/১৫ অক্টোবর পঞ্চমী থেকেই রাজ্যের স্কুল-কলেজে টানা পুজোর ছুটি: ১৫ দিন ছুটির পরও আর কী কী হলিডে থাকছে? সরকারের বড় ঘোষণা

October West Bengal School Holiday: উৎসবের মরসুম এসে গিয়েছে। আর কয়েকদিনের অপেক্ষা, তার পরেই মেতে ওঠার পালা বছরের সবচেয়ে বড় উৎসবে। দুর্গাপুজোর (Durga Puja) দিন গোনার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের নজর এখন ছুটির ক্যালেন্ডারের দিকে। রাজ্যের সব সরকারি, সরকারপোষিত এবং সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল ও কলেজে একটানা কতদিন ক্লাস বন্ধ থাকবে, তা স্পষ্ট জানিয়ে দিল রাজ্য সরকারের স্কুল শিক্ষা দফতর (School Education Department)।
সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আগামী ১৫ অক্টোবর অর্থাৎ দুর্গাপুজোর পঞ্চমী (Panchami) থেকেই ছুটির ঘণ্টা বেজে যাচ্ছে।
প্রতি বছরের মতো এবারও উৎসবের আমেজে পড়ুয়াদের জন্য থাকছে লম্বা ছুটির উপহার।
রাজ্য শিক্ষা দফতরের সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী ১৫ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার পঞ্চমী থেকে শুরু হয়ে এই ছুটি চলবে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো পর্যন্ত। ১৪ অক্টোবর, বুধবার পর্যন্ত স্কুল-কলেজে স্বাভাবিক পঠনপাঠন ও ক্লাস চলবে।
তবে বৃহস্পতিবার পঞ্চমী পড়তেই সারা বাংলা জুড়ে সমস্ত সরকারি ও সরকারপোষিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে দরজায় তালা ঝুলবে।
১৫ অক্টোবর থেকে ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত একটানা ১২ দিন বন্ধ থাকবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি। নিচে ছুটির দিনগুলির বিস্তারিত তালিকা
১৫ ও ১৬ অক্টোবর (পঞ্চমী ও ষষ্ঠী): দুর্গাপুজোর প্রাথমিক সরকারি ছুটি (Durga Puja Leave)।
১৭ অক্টোবর (মহা সপ্তমী): সরকারি ছুটি।
১৮ অক্টোবর (রবিবার): সাপ্তাহিক সাধারণ ছুটি (Weekly Off)।
১৯ অক্টোবর (মহা অষ্টমী): সরকারি বন্ধ।
২০ অক্টোবর (মহা নবমী): দুর্গাপুজোর মূল ছুটি।
২১ অক্টোবর (বিজয়া দশমী): বিজয়া দশমী উপলক্ষে সর্বাত্মক ছুটি।
২২ ও ২৩ অক্টোবর: রাজ্য সরকার ঘোষিত দুর্গাপুজোর অতিরিক্ত ছুটি (Additional Puja Holiday)।
২৪ অক্টোবর (শনিবার): অতিরিক্ত ছুটির অন্তর্ভুক্ত।
২৫ অক্টোবর (রবিবার): সাপ্তাহিক বন্ধ।
২৬ অক্টোবর (কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো): লক্ষ্মীপুজো ও তৎসংলগ্ন সরকারি ছুটি (Lakshmi Puja Holiday)।
লক্ষ্মীপুজোর পর আবার ক্লাস, সামনেই কালীপুজো ও ভাইফোঁটা
১২ দিনের এই টানা ছুটির পর লক্ষ্মীপুজোর পর্ব মিটলেই ফের খুলবে স্কুল ও কলেজের দরজা। শুরু হবে স্বাভাবিক ক্লাস। তবে পড়ুয়াদের আনন্দের রেশ এখানেই শেষ হচ্ছে না!
লক্ষ্মীপুজোর কয়েকদিন পরই আবার কালীপুজো (Kali Puja), দেওয়ালি এবং ভাইফোঁটা (Bhai Dooj) উপলক্ষে ধাপে ধাপে সরকারি ছুটি পাবেন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ।
উৎসবের এই দীর্ঘ বিরতি পড়ুয়াদের পড়াশোনার ক্লান্তি দূর করে পুজো উপভোগ করার দারুণ সুযোগ করে দিচ্ছে। ফলে ছুটির তালিকা হাতে পেতেই বেজায় খুশি বাংলার ছাত্রছাত্রী।
দুর্গাপুজো ও লক্ষ্মীপুজোর পর কালীপুজো ও ভাইফোঁটা উপলক্ষে রাজ্য সরকারের স্কুলে আর কতদিন অতিরিক্ত ছুটি থাকবে?
দুর্গাপুজো ও লক্ষ্মীপুজোর ছুটির পর্ব মিটলেও উৎসবের মরসুমে কালীপুজো, দিওয়ালি ও ভাইফোঁটা উপলক্ষে পড়ুয়াদের জন্য আরও কিছুদিন অতিরিক্ত ছুটি নির্ধারিত থাকে।
রাজ্য স্কুল শিক্ষা দফতর ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদের (WBBSE) ছুটির তালিকা অনুযায়ী এর বিস্তারিত বিবরণ
৭ ও ৮ নভেম্বর ছুটি নির্ধারিত রয়েছে কালীপুজো উপলক্ষ্যে পড়ুয়াদের জন্য।
১০ নভেম্বর ভাইফোঁটার মূল ছুটি এবং তার পরবর্তী দিন পর্যন্ত সরকারি ছুটির মেয়াদ থাকে।
এর পরপরই ১৪-১৫ নভেম্বর নাগাদ ছটপুজো উপলক্ষে অতিরিক্ত ছুটির সুবিধা পাওয়া যায়। wbedu.in দেখে নিন পূর্ণাঙ্গ ছুটির তালিকা।
সাধারণত অনেক স্কুলে লক্ষ্মীপুজোর পর সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য ক্লাস চালু হলেও, কালীপুজো থেকে ভাইফোঁটা ও ছটপুজো পর্যন্ত ধাপে ধাপে প্রায় ৪ থেকে ৫ দিনের সরকারি থাকে ছাত্রছাত্রীদের।