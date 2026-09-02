/পুজোর আগেই দারুণ উপহার: একলাফে ১০% DA বাড়ল রাজ্য সরকারি কর্মীদের, বড় ঘোষণা সরকারের-- জেনে নিন কবে হাতে পাবেন

Govt Employee DA Hike 10%: রাজ্যের তাঁত ও বস্ত্রশিল্পের কর্মীদের জন্য বড় আর্থিক স্বস্তির বার্তা সরকারের। রাজ্য বিধানসভায় সংশ্লিষ্ট কর্মীদের মৌলিক মজুরি এবং মহার্ঘ ভাতা (DA) একধাক্কায় ১০ শতাংশ করে বাড়ানোর ঘোষণা করা হয়েছে। সরকারের এই ইতিবাচক সিদ্ধান্তের ফলে রাজ্যের বহু কর্মী সরাসরি আর্থিক দিক থেকে উপকৃত হবেন এবং তাঁদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হবে।
বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে যুক্ত কর্মীরা বহুদিন ধরেই তাঁদের পারিশ্রমিক পুনর্বিবেচনার দাবি জানিয়ে আসছিলেন। বিশেষ করে সরকারি স্কুলের পোশাক তৈরির মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় ধরে মজুরি কাঠামোয় উল্লেখযোগ্য কোনও পরিবর্তন আসেনি।
ক্রমবর্ধমান বাজারদরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে তাঁতশিল্পীদের পরিবারগুলোকে নিয়মিত টানাটানির মুখে পড়তে হচ্ছিল। ফলে রাজ্য সরকারের এই ১০ শতাংশ মজুরি ও ডিএ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত কর্মীদের মাঝে নতুন আশার সঞ্চার করেছে।
নতুন কাঠামো অনুযায়ী শুধুমাত্র শতাংশের হিসেবে মজুরি বৃদ্ধি নয়, বরং নির্দিষ্ট কাজের পারিশ্রমিকেও স্পষ্ট বদল আনা হয়েছে:
সাধারণ শাড়ি বোনার পারিশ্রমিক ১৭৮.৩৬ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০৩.৮৬ টাকা করা হয়েছে।
৩.৭৫ মিটারের ধুতি বোনার পারিশ্রমিক ১৫১.৭১ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৬৬.২৬ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
এই নির্দিষ্ট হার বৃদ্ধির ফলে প্রতিটি উৎপাদনের নিরিখে কর্মীদের দৈনিক ও মাসিক আয় একলাফে অনেকটাই বৃদ্ধি পাবে।
হ্যান্ডলুমস, টেক্সটাইলস অ্যান্ড খাদি দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই পদক্ষেপের মূল লক্ষ্য তাঁতশিল্পীদের সামাজিক ও আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা।
হস্তচালিত তাঁতের সঙ্গে বহু মানুষের জীবিকা জড়িয়ে রয়েছে। কাজের উপযুক্ত পারিশ্রমিক এবং মহার্ঘ ভাতা নিশ্চিত করা গেলে কর্মীরা যেমন স্বস্তি পাবেন, তেমনই নতুন প্রজন্মও এই ঐতিহ্যবাহী পেশার প্রতি আগ্রহী হবে। সামগ্রিকভাবে এটি রাজ্যের তাঁত ও বস্ত্রশিল্পের ভিতকে আরও মজবুত করবে।
এই ঘোষণার পাশাপাশি নিটওয়্যার শিল্পের উন্নতির লক্ষ্যে একটি পৃথক বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।
দীর্ঘদিন ধরেই দেশের বস্ত্র ও পোশাক উৎপাদনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। নতুন এই বিশেষায়িত বোর্ডের দায়িত্ব হবে...
নিটওয়্যার খাতের জন্য সময়োপযোগী ও কার্যকর শিল্পনীতি প্রণয়ন করা।
সংশ্লিষ্ট শিল্পের সামগ্রিক সংকট ও প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করে দ্রুত সমাধানের পথ খোঁজা।
কারখানার কর্মী ও ব্যবসায়ীদের সার্বিক বিকাশ এবং বাজারের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সরকারি সহায়তা পৌঁছে দেওয়া।
হস্তচালিত তাঁতশিল্পীদের মহার্ঘ ভাতা ও মজুরি বৃদ্ধি এবং নিটওয়্যার খাতের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন--এই দ্বিমুখী কৌশল তামিলনাড়ুর বস্ত্রশিল্পে নতুন গতি ও প্রাণ সঞ্চার করবে বলে অর্থনীতিবিদ ও সংশ্লিষ্ট মহল মনে করছে।