাছ বাজেয়াপ্ত করল কলকাতা পুরসভার ফুড সেফটি ডিপার্টমেন্ট। সেগুলি মাটিতে পুঁতে দেওয়া হবে বলে জানা দিয়েছে।
বাইরে খাওয়ার কথা আপাতত ভুলে যান। বিগ বসের মতো রেস্তোরাঁও আর নিরাপদ নয়।
ট্যাংরা অঞ্চলে নামকরা এই রেস্তোরাঁয় অভিযানে গিয়ে রীতিমতো চক্ষু চড়কগাছ কলকাতা পুরসভার ফুড সেফটি ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকদের।
রেস্তোরাঁর রান্নাঘরে দুটো কন্টেনার ভর্তি পোড়া তেল! অভিযোগ, সেই তেল দিয়েই রান্না করা খাবারই দেওয়া হয় ক্রেতাদের।
কোল্ড স্টোরেজে গিয়ে পুরসভার আধিকারিকরা দেখেন, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে প্যাকেটে মুড়ে বস্তা ভর্তি করে রাখা মাছ, মাংস। কবে কেনা হয়েছে? কতদিনই-বা পড়ে রয়েছে? তার ঠিক নেই।
পুর আধিকারিকদের দাবি, ওই মাছ-মাংস আর খাওয়ার যোগ্য নয়, বিষাক্ত হয়ে গিয়েছে। বাজেয়াপ্ত করে ধাপার মাঠে পুঁতে দেওয়া হবে।