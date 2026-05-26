/Gold Price Big Crash: আসছে মন্দা? লোকের হাতে কাজ-টাকা কিছুই থাকবে না? সোনা-রূপোর দামে আবার অস্বাভাবিক পতন সেরকমই ইঙ্গিত দিচ্ছে

Gold Price Today: বিশ্ব রাজনীতির টালমাটাল অবস্থা, পেট্রোল-ডিজেলের দামবৃদ্ধির মধ্যে ভারতের বাজারে সোনা ও রূপোর দামে বড় পতন (Price Crash)। গত কয়েকদিনের টানা বিরাট দামের পর, আজ সকালের সেশনে মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে (MCX) সোনা-রূপোর দাম অনেকটাই কমে গিয়েছে। বিয়ের মরশুমে সাধারণ ক্রেতা ও খুচরা গ্রাহকদের জন্য বড় স্বস্তির খবর।
রাজধানী দিল্লিতে ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,৪৬,২৫০ টাকা এবং চেন্নাইয়ে ১,৪৭,৮০০ টাকা।
তবে মুম্বই, কলকাতা, ব্যাঙ্গালোর ও হায়দ্রাবাদে ২২ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে ১,৪৬,১১০ টাকায়
বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, স্বল্প মেয়াদে আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার জন্য ৪,৫০০ ডলারে শক্তিশালী সাপোর্ট এবং ৪,৬১০ ডলারে রেজিস্ট্যান্স স্তর রয়েছে।