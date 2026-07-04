/মেগা ঘোষণা রাজ্য সরকারের: অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের ৭ বছরের বকেয়া ডিএ মিলছে এই মাসেই, ৩০ হাজার পেনশনভোগীর মুখে হাসি

7 years DA clearence of WB Pensioners: রাজ্যজুড়ে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের জন্য এক বিরাট সুখবর। দীর্ঘ ৭ বছর ধরে আটকে থাকা পেনশনের এরিয়ার বা বকেয়া ডিএ (DA) অবশেষে মিটিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করল রাজ্য সরকার। প্রশাসন ও আন্দোলনকারী কর্মচারী সংগঠনগুলির দফায় দফায় বৈঠকের পর এই জট কাটল। অর্থ দফতরের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ২০০৮ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত বকেয়া মহার্ঘ ভাতার ৫০ শতাংশ টাকা চলতি জুলাই মাসেই সরাসরি প্রাপকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।
সরকারের এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপে রাজ্যের প্রায় ৩০ হাজারেরও বেশি অবসরপ্রাপ্ত কর্মী এবং তাঁদের পরিবার সরাসরি উপকৃত হবেন।
নবান্ন সূত্রে খবর, ২০১৫ সালে বিভিন্ন ব্যাংকের অনলাইন ব্যবস্থা বা তথ্যপ্রযুক্তির আধুনিকীকরণ (কম্পিউটারাইজেশন) পুরোপুরি সুসংহত ছিল না। এই যান্ত্রিক গোলযোগ ও প্রযুক্তিগত জটিলতার কারণে যে সমস্ত অবসরপ্রাপ্ত কর্মী ট্রেজ়ারির বদলে সরাসরি ব্যাংক থেকে পেনশন তোলেন, তাঁদের রিপোর্ট সময়মতো আসেনি। ফলে থমকে গিয়েছিল ২০০৮ থেকে ২০১৫ সালের পেনশনের এরিয়ারের টাকা।
বিগত কয়েক বছর ধরে এই বঞ্চিত পেনশনাররা চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছিলেন। শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী, পুরসভা, পঞ্চায়েত কর্মী থেকে শুরু করে বিভিন্ন বোর্ড ও কর্পোরেশনের হাজার হাজার প্রাক্তন কর্মী তাঁদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত ছিলেন।
দীর্ঘদিন ধরে এই বকেয়া ডিএ ও পেনশনের দাবিতে সরব ছিল আন্দোলনকারী কর্মচারী সংগঠন 'কনফেডারেশন অফ স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ়'। সম্প্রতি এই জট কাটাতে তৎপর হয় সরকার।
গত শুক্রবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান উপদেষ্টা সুব্রত গুপ্তের সঙ্গে আন্দোলনকারী সংগঠন ‘সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ’-এর শীর্ষ নেতৃত্বের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়। সেই বৈঠকেই বকেয়া টাকা ধাপে ধাপে মিটিয়ে দেওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
সংগঠনের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ জানিয়েছেন, 'কলকাতা কর্পোরেশন এলাকাভুক্ত ব্যাংকগুলো থেকে শুরু করে রাজ্যের সমস্ত স্তরের বঞ্চিত শিক্ষাকর্মী, পঞ্চায়েত ও পুরসভার প্রাক্তন কর্মীরা এবার এই টাকা পাবেন। এমনকি হোমগার্ডদের বকেয়া সংক্রান্ত সমস্যা নিয়েও বৈঠকে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে। প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তে আমরা অত্যন্ত খুশি।'
প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, বকেয়া মেটানোর প্রক্রিয়াটি মূলত দুটি ধাপে সম্পন্ন হবে
একটি প্রাথমিক আনুমানিক হিসাবের ওপর ভিত্তি করে মোট বকেয়া পেনশনের ঠিক অর্ধেক অর্থাৎ ৫০ শতাংশ টাকা জুলাই মাসের শেষের দিকে সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।
বাকি ৫০ শতাংশ টাকা সুনির্দিষ্ট অডিট এবং সঠিক হিসাব-নিকাশ খতিয়ে দেখে পরবর্তী সময়ে ধাপে ধাপে সম্পূর্ণ মিটিয়ে দেবে রাজ্য।
বকেয়া পেনশনের পাশাপাশি রাজ্য সরকারি কর্মীদের জন্য ডিএ সংক্রান্ত আরও একটি বড় ঘোষণা কার্যকর হতে চলেছে।
সাম্প্রতিক বাজেটে অর্থমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী, যে সমস্ত রাজ্য ও আধা-সরকারি কর্মী, অশিক্ষক কর্মচারী এবং পেনশনভোগী বর্তমানে ১৮ শতাংশ হারে ডিএ পাচ্ছিলেন, তাঁদের জন্য আরও অতিরিক্ত ২০ শতাংশ ডিএ মঞ্জুর করা হয়েছে। এর ফলে তাঁদের মোট মহার্ঘ ভাতার পরিমাণ একলাফে বেড়ে দাঁড়াচ্ছে ৩৮ শতাংশ।
সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এই বর্ধিত ৩৮ শতাংশ ডিএ আগামী ১ অক্টোবর, ২০২৬ থেকে কার্যকর হতে চলেছে। সরকারের এই জোড়া সিদ্ধান্তে স্বভাবতই খুশির হাওয়া রাজ্যের লক্ষাধিক সরকারি ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের মহলে।