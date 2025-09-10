Big Relief in Milk Prices: বাঙালির হেঁশেলে পরম সুখবর! নতুন জিএসটি'তে ২২ সেপ্টেম্বরের পরে একধাপে অনেকটা কমবে দুধের দাম!
Big Relief in Milk Prices After New GST Rates: দুধের দামে আসছে বড় পরিবর্তন। দুধ প্রতিটি বাড়িতেই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মধ্যে পড়ে। সেই দুধের দাম এবার অনেকটা কমতে চলেছে।
দুধের দামে বড় পরিবর্তন
জিএসটি
আমুল-মাদার ডেয়ারি
দুধের দামে বদল
কমছে দাম
নতুন করকাঠামো
আগে ছিল চার ধাপের করকাঠামো-- ৫%, ১২%, ১৮% এবং ২৮%। এখন এটা অনেক সরল হয়ে যাচ্ছে। এখন মাত্র দুটি করকাঠামো থাকছে-- ৫% এবং ১৮%। জিএসটি কাউন্সিল এবার পরিষ্কার করে দিচ্ছে, ঠিক কোন কোন জিনিসে লাগু হচ্ছে কতটা পরিমাণ জিএসটি। আগামী ২২ সেপ্টেম্বর থেকে এটা লাগু হবে বলে জানানা হয়েছে। সারাদিনের বৈঠকের শেষে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ জানিয়ে দিয়েছেন, একেবারে সাধারম মানুষের দিকে তাকিয়েই এটা নির্ধারণ করা হচ্ছে।
দাম নিম্নমুখী
হেয়ার অয়েল, শ্যাম্পু, টুথপেস্ট, টুথব্রাশ, টয়লেট সোপ, শেভিং ক্রিমের জিএসটি ১৮ শতাংশের নীচে। মাখন, ঘি, চিজ এবং অন্যান্য ডেয়ারি স্প্রেডের ১২ শতাংশের নীচে।প্যাকটেজাত নিমকি, ভুজিয়া, মিক্সচার ১২ শতাংশের নীচে বাসনপত্রও ১২ শতাংশের নীচে ফিডিং বটল, বেবি ন্যাপকিন, ক্লিনিক্যাল ডায়াপার ১২%-এর নীচে সেলাই মেশিন ও এর যন্ত্রাংশ ১২%-এর নীচে হেলথ ও লাইফ ইনসিওরেন্স ০ থেকে ১৮ শতাংশ থার্মোমিটার ১৮ থেকে ৫ শতাংশের মধ্যে মেডিক্যাল গ্রেড অক্সিজেন ১২ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশ গ্লুকোমিটার ও টেস্ট স্ট্রিপস ১২ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশ চশমা ১২ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশ শিক্ষাসংক্রান্ত জিনিসপত্রম্যাপ, চার্ট, গ্লোবে বসছে ১২ শতাংশ থেকে শূন্য পেনসিল, শার্পেনার, রং পেনসিল, প্যাস্টেল ১২ শতাংশ থেকে শূন্য শতাংশ খাতা, নোটবুকে ১২ থেকে শূন্য ইরেজারে ৫ থেকে শূন্য
