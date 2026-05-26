Gold Price Big Crash: আসছে মন্দা? লোকের হাতে কাজ-টাকা কিছুই থাকবে না? সোনা-রূপোর দামে আবার অস্বাভাবিক পতন সেরকমই ইঙ্গিত দিচ্ছে

Written ByNabanita Sarkar Updated byNabanita Sarkar
Published: May 26, 2026, 01:08 PM IST|Updated: May 26, 2026, 01:24 PM IST

Gold Price Today: বিশ্ব রাজনীতির টালমাটাল অবস্থা, পেট্রোল-ডিজেলের দামবৃদ্ধির মধ্যে ভারতের বাজারে সোনা ও রূপোর দামে বড় পতন (Price Crash)। গত কয়েকদিনের টানা বিরাট দামের পর, আজ সকালের সেশনে মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে (MCX) সোনা-রূপোর দাম অনেকটাই কমে গিয়েছে। বিয়ের মরশুমে সাধারণ ক্রেতা ও খুচরা গ্রাহকদের জন্য বড় স্বস্তির খবর।

রাজধানী দিল্লিতে ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,৪৬,২৫০ টাকা এবং চেন্নাইয়ে ১,৪৭,৮০০ টাকা। 

তবে মুম্বই, কলকাতা, ব্যাঙ্গালোর ও হায়দ্রাবাদে ২২ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে ১,৪৬,১১০ টাকায় 

ভবিষ্যৎ পূর্বাভাস

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, স্বল্প মেয়াদে আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার জন্য ৪,৫০০ ডলারে শক্তিশালী সাপোর্ট এবং ৪,৬১০ ডলারে রেজিস্ট্যান্স স্তর রয়েছে।

