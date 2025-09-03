Big Changes in Financial Rules: সেপ্টেম্বরে নীরবে ঘটল বড় বড় বদল! আধারে, ফিক্সড ডিপোজিটে, পেনশনে, আইটি রিটার্নে...খেয়াল না করলেই বিপদ...

Big Changes in Financial Rules: সেপ্টেম্বরে নীরবে ঘটল বড় বড় বদল! আধারে, ফিক্সড ডিপোজিটে, পেনশনে, আইটি রিটার্নে...খেয়াল না করলেই বিপদ...
Big Changes in Financial Rules: খেয়াল না রাখলেই কিন্তু বিপদে পড়ে যাবেন আপনারা! কেননা, সেপ্টেম্বরের ১ তারিখ থেকেই আধার কার্ড, ফিক্সড ডিপোজিট, পেনশন স্কিম, আইটি রিটার্নের মতো বিষয়ে ঘটে গেল বড় সব বদল!
আধার কার্ড আপডেট
পোস্ট অফিসে বদল
ক্রেডিট কার্ডের রিওয়ার্ড পয়েন্ট
রিটার্ন জমার শেষ তারিখ
আয়কর বিভাগ এবছর রিটার্ন জমার শেষ তারিখ ধার্য করেছিল ৩০ জুলাই। পরে তারা সেটা বাড়িয়ে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত করে। এর ফলে করদাতারা রিটার্ন জমার জন্য অতিরিক্ত ৪৬ দিন সময় পেয়েছেন। যাঁদের অ্যাকাউন্ট অডিট দরকার নেই, তাঁরা ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে রিটার্ন ফাইল জমা করবেন। যাঁদের অডিট দরকার তাঁদের ৩১ অক্টোবরের আগে রিটার্ন ফাইল জমা করতে হবে।
ইউনিফায়েড পেনশন স্কিমের শেষ দিন
স্পেশাল ফিক্সড ডিপোজিট
কয়েকটি ব্যাংক এই মুহূর্তে কিছু বিশেষ এফডি স্কিম চালাচ্ছে। যেমন, ইন্ডিয়ান ব্যাংক, আইডিবিআই ব্যাংক। যেমন, ইন্ডিয়ান ব্যাংকের ৪৪৪ দিনের এবং ৫৫৫ দিনের স্কিমগুলিতে আবেদনের শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর। ওদিকে, আইডিবিআই ব্যাংকের ৪৪৪ দিন, ৫৫৫ দিন এবং ৭০০ দিনের স্পেশাল এফডি স্কিমেও আবেদনের শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর।
রুপোয় হলমার্ক
এবার থেকে সোনার মতো, রুপোতেও হলমার্কের নিয়ম লাগু হল। লাগু হল ১ সেপ্টেম্বর থেকেই। ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড স্থির করেছে, এবার রুপোতেও হলমার্ক দিতে হবে। তবে, এক্ষেত্রে বিক্রেতার স্বাধীনতা থাকছে-- তাঁরা না চীইলে আপাতত না-ও দিতে পারেন। আর, ক্রেতাদেরও স্বাধীনতা থাকছে। তাঁরাও হলমার্ক-সহ অথবা হলমার্ক-ছাড়া-- দুরকম রুপোই কিনতে পারেন।
