/৬ মাস আগে অফিসেই সহকর্মী সৌভিকের সঙ্গে... নিউটাউনের ফ্ল্যাটে তরুণী তৃষার রহস্যমৃত্যুতে পরিবারের বড় দাবি

New Town live-in couple: ইতিমধ্যেই এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে নিউটাউন থানার পুলিস। আত্মহত্যা না খুন? তৃষাকে খুন করে কি আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করে সৌভিক? মৃতা তৃষা সাহার শরীরে কোনও মারধরের বা আঘাতের চিহ্ন আছে কিনা, তা খতিয়ে দেখছে পুলিস। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পর-ই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছে পুলিস।
অফিস প্রেমের পরিণতিতেই রহস্যমৃত্যু? নিউটাউনের ফ্ল্যাটে তরুণী তৃষা সাহার রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় বড় মোড়। পরিবারের তরফে মিলল চাঞ্চল্যকর তথ্য।
জানা যাচ্ছে, অফিসেই প্রেমের শুরু! সহকর্মী সৌভিক রায়ের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন তৃষা। তারপর সহকর্মী সৌভিকের সঙ্গেই লিভ-ইন করতে শুরু করেন। ৪ মাস ধরে লিভ-ইন করছিলেন সৌভিক-তৃষা!
উত্তর ২৪ পরগনার নৈহাটির বাসিন্দা তৃষার পরিবারের পক্ষ থেকে পুলিসের কাছে দাবি করা হয়েছে যে, সৌভিক ও তৃষা কলকাতার একটি বেসরকারি সংস্থায় একসাথে কর্মরত ছিলেন। সৌভিকের সঙ্গে গত ৬ মাস ধরে সম্পর্ক ছিল তৃষার।
মাস চারেক আগে থেকে নিউটাউনের চন্ডীবেড়িয়া এলাকায় একটি বাড়িতে ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে একসঙ্গে থাকতে শুরু করেন। প্রথম প্রথম সবকিছু ঠিকঠাক থাকলেও, বিগত কয়েকদিন ধরেই সম্পর্কে টানাপোড়েন চলছিল।
বিভিন্ন কারণে মাঝেমধ্যেই ঝামেলা হত দু'জনের মধ্যে। শেষে ওই ফ্ল্যাটের ঘর থেকেই পুলিস তৃষার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে। ওদিকে হাতের শিরা কাটা অবস্থায় রক্তাক্ত উদ্ধার করে সৌভিককে। বর্তমানে সৌভিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁর শারীরিক অবস্থাও আশঙ্কাজনক।