English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
Big Changes from April 1: রাত পোহালেই বদলে যাচ্ছে পৃথিবী; ১ এপ্রিল থেকেই বড় মাপের চেঞ্জ এই ৫ বিষয়ে

Big Changes from April 1: পরিবর্তনগুলি খুব বড় মনে না হলেও আগামী বছরে দৈনন্দিন আর্থিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে এগুলো বড় প্রভাব ফেলতে পারে। এখনই এ বিষয়ে সচেতন থাকলে পরবর্তীতে যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়ানো সম্ভব হবে। কী কী বদল?

| Mar 31, 2026, 08:21 PM IST
২০২৬-২৭ নতুন অর্থবর্ষ

৩১ মার্চ শেষ হচ্ছে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষ। ১ এপ্রিল থেকে শুরু হচ্ছে ২০২৬-২৭ নতুন অর্থবর্ষ। এখন এই অর্থবর্ষই সারা পৃথিবী জুড়ে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। পয়লা বৈশাখ বা ১ জানুয়ারি নিয়ে মানুষ যতই আদিখ্যেতা করুক না কেন, তার আসলে কিন্তু টিকিটি বাঁধা এই অর্থবর্ষের হিসেবেই! আর এরকম অতি গুরুত্বপূর্ণ নতুন এই অর্থবর্ষে আসছে বড় বড় সব বদল। কী কী?

'ট্যাক্স ইয়ার'

এই বছরের একটি বড় পরিবর্তন হল আয়কর আইন, ২০২৫ (Income Tax Act, 2025)-এর প্রবর্তন, যা পুরনো ১৯৬১ সালের আইনটিকে প্রতিস্থাপিত করছে। এই পরিবর্তনের মূল লক্ষ্য হল কর সংক্রান্ত নিয়মাবলিকে আরও সহজবোধ্য এবং অনুসরণযোগ্য করে তোলা। এর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছে পরিভাষায়। এখন থেকে 'অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার' (Assessment Year) এবং 'প্রিভিয়াস ইয়ার' (Previous Year)-এর পরিবর্তে করব্যবস্থায় শুধু একটি শব্দই ব্যবহার করা হবে-- 'ট্যাক্স ইয়ার' (Tax Year)। সাধারণ করদাতাদের জন্য এই পদক্ষেপ আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়ার প্রক্রিয়াটিকে অনেক কম জটিল করে তুলবে বলে আশা করা হচ্ছে।

টিডিএসে নতুন ফর্ম

টিডিএস (TDS) ট্র্যাকিংয়ের জন্য ফর্ম ১৩০ (Form 130) নামে একটি নতুন নথি চালু হতে যাচ্ছে। এই ফর্মটি নিয়োগকর্তারা তাঁদের বেতনভুক্ত কর্মীদের দেবেন। অন্য দিকে, নির্দিষ্ট কিছু ব্যাংক প্রবীণ নাগরিকদের জন্য এই ফর্ম ইস্যু করবে। টিডিএস কাটা এবং জমা দেওয়ার পর এই সার্টিফিকেটটি বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে, যা করদাতাদের করের হিসাব আরও স্পষ্টভাবে বুঝতে সাহায্য করবে।

ব্যাংকরুলে চেঞ্জ

এটিএম থেকে টাকা তোলা এবং ব্যাংকের লেনদেনের সীমায় বড় রকম পরিবর্তন ১ এপ্রিল থেকেই। ব্যাংকগুলি তাদের দৈনন্দিন কিছু নিয়ম সংশোধন করছে, যা টাকা তোলার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে পারে। কেউ যদি নগদ টাকার উপর খুব বেশি নির্ভরশীল হন, তবে এই পরিবর্তনগুলির জন্য তাঁকে আগে থেকেই পরিকল্পনা করে রাখতে হতে পারে।

এটিএম কার্ডে বদল

যেমন, এইচডিএফসি ব্যাংক (HDFC Bank)! এই ব্যাংক এখন থেকে ইউপিআই-ভিত্তিক (UPI-based) এটিএম ক্যাশ উইথড্রয়ালের উপর প্রতি লেনদেনে ২৩ টাকা করে চার্জ কাটবে। মাসে পাঁচটি বিনামূল্যে লেনদেনের সীমা পার হওয়ার পরই এই চার্জ কার্যকর হবে। রয়েছে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক (PNB)-ও! পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক তাদের নির্বাচিত কিছু ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে টাকা তোলার সীমা কমিয়ে দিচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে এই সীমা আগের উচ্চতর ধাপ থেকে কমিয়ে এখন ৫০,০০০ টাকা থেকে ৭৫,০০০ টাকার মধ্যে রাখা হবে।

ট্রেনের টিকিটে বড় পরিবর্তন

ট্রেন টিকিটের বাতিল-সংক্রান্ত নিয়মে বড় পরিবর্তন আসছে। ট্রেন টিকিট বাতিলের নিয়মে আগের চেয়ে কড়াকড়ি বাড়ছে। ভারতীয় রেল এখন থেকে ট্রেন ছাড়ার ৮ ঘণ্টা আগে টিকিট বাতিল করলে কোনো টাকা ফেরত (রিফান্ড) দেবে না; আগে এই সময়সীমা ছিল ৪ ঘণ্টা। ট্রেনের যাত্রার সময় থেকে ৮ থেকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে টিকিট বাতিল করলে ৫০% টাকা ফেরত পাওয়া যাবে, ২৪ থেকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে বাতিল করলে টিকিটের দামের ২৫% টাকা কেটে নেওয়া হবে। যাত্রার ৭২ ঘণ্টারও আগে টিকিট বাতিল করা হলে, প্রযোজ্য চার্জ অনুযায়ী আংশিক টাকা ফেরত পাওয়া যাবে।

PAN কার্ডে আবেদনের নিয়মে কড়াকড়ি

PAN কার্ডের আবেদনের নিয়মে বাড়ছে কড়াকড়ি। PAN কার্ডের আবেদনের জন্য এখন থেকে জন্মতারিখের আরও স্পষ্ট প্রমাণের প্রয়োজন। আগামী ১ এপ্রিল থেকে শুধুমাত্র আধার কার্ডই জন্মতারিখের প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট হবে না। আবেদনকারীদের এখন থেকে দশম শ্রেণির শংসাপত্র (Class 10 Certificate) অথবা পাসপোর্টের মতো নথি জমা দিতে হবে। সরকারি নথিপত্রের নির্ভুলতা বাড়াতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

পরবর্তী অ্যালবাম

