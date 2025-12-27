8th Pay Commission: বছর শেষে বিরাট খবর! ৮ম পে কমিশনে এবার কেন্দ্রীয় কর্মীদের দু'হাত ভরে টাকা, ঠিক কতটা বাড়ছে বেতন? বুঝে নিন হিসেব...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • 8th Pay Commission: বছর শেষে বিরাট খবর! ৮ম পে কমিশনে এবার কেন্দ্রীয় কর্মীদের দুহাত ভরে টাকা, ঠিক কতটা বাড়ছে বেতন? বুঝে নিন হিসেব...

8th Pay Commission salary hike: কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৮ম পে কমিশন কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ৭ম পে কমিশনের মেয়াদ ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর শেষ হতে চলায় এই নতুন বেতন কাঠামো নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে।

| Dec 27, 2025, 04:45 PM IST
1/8

বেতন বৃদ্ধির মূল চাবিকাঠি: 'ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর' (Fitment Factor)

বেতন কতটা বাড়বে তা মূলত নির্ভর করে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর-এর ওপর। এটি হল এমন একটি গুণক (multiplier) যা বর্তমান বেতনের সাথে গুণ করে নতুন মূল বেতন (Basic Pay) নির্ধারণ করা হয়। বিশেষজ্ঞরা অনুমান করছেন এটি ১.৯২ থেকে ২.৫৭-এর মধ্যে হতে পারে।

2/8

অতীতের উদাহরণ:

৬ষ্ঠ পে কমিশন: ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ছিল ১.৯২ ৭ম পে কমিশন: ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ছিল ২.৫৭

3/8

সম্ভাব্য তিনটি বেতন বৃদ্ধির চিত্র (Level ১ থেকে ১৮) বিভিন্ন ফিটমেন্ট ফ্যাক্টরের ভিত্তিতে বেতন কেমন হতে পারে, তার একটি তুলনামূলক হিসাব নিচে দেওয়া হল:

লেভেল (Level) বর্তমান মূল বেতন (৭ম কমিশন) ১.৯২ ফিটমেন্ট ফ্যাক্টরে (ন্যূনতম)  ২.১৫ ফিটমেন্ট ফ্যাক্টরে (মাঝারি) ২.৫৭ ফিটমেন্ট ফ্যাক্টরে (সর্বোচ্চ) লেভেল ১ (এন্ট্রি লেভেল) ১৮,০০০ টাকা ৩৪,৫৬০ টাকা ৩৮,৭০০ টাকা ৪৬,২৬০ টাকা লেভেল ৫ (গ্রুপ-সি) ২৯,২০০ টাকা ৫৬,০৬৪ টাকা ৬২,৭৮০ টাকা ৭৫,০৪৪ টাকা লেভেল ১০ (গ্রুপ-বি) ৫৬,১০০ টাকা ১,০৭,৭১২ টাকা ১,২০,৬১৫ টাকা ১,৪৪,১৭৭ টাকা লেভেল ১৫ (গ্রুপ-এ) ১,৮২,২০০ টাকা ৩,৪৯,৮২৪ টাকা ৩,৯১,৭৩০ টাকা ৪,৬৮,২৫৪ টাকা লেভেল ১৮ (ক্যাবিনেট সচিব) ২,৫০,০০০ টাকা ৪,৮০,০০০ টাকা ৫,৩৭,৫০০ টাকা ৬,৪২,৫০০ টাকা

4/8

বেতন বাড়লে আর কী কী সুবিধা হবে?

শুধু মূল বেতন নয়, এর সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়বে অন্যান্য ভাতাও

5/8

DA (মহার্ঘ ভাতা), HRA (বাড়ি ভাড়া ভাতা) ও TA (যাতায়াত ভাতা):

মূল বেতন বাড়লে এই সব ভাতাই স্বয়ংক্রিয়ভাবে বেড়ে যাবে। পেনশন: অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের মাসিক পেনশন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। ক্রয়ক্ষমতা: হাতে বেশি টাকা আসায় বাজার ও অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

6/8

হিসাব করার সহজ সূত্র:

নতুন মূল বেতন (New Basic) = বর্তমান মূল বেতন (Current Basic) × ২.১৫

7/8

ধরা যাক, আপনার বর্তমান মূল বেতন (Basic Pay) হলো ৪০,০০০ টাকা।

১. ১.৯২ ফিটমেন্ট ফ্যাক্টরে (ন্যূনতম): 40,000×1.92=76,800 টাকা। ২. ২.১৫ ফিটমেন্ট ফ্যাক্টরে (মাঝারি/সম্ভাব্য): 40,000×2.15=86,000 টাকা। ৩. ২.৫৭ ফিটমেন্ট ফ্যাক্টরে (সর্বোচ্চ): 40,000×2.57=1,02,800 টাকা।

8/8

বেতন বৃদ্ধির পর মোট বেতন (Gross Salary) কেমন হবে?

DA (মহার্ঘ ভাতা): নতুন বেসিকের ওপর নির্ধারিত শতাংশ (সাধারণত নতুন কমিশন চালুর সময় এটি ০% থেকে শুরু হয়)। HRA (বাড়ি ভাড়া): আপনার শহরের ক্যাটাগরি (X, Y, বা Z) অনুযায়ী ৮% থেকে ২৭% বা তার বেশি। অন্যান্য ভাতা: মেডিকেল এবং ট্রাভেল এলাউন্স।

