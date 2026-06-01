Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /Big changes from 1st june UPI to LPG booking: ১ জুন থেকেই গোটা দেশ বদলে যাচ্ছে, একাধিক পরিবর্তন লাগু হয়ে গেল, জানুন এখনই

Big changes from 1st june UPI to LPG booking: ১ জুন থেকেই গোটা দেশ বদলে যাচ্ছে, একাধিক পরিবর্তন লাগু হয়ে গেল, জানুন এখনই

Written ByNabanita Sarkar
Published: Jun 01, 2026, 07:44 PM IST|Updated: Jun 01, 2026, 07:44 PM IST

UPI Rules 2026: প্রযুক্তিগত নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং জালিয়াতি রুখতে যেমন ব্যাংকিং ক্ষেত্রে এই পদক্ষেপ করা হয়েছে, ঠিক তেমনই রান্নার গ্যাসের সঠিক বণ্টন নিশ্চিত করতে শক্ত হাতে রাশ ধরেছে প্রশাসন। এই নতুন নিয়ম সাধারণ মানুষের পকেট এবং জীবনযাত্রায় কী প্রভাব পড়তে চলেছে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডি়জিটাল ব্যুরো: ১ জুন, ২০২৬ থেকে দেশজুড়ে গ্রাহকদের নিত্যদিনের আর্থিক লেনদেন এবং রান্নাঘরের বাজেটে বড় পরিবর্তন। দেশের ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থা ‘ইউপিআই’ (UPI) এবং রান্নার গ্যাস ‘এলপিজি’ (LPG) সরবরাহ ব্যবস্থায় বেশ কিছু নতুন নিয়ম ও কড়া নির্দেশিকা জারি। 

 

1/23

ইউপিআই (UPI) লেনদেনে বড় পরিবর্তন

পিন-ভিত্তিক সুরক্ষার দিন শেষঅনলাইন জালিয়াতি এবং আর্থিক প্রতারণার ঘটনা রুখতে গুগল পে (Google Pay), ফোনপে (PhonePe) এবং পেটিএম (Paytm)-এর মতো জনপ্রিয় ইউপিআই অ্যাপগুলির জন্য বিশেষ নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।

2/23

বায়োমেট্রিক

বড় অঙ্কের আর্থিক লেনদেনের (High-Value Transactions) ক্ষেত্রে এখন আর শুধু মাত্র ৪ বা ৬ ডিজিটের সাধারণ ইউপিআই পিন (UPI PIN) যথেষ্ট হবে না। 

 

3/23

বায়োমেট্রিক

বড় পেমেন্ট করতে গেলে গ্রাহকদের বাধ্যতামূলকভাবে বায়োমেট্রিক প্রম্পট (যেমন- ফেস আইডি বা আঙুলের ছাপ) অথবা থার্ড-পার্টি টু-ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশনের মাধ্যমে নিজের পরিচয় সুনিশ্চিত করতে হবে।  

 

4/23

ভুল অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানো রুখতে কড়াকড়ি

অনেক সময়ই ভুল নম্বর বা কিউআর কোড স্ক্যান করে অন্য কারও অ্যাকাউন্টে টাকা চলে যায়। 

5/23

ভুল অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানো রুখতে কড়াকড়ি

১ জুন থেকে এই সমস্যা মেটাতে ইউপিআই অ্যাপগুলিকে একটি নিরাপদ ডেটাবেসের মাধ্যমে প্রাপকের আসল ও ভেরিফায়েড নাম স্ক্রিনে দেখানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

6/23

ভুল অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানো রুখতে কড়াকড়ি

টাকা পাঠানোর বোতামে চাপ দেওয়ার আগেই গ্রাহক প্রাপকের সম্পূর্ণ অফিশিয়াল নামটি দেখতে পাবেন।  

 

7/23

ইউপিআই কার্ডলেস এটিএম চার্জ

এতদিন এটিএম থেকে ডেবিট কার্ড ছাড়া ইউপিআই (QR Code) ব্যবহার করে টাকা তোলার ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো কিছুটা শিথিলতা দেখাত। 

 

8/23

ইউপিআই কার্ডলেস এটিএম চার্জ

তবে ১ জুন থেকে এই ধরনের কার্ডলেস ট্রানজ্যাকশনগুলিকেও আপনার ব্যাঙ্কের মাসিক ‘ফ্রি এটিএম উইথড্রয়াল’ বা বিনামূল্যে টাকা তোলার সীমার মধ্যে গণ্য করা হবে। 

 

9/23

ইউপিআই কার্ডলেস এটিএম চার্জ

এই ফ্রি সীমা পেরিয়ে গেলে সাধারণ এটিএম কার্ডের মতোই অতিরিক্ত চার্জ বা ফি দিতে হবে

10/23

রান্নার গ্যাসের (LPG) নিয়মে কড়া গাইডলাইনএলপিজি সিলিন্ডার থেকে পাইপলাইনের প্রাকৃতিক গ্যাস বা পিএনজি (PNG) সংযোগের রূপান্তর প্রক্রিয়াকে আরও দ্রুত ও দক্ষ করতে তেল বিপণন সংস্থাগুলি (OMCs) বেশ কিছু কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে।  

 

11/23

৩০ দিনের ডেডলাইন

আপনি যদি নতুন পিএনজি (PNG) সংযোগ নিয়ে থাকেন, তবে ১ জুন থেকে পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে আপনার পুরনো এলপিজি (LPG) সংযোগটি বাধ্যতামূলকভাবে বিচ্ছিন্ন বা জমা দিতে হবে। 

 

12/23

নতুন সংযোগে নিষেধাজ্ঞা

যেসব পরিবারে ইতিমধ্যে সক্রিয় পিএনজি সংযোগ রয়েছে, তারা আর নতুন করে কোনও এলপিজি সিলিন্ডারের সংযোগ কিনতে পারবেন না। 

13/23

সিলিন্ডার রিফিলের নিয়মে বদল (Lock-in Extension)

তেল সংস্থাগুলি গ্যাস সিলিন্ডার বুকিংয়ের মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান বা লক-ইন পিরিয়ড সংশোধন করেছে. এখন থেকে শহরাঞ্চলের গ্রাহকেরা ২৫ দিনের আগে এবং গ্রামীণ এলাকার গ্রাহকেরা ৪৫ দিনের আগে পরবর্তী সিলিন্ডার রিফিল বুক করতে পারবেন না।  

 

14/23

এক বাড়ি, এক কানেকশন (One House One Connection)

একটি নির্দিষ্ট পরিবারে যাতে একাধিক বেআইনি বা অতিরিক্ত এলপিজি কানেকশন মজুত করে রাখা না হয়, তার জন্য কড়া নজরদারি শুরু হয়েছে।

 

15/23

প্যান কার্ড (PAN Card) এবং নগদ লেনদেনের নিয়ম

গ্রাহকদের স্বস্তি দিয়ে ব্যাঙ্কগুলো ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত নগদ জমা বা তোলার ক্ষেত্রে প্যান কার্ড দেখানোর বাধ্যবাধকতার নিয়ম কিছুটা শিথিল করেছে। তবে, ২০ লক্ষ টাকার বেশি মূল্যের পারিবারিক উপহার বা রেজিস্টার্ড সম্পত্তি কেনাবেচার মতো উচ্চ মূল্যের লেনদেনের ক্ষেত্রে প্যান কার্ড জমা দেওয়ার নিয়মটি অত্যন্ত কঠোর করা হয়েছে। 

16/23

প্যান কার্ড (PAN Card) এবং নগদ লেনদেনের নিয়ম

এছাড়া, আগের  সময়সীমার মধ্যে যারা প্যান কার্ডের সাথে আধার লিঙ্ক করাননি, তাঁদের প্যান কার্ড নিষ্ক্রিয় হওয়ার ফলে আয়কর রিটার্ন (ITR) দাখিল বা নতুন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার ক্ষেত্রে জটিলতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

 

17/23

আয়কর ও অ্যাডভান্স ট্যাক্স বিধি

নতুন আয়কর আইন ও বিধিমালা ২০২৬-এর অধীনে বেতনভোগী কর্মচারী ও সাধারণ করদাতাদের জন্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা এবং নিয়ম চালুর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে-- 

18/23

ট্যাক্স ইয়ার (Tax Year)

পুরনো 'আর্থিক বছর' (Financial Year) এবং 'অ্যাসেসমেন্ট বছর' (Assessment Year)-এর জটিলতা দূর করে এখন একটি একক ও সহজ 'ট্যাক্স ইয়ার' (এপ্রিল থেকে মার্চ) ধারণা নিয়ে আসা হচ্ছে। 

19/23

অ্যাডভান্স ট্যাক্স ডেডলাইন

 চলতি অর্থবর্ষে যাদের আনুমানিক নেট করের দায় ১০,০০০ টাকার বেশি, তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট কিস্তিতে অগ্রিম কর জমা দেওয়ার সময়সীমা মেনে চলা বাধ্যতামূলক।  

 

20/23

ছাড়ের পরিধি বৃদ্ধি:

নতুন কাঠামোয় সন্তানদের পড়াশোনার ভাতা (Children Education Allowance) এবং হোস্টেল ভাতার ক্ষেত্রে কর ছাড়ের ঊর্ধ্বসীমা অনেকটাই বাড়ানো হয়েছে, যা মধ্যবিত্ত চাকরিজীবীদের স্বস্তি দেবে।

 

21/23

কেন এই পরিবর্তনগুলোর জন্য ১ জুন ঠিক করা হল?

সাধারণত ৩১ মে-এর মধ্যে ইউপিআই অ্যাপগুলির প্রযুক্তিগত পরিকাঠামো এবং নিরাপত্তা বৃদ্ধির ডেডলাইন নির্ধারণ করা থাকে, যার ফলে ১ জুন থেকে এটি কার্যকর হয়।

22/23

কেন এই পরিবর্তনগুলোর জন্য ১ জুন ঠিক করা হল?

তাছাড়া, গ্রীষ্মের ছুটি, স্কুলের ফি জমা বা বেড়ানোর খরচের কারণে বছরের এই সময়ে ডিজিটাল লেনদেনের ব্যাপক ঊর্ধ্বগতি দেখা যায়। তাই জালিয়াতি রুখতে এই সময়টিকেই বেছে নেওয়া হয়েছে। 

 

23/23

কেন এই পরিবর্তনগুলোর জন্য ১ জুন ঠিক করা হল?

অপরদিকে, পশ্চিম এশিয়ায় চলমান ভূ-রাজনৈতিক সংকটের কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় রান্নার গ্যাস মজুতকরণ রুখতে এই কড়া গাইডলাইন অবিলম্বে চালু করা অত্যন্ত জরুরি ছিল।  

TAGS:
upi
UPI Rules 2026
LPG Booking
LPG cylinder booking
PAN Card
PAN Card Update
income tax
Tax Year 2026
Financial Changes
Digital Payments
NPCI
Banking News
Personal Finance
india news
Financial Rules
Government Updates

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
জুন মাসে টানা ছুটি: মোট ১০ দিন পর্যন্ত বন্ধ থাকবে ব্যাংক, দেখে নিন পুরো তালিকা
Bank Holidays June 202617 min ago
2
Guillermo Ochoa40 min ago
3
Suvendu Adhikari1 hr ago
4
ritabrata banerjee1 hr ago
5
FIFA World Cup India telecast2 hrs ago