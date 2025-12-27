8th Pay Commission: বছর শেষে বিরাট খবর! ৮ম পে কমিশনে এবার কেন্দ্রীয় কর্মীদের দু'হাত ভরে টাকা, ঠিক কতটা বাড়ছে বেতন? বুঝে নিন হিসেব...

8th Pay Commission: বছর শেষে বিরাট খবর! ৮ম পে কমিশনে এবার কেন্দ্রীয় কর্মীদের দু'হাত ভরে টাকা, ঠিক কতটা বাড়ছে বেতন? বুঝে নিন হিসেব...
8th Pay Commission salary hike: কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৮ম পে কমিশন কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ৭ম পে কমিশনের মেয়াদ ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর শেষ হতে চলায় এই নতুন বেতন কাঠামো নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে।
বেতন বৃদ্ধির মূল চাবিকাঠি: 'ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর' (Fitment Factor)
অতীতের উদাহরণ:
সম্ভাব্য তিনটি বেতন বৃদ্ধির চিত্র (Level ১ থেকে ১৮) বিভিন্ন ফিটমেন্ট ফ্যাক্টরের ভিত্তিতে বেতন কেমন হতে পারে, তার একটি তুলনামূলক হিসাব নিচে দেওয়া হল:
লেভেল (Level) বর্তমান মূল বেতন (৭ম কমিশন) ১.৯২ ফিটমেন্ট ফ্যাক্টরে (ন্যূনতম) ২.১৫ ফিটমেন্ট ফ্যাক্টরে (মাঝারি) ২.৫৭ ফিটমেন্ট ফ্যাক্টরে (সর্বোচ্চ) লেভেল ১ (এন্ট্রি লেভেল) ১৮,০০০ টাকা ৩৪,৫৬০ টাকা ৩৮,৭০০ টাকা ৪৬,২৬০ টাকা লেভেল ৫ (গ্রুপ-সি) ২৯,২০০ টাকা ৫৬,০৬৪ টাকা ৬২,৭৮০ টাকা ৭৫,০৪৪ টাকা লেভেল ১০ (গ্রুপ-বি) ৫৬,১০০ টাকা ১,০৭,৭১২ টাকা ১,২০,৬১৫ টাকা ১,৪৪,১৭৭ টাকা লেভেল ১৫ (গ্রুপ-এ) ১,৮২,২০০ টাকা ৩,৪৯,৮২৪ টাকা ৩,৯১,৭৩০ টাকা ৪,৬৮,২৫৪ টাকা লেভেল ১৮ (ক্যাবিনেট সচিব) ২,৫০,০০০ টাকা ৪,৮০,০০০ টাকা ৫,৩৭,৫০০ টাকা ৬,৪২,৫০০ টাকা
DA (মহার্ঘ ভাতা), HRA (বাড়ি ভাড়া ভাতা) ও TA (যাতায়াত ভাতা):
ধরা যাক, আপনার বর্তমান মূল বেতন (Basic Pay) হলো ৪০,০০০ টাকা।
বেতন বৃদ্ধির পর মোট বেতন (Gross Salary) কেমন হবে?
