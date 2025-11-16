English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
SIR in Bengal: সারা দেশে SIR আবহে আধার নিয়ে কমিশনের বড় ঘোষণা! নাগরিকত্ব নয়, তাহলে? দেশ জুড়ে বিতর্ক...

SIR phase 2 controversy in Bengal: পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকা সংশোধনে 'আধার' বিতর্কে নির্বাচন কমিশন বনাম তৃণমূলের জোর লড়াই শুরু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (SIR) বা বিশেষ নিবিড় সংশোধনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হতেই আধার (Aadhaar) কার্ডের ব্যবহার নিয়ে নির্বাচন কমিশন (EC) এবং তৃণমূল কংগ্রেসের (TMC) মধ্যে বড় বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে।  নির্বাচন কমিশন দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে: কমিশন বলেছে যে আধারকে শুধুমাত্র 'পরিচয়ের প্রমাণ' হিসেবে অনুমতি দেওয়া হবে, 'নাগরিকত্বের নয়'। এই প্রক

| Nov 16, 2025, 06:37 PM IST
মৃতদের নাম বাদ দিতে আধার ডেটা ব্যবহার

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (CEO) মনোজ আগরওয়াল জানিয়েছেন, মৃত ভোটারদের তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার জন্য UIDAI থেকে প্রাপ্ত আধার ডেটা ব্যবহার করা হবে।

মৃতদের নাম বাদ দিতে আধার ডেটা ব্যবহার

 UIDAI-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সাল থেকে প্রায় ৩২-৩৪ লক্ষ মৃত পশ্চিমবঙ্গবাসীর আধারের তথ্য তাদের কাছে আছে। এই ডেটা SIR-এর ফর্মের সাথে মিলিয়ে দেখা হবে। যদি কোনো গরমিল পাওয়া যায়, তাহলে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা শুনানির জন্য নোটিশ পাঠাবেন।

মৃতদের নাম বাদ দিতে আধার ডেটা ব্যবহার

SIR-এর মূল লক্ষ্য হলো ডুপ্লিকেট ভোটারদের বাদ দেওয়া এবং মৃতদের নাম মুছে ফেলে ভোটার তালিকাটিকে স্বচ্ছ করা।

আধার কেবল পরিচয়ের প্রমাণ

সারা দেশের জন্য নির্বাচন কমিশন সুপ্রিম কোর্টে একটি হলফনামায় বলেছে যে, আধারকে শুধুমাত্র পরিচয়ের প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা হবে, এটিকে নাগরিকত্বের প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা হবে না। অর্থাৎ, আধার ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তি বা বাদ দেওয়ার জন্য সরাসরি প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার হবে না, কেবল পরিচয় যাচাইয়ের জন্য কাজে লাগবে।  

তৃণমূল কংগ্রেসের তীব্র আপত্তি

নির্বাচন কমিশনের মৃত ভোটারদের ডেটা ব্যবহারের সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তাদের অভিযোগ:

'নীরব কারচুপি':

তৃণমূল এই প্রক্রিয়াকে "নীরব, অদৃশ্য কারচুপি" (silent invisible rigging) বলে আখ্যা দিয়েছে।

জীবিতদের বাদ দেওয়ার আশঙ্কা:

তাদের আশঙ্কা, এর মাধ্যমে হাজার হাজার জীবিত নাগরিককে 'মৃত' প্রমাণ করে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা হতে পারে।

ডেটার উৎস নিয়ে প্রশ্ন:

তৃণমূল মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী দাবি করেছেন, UIDAI নিজেই বলেছিল যে তাদের কাছে রাজ্যভিত্তিক 'আধার ডিঅ্যাক্টিভেশন' (deactivation)-এর তথ্য সংরক্ষিত নেই। তাহলে কীভাবে এই বিপুল পরিমাণ ডেটা পশ্চিমবঙ্গের CEO পেলেন, সেই স্বচ্ছতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল।

SIR-এর দ্বিতীয় পর্ব ও ভোটারদের করণীয়

অঞ্চল: SIR-এর দ্বিতীয় পর্ব পশ্চিমবঙ্গ সহ মোট ১২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে শুরু হয়েছে এবং এতে প্রায় ৫১ কোটি ভোটার অন্তর্ভুক্ত।

বিএলও (BLO):

বুথ লেভেল অফিসাররা (BLOs) এনুমারেশন ফর্ম (EFs) বিতরণ ও সংগ্রহের জন্য কমপক্ষে তিনবার বাড়ি বাড়ি যাবেন।

যাচাই:

ভোটাররা https://voters.eci.gov.in/-এ গিয়ে আগের ভোটার তালিকায় নিজেদের নাম যাচাই করতে পারবেন।

সাহায্য:

সহায়তার জন্য ভোটাররা ECINet অ্যাপ বা টোল-ফ্রি হেল্পলাইন ১৯৫০ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।

নির্বাচন কমিশন একদিকে ভোটার তালিকা থেকে মৃতদের নাম বাদ দিতে আধার ডেটা ব্যবহারের কথা বলেছে, অন্যদিকে তৃণমূল এই ডেটার উৎস এবং এর অপব্যবহারের আশঙ্কা তুলে প্রতিবাদ করছে। 

নির্বাচন কমিশন সারা দেশে স্পষ্ট করেছে যে আধার কেবল পরিচয়ের প্রমাণ, নাগরিকত্বের নয়।

