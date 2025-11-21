English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Big EPFO reform: ১৫,০০০ থেকে একলাফে বেড়ে ২৫,০০০ হচ্ছে EPF-এর ন্যূনতম বেতন সীমা! কমবে আপনার টেক হোম স্যালারি...

Big EPFO reform: বর্তমানে EPF-এ নথিভুক্ত কর্মচারীদের বেতনের ১২% ইপিএফ-এ যায়। নিয়োগকর্তাও ১২% অবদান রাখেন। যা আবার ২ ভাগে ভাগ হয়। নিয়োগকর্তার অবদান থেকেই EPS-এ জমা হয় টাকা।       

| Nov 21, 2025, 07:37 PM IST
1/9

বাড়বে EPF-এর ন্যূনতম বেতন সীমা! কমবে টেক হোম...

Big EPFO reform

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রভিডেন্ট ফান্ডে টাকা জমার নিয়মে বড়সড় পরিবর্তন আনতে পারে কেন্দ্র। 

2/9

বাড়বে EPF-এর ন্যূনতম বেতন সীমা! কমবে টেক হোম...

Big EPFO reform

EPFO-এর আওতায় নথিভুক্তকরণে ন্যূনতম বেসিক পে ১৫,০০০ টাকা থেকে বেড়ে প্রতি মাসে হতে পারে ২৫,০০০ টাকা।

3/9

বাড়বে EPF-এর ন্যূনতম বেতন সীমা! কমবে টেক হোম...

Big EPFO reform

মানে ন্যূনতম ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত বেসিক পে যাদের, তাঁদের বাধ্যতামূলকভাবে EPF-এ টাকা জমা দিতে হবে। 

4/9

বাড়বে EPF-এর ন্যূনতম বেতন সীমা! কমবে টেক হোম...

Big EPFO reform

ফলে এক বিরাট সংখ্যক কর্মী একদিকে যেমন EPF-এর আওতায় আসবে, তেমনই টেক হোম স্যালারিতেও আসবে পরিবর্তন।

5/9

বাড়বে EPF-এর ন্যূনতম বেতন সীমা! কমবে টেক হোম...

Big EPFO reform

২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত বেসিক পে পর্যন্ত পিএফ-এ টাকা রাখা বাধ্যতামূলক হলে, অনেকেরই টেক হোম স্যালারি কমবে।

6/9

বাড়বে EPF-এর ন্যূনতম বেতন সীমা! কমবে টেক হোম...

Big EPFO reform

তবে বাড়বে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়। ১০ বছর চাকরির পর EPS প্রকল্পে নিশ্চিত হবে পেনশন।

7/9

বাড়বে EPF-এর ন্যূনতম বেতন সীমা! কমবে টেক হোম...

Big EPFO reform

ফলে ভবিষ্যতের সুরক্ষা বাড়বে। আগামী বছরের শুরুতেই এই প্রস্তাব গৃহীত হতে পারে।

8/9

বাড়বে EPF-এর ন্যূনতম বেতন সীমা! কমবে টেক হোম...

Big EPFO reform

বর্তমানে EPF-এ নথিভুক্ত কর্মচারীদের বেতনের ১২% ইপিএফ-এ যায়। নিয়োগকর্তাও ১২% অবদান রাখেন। 

9/9

বাড়বে EPF-এর ন্যূনতম বেতন সীমা! কমবে টেক হোম...

Big EPFO reform

নিয়োগকর্তার  ১২%-র ৮.৩৩% পেনশন প্রকল্পে (EPS) ও ৩.৬৭% ইপিএফ-এ যায়।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Golden Period for Shani: ৩০ বছর পরে শনির কৃপায় আসছে গোল্ডেন পিরিয়ড! অপ্রত্যাশিত ভাবে হাতে টাকা আসবে এই কয়েকটি রাশির...

পরবর্তী অ্যালবাম

Golden Period for Shani: ৩০ বছর পরে শনির কৃপায় আসছে গোল্ডেন পিরিয়ড! অপ্রত্যাশিত ভাবে হাতে টাকা আসবে এই কয়েকটি রাশির...

Golden Period for Shani: ৩০ বছর পরে শনির কৃপায় আসছে গোল্ডেন পিরিয়ড! অপ্রত্যাশিত ভাবে হাতে টাকা আসবে এই কয়েকটি রাশির...

Golden Period for Shani: ৩০ বছর পরে শনির কৃপায় আসছে গোল্ডেন পিরিয়ড! অপ্রত্যাশিত ভাবে হাতে টাকা আসবে এই কয়েকটি রাশির... 7
Baba Vanga&#039;s Scary Predictions for 2026: ২০২৬ সালও হতে চলেছে বিভীষিকা! বাবা ভাঙ্গা বলছেন, খুব সাবধান! মারণ প্রলয় আর ভয়াল ধ্বংসের মধ্যে থেঁতলে মরবে বিশ্ব...

Baba Vanga's Scary Predictions for 2026: ২০২৬ সালও হতে চলেছে বিভীষিকা! বাবা ভাঙ্গা বলছেন, খুব সাবধান! মারণ প্রলয় আর ভয়াল ধ্বংসের মধ্যে থেঁতলে মরবে বিশ্ব...

Baba Vanga's Scary Predictions for 2026: ২০২৬ সালও হতে চলেছে বিভীষিকা! বাবা ভাঙ্গা বলছেন, খুব সাবধান! মারণ প্রলয় আর ভয়াল ধ্বংসের মধ্যে থেঁতলে মরবে বিশ্ব... 7
Identity Proof documents for SIR: ৯ ডিসেম্বর SIR ভিত্তিক প্রথম ভোটার লিস্টে নাম না থাকলেও ঘাবড়াবেন না! এই ১২ নথির যে কোনও একটি থাকলেই, ব্যস...

Identity Proof documents for SIR: ৯ ডিসেম্বর SIR ভিত্তিক প্রথম ভোটার লিস্টে নাম না থাকলেও ঘাবড়াবেন না! এই ১২ নথির যে কোনও একটি থাকলেই, ব্যস...

Identity Proof documents for SIR: ৯ ডিসেম্বর SIR ভিত্তিক প্রথম ভোটার লিস্টে নাম না থাকলেও ঘাবড়াবেন না! এই ১২ নথির যে কোনও একটি থাকলেই, ব্যস... 12
TET Wrong Question Case BIG UPDATE: প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে বিরাট মোড়! ভুল প্রশ্ন মামলায় বড় নির্দেশ হাইকোর্টের!

TET Wrong Question Case BIG UPDATE: প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে বিরাট মোড়! ভুল প্রশ্ন মামলায় বড় নির্দেশ হাইকোর্টের!

TET Wrong Question Case BIG UPDATE: প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে বিরাট মোড়! ভুল প্রশ্ন মামলায় বড় নির্দেশ হাইকোর্টের! 7