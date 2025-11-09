English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

SSC: লিখিত পরীক্ষায় অনুপস্থিত ছিল আব্দুস! তাহলে পরীক্ষা দিল কে? নয়া জট এসএসসিতে, জল গড়াতে চলেছে আদালতে...

SSC Updates: লিখিত পরীক্ষায় অনুপস্থিত ছিল আব্দুস! তাহলে পরীক্ষা দিল কে? নয়া জট এসএসসিতে।

| Nov 09, 2025, 12:04 PM IST
1/7

জট

অর্ণবাংশু নিয়োগী: এসএসসি ফল প্রকাশের পরই নয়া জট! জল গড়াতে চলেছে আদালতে।

2/7

জেলে বসে পরীক্ষা

আবদুস সাত্তার জেলে বসে পরীক্ষা (লক নম্বর-সহ) দেওয়ার কথা হাইকোর্টে জানিয়েছিল রাজ্য। 

3/7

লিখিত পরীক্ষায় অনুপস্থিত?

ফল প্রকাশের পর নয়া বিড়ম্বনা। ফল প্রকাশের পাশে লেখা লিখিত পরীক্ষায় অনুপস্থিত ছিল আব্দুস।

4/7

পরীক্ষা দিল কে?

তাহলে পরীক্ষা দিল কে? কার লক নম্বর জানিয়েছিল রাজ্য? আগামীকাল সোমবার আদালতে বিচারপতি অমৃতা সিনহা দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে।

5/7

মামলার রায়ের উপর নির্ভরশীল

প্রসঙ্গত, স্কুল সার্ভিস কমিশন (SSC)-এর নিয়োগ প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত ফলাফল একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলার রায়ের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে দুদিন আগেই। বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চে এসএসসি মামলার দীর্ঘ শুনানির পর আদালত জানিয়েছে, লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা গেলেও, চূড়ান্ত ফলাফল এই মামলার রায়ের পরেই ঘোষিত হবে। এই ঘটনায় চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

6/7

শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা জন্য

আগের শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা জন্য যে নম্বর দেওয়া হবে, সেটা ইন্টারভিউয়ের আগে দেওয়া হবে, নাকি মেধাতালিকা প্রকাশের আগে-- জানতে চেয়ে দায়ের হয় মামলাটি। ২০১৬ সালে সালে যাঁদের চাকরি বাতিল করা হয়েছে তাঁরা কেন অভিজ্ঞতার জন্য ১০ নম্বর পাবেন? প্রশ্ন তুলে দায়ের হয় মামলা।   

7/7

বরাদ্দ ১০ নম্বর

মামলার মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল অভিজ্ঞ শিক্ষকদের জন্য বরাদ্দ ১০ নম্বর। বিতর্কটি হল, এই ১০ নম্বর ইন্টারভিউয়ের তালিকা তৈরির আগে দেওয়া হবে, নাকি পরে। এই নিয়েই আদালতে তীব্র সওয়াল-জবাব হয়, যেখানে একাধিক সিনিয়র আইনজীবী উপস্থিত ছিলেন।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Horoscope Today: মেষের ধৈর্য, মিথুনের বিদেশভ্রমণ, কন্যার আরাম! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে...

পরবর্তী অ্যালবাম

Horoscope Today: মেষের ধৈর্য, মিথুনের বিদেশভ্রমণ, কন্যার আরাম! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে...

Horoscope Today: মেষের ধৈর্য, মিথুনের বিদেশভ্রমণ, কন্যার আরাম! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে...

Horoscope Today: মেষের ধৈর্য, মিথুনের বিদেশভ্রমণ, কন্যার আরাম! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে... 12
Woman kills husband with lover in Meerut; both arrested: প্রেমিকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্বামীকে খুন করে খালে ভাসিয়ে দিল স্ত্রী

Woman kills husband with lover in Meerut; both arrested: প্রেমিকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্বামীকে খুন করে খালে ভাসিয়ে দিল স্ত্রী

Woman kills husband with lover in Meerut; both arrested: প্রেমিকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্বামীকে খুন করে খালে ভাসিয়ে দিল স্ত্রী 5
SIR In Bengal: SIR আবহে এবার পোস্টার-বিতর্ক! সীমান্ত লাগোয়া বসিরহাটে &#039;সনাতনী যোদ্ধা&#039; লেখা.. তীব্র চাঞ্চল্য...

SIR In Bengal: SIR আবহে এবার পোস্টার-বিতর্ক! সীমান্ত লাগোয়া বসিরহাটে 'সনাতনী যোদ্ধা' লেখা.. তীব্র চাঞ্চল্য...

SIR In Bengal: SIR আবহে এবার পোস্টার-বিতর্ক! সীমান্ত লাগোয়া বসিরহাটে 'সনাতনী যোদ্ধা' লেখা.. তীব্র চাঞ্চল্য... 6
SIR Controversy: &#039;কমিশনের নির্দেশ মানা সম্ভব হচ্ছে না&#039;, বাড়ি বাড়ি না গিয়ে...BLO-র কীর্তিতে হইচই...

SIR Controversy: 'কমিশনের নির্দেশ মানা সম্ভব হচ্ছে না', বাড়ি বাড়ি না গিয়ে...BLO-র কীর্তিতে হইচই...

SIR Controversy: 'কমিশনের নির্দেশ মানা সম্ভব হচ্ছে না', বাড়ি বাড়ি না গিয়ে...BLO-র কীর্তিতে হইচই... 7