Strong Room Security: দ্বিতীয় দফার ভোটের আগেই স্ট্রং রুম নিয়ে বিশাল 'কেলেঙ্কারি'? বিস্ফোরক অভিযোগ

West Bengal Assembly Election 2026: প্রদ্যুৎ দাস: প্রথম দফার ভোট মিটেছে গত ২৩ এপ্রিল। ভোটের পর স্ক্রুটিনি মিটতেই স্ট্রং রুমে তালাবন্দি ইভিএম-ভিভিপ্যাট। আর সেই ইভিএম-ভিভিপ্যাটে বন্দি প্রার্থীর ভাগ্য। যা জানা যাবে ৪ মে। নির্বাচন কমিশন দাবি করেছে, স্ট্রং রুমের নিরাপত্তায় ডবল-চেকের আঁটসাট ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন আগামিকাল, ২৯ এপ্রিল, দ্বিতীয় ও শেষ দফার ভোট। কিন্তু তার আগেই স্ট্রং রুম নিয়ে বিশাল 'চক্রান্তে'র বিস্ফোরক অভিযোগ।

| Apr 28, 2026, 02:42 PM IST
স্ট্রং রুমে ভয়ংকর 'চক্রান্ত'?

পুরো সিসিটিভি ক্যামেরায় চাদরে মোড়া! স্ট্রং রুমের সিসি ক্যামেরার ডিসপ্লে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বার বার। জলপাইগুড়িতে এমনই অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। বিষয়টি নিয়ে তারা জেলা নির্বাচন আধিকারিক তথা জেলাশাসকের কাছে অভিযোগও জানিয়েছে। 

স্ট্রং রুমে ভয়ংকর 'চক্রান্ত'?

জলপাইগুড়ির তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণ দাসের অভিযোগ, স্ট্রং রুমের সিসি ক্যামেরার ডিসপ্লে বার বার অফ হয়ে যাচ্ছে। আমরা বিষয়টি নির্বাচন আধিকারিকদের নজরে এনেছি। 

স্ট্রং রুমে ভয়ংকর 'চক্রান্ত'?

বার বার স্ট্রং রুমের সিসি ক্যামেরার ডিসপ্লে বন্ধ হয়ে যাওয়ার পিছনে ‘চক্রান্ত’ দেখছে তৃণমূল। অরবিন্দ পঞ্চায়েতের প্রধান তৃণমূলের রাজেশ মণ্ডল সহ তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, আমার বাড়িতে, অফিসে সর্বত্রই সিসি ক্যামেরা রয়েছে। রোজ রোজ কি ক্যামেরা রিবুট হয়? 

স্ট্রং রুমে ভয়ংকর 'চক্রান্ত'?

তাঁর দাবি, প্রথমে একদিন ১মিনিট ১০ সেকেন্ড ক্যামেরার ডিসপ্লে অফ ছিল। পরে ১ মিনিট ৪০ সেকেন্ড অফ ছিল ক্যামেরার ডিসপ্লে। সোমবার প্রায় ৬ মিনিট স্ট্রং রুমের ক্যামেরার ডিসপ্লে বন্ধ ছিল।

স্ট্রং রুমে ভয়ংকর 'চক্রান্ত'?

স্ট্রং রুমের ক্যামেরা বন্ধ থাকা নিয়ে এর আগে হইচই হয় কোচবিহারে। বিষয়টি নজরে আসতেই সেখানে সরব হয় তৃণমূল শিবির। এবার জলপাইগুড়িতেও একই ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ জোড়াফুল শিবিরের।

স্ট্রং রুমে ভয়ংকর 'চক্রান্ত'?

যদিও স্ট্রং রুমের সিসি ক্যামেরার ডিসপ্লে অফ হয়ে যাওয়া নিয়ে কিছু জানা নেই বলে দাবি জলপাইগুড়ির বিজেপি প্রার্থী অনন্তদেব অধিকারীর। সোমবার সন্ধ্যায় এ ব্যাপারে জানতে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ‘স্ট্রং রুম পাহারায় আমাদের কর্মীরাও তো রয়েছেন। কিন্তু এমন কিছু খবর পাইনি। দেখি, খোঁজ নিচ্ছি।’ 

স্ট্রং রুমে ভয়ংকর 'চক্রান্ত'?

রাতে সিপিএম প্রার্থী দেবরাজ বর্মনের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, "স্ট্রং রুমের সিসি ক্যামেরার ডিসপ্লে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলে খবর পেয়েছি। তবে আমাদের দলের তরফে যাঁরা বিষয়টি দেখছেন, তাঁদের সঙ্গে এখনও যোগাযোগ করে উঠতে পারিনি।"

West Bengal Assembly Election 2026: দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে যা জানতেই হবে: যদি প্রার্থীদের থেকে বেশি ভোট পায় NOTA, কী হবে?

West Bengal Assembly Election 2026: দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে যা জানতেই হবে: যদি প্রার্থীদের থেকে বেশি ভোট পায় NOTA, কী হবে?
Terrible Train Accident: লোকাল-দূরপাল্লার মুখোমুখি সংঘর্ষ: লাফিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা, কেটে বের করা হচ্ছে দেহের পর দেহ

Gold Price Today: লক্ষ্মীবারে একধাক্কায় অনেক কমে গেল সোনার দাম- কোনও অশুভ ইঙ্গিত? না কি মহালাভ?

Ajker Rashifal | Horoscope Today: পরিশ্রমে মিলবে ফল কন্যার, হঠাৎ সুখবরে চমক বৃশ্চিকের

