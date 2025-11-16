SIR in Bengal: সারা দেশে SIR আবহে আধার নিয়ে কমিশনের বড় ঘোষণা! নাগরিকত্ব নয়, তাহলে? দেশ জুড়ে বিতর্ক...

SIR in Bengal: সারা দেশে SIR আবহে আধার নিয়ে কমিশনের বড় ঘোষণা! নাগরিকত্ব নয়, তাহলে? দেশ জুড়ে বিতর্ক...
SIR phase 2 controversy in Bengal: পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকা সংশোধনে 'আধার' বিতর্কে নির্বাচন কমিশন বনাম তৃণমূলের জোর লড়াই শুরু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (SIR) বা বিশেষ নিবিড় সংশোধনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হতেই আধার (Aadhaar) কার্ডের ব্যবহার নিয়ে নির্বাচন কমিশন (EC) এবং তৃণমূল কংগ্রেসের (TMC) মধ্যে বড় বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। নির্বাচন কমিশন দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে: কমিশন বলেছে যে আধারকে শুধুমাত্র 'পরিচয়ের প্রমাণ' হিসেবে অনুমতি দেওয়া হবে, 'নাগরিকত্বের নয়'। এই প্রক
আধার কেবল পরিচয়ের প্রমাণ
সারা দেশের জন্য নির্বাচন কমিশন সুপ্রিম কোর্টে একটি হলফনামায় বলেছে যে, আধারকে শুধুমাত্র পরিচয়ের প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা হবে, এটিকে নাগরিকত্বের প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা হবে না। অর্থাৎ, আধার ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তি বা বাদ দেওয়ার জন্য সরাসরি প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার হবে না, কেবল পরিচয় যাচাইয়ের জন্য কাজে লাগবে।
তৃণমূল কংগ্রেসের তীব্র আপত্তি
'নীরব কারচুপি':
জীবিতদের বাদ দেওয়ার আশঙ্কা:
ডেটার উৎস নিয়ে প্রশ্ন:
SIR-এর দ্বিতীয় পর্ব ও ভোটারদের করণীয়
বিএলও (BLO):
যাচাই:
সাহায্য:
