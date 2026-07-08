/জুলাইতেই ভাগ্যে বিরাট U-টার্ন! টাকা, সোনা, সম্পদের বিপুল প্রাচুর্যে ভরে উঠবেন এঁরা; আর পিছনে ফিরে তাকাতে হবে না

সব কিছু একেবারে অঙ্কের মতো হবে। মঙ্গল এঁদের সহায়। সততা ও সৌভাগ্যের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে সব বাধা পেরিয়ে এঁরা এ মাসটাই দারুণ সময় কাটাবেন।
এঁদের ভাগ্যে একযোগে থাকবে শুক্র বুধ শনি ও মঙ্গলের শুভ প্রভাব। জুলাই এঁদের কাছে যেন একটা ম্যাজিক মান্থ হতে চলেছে। মাসের শুরুতে আর্থিক উন্নতি হওয়ার যোগ।
বিদেশে কর্মরতদের বড় সাফল্য পাওয়ার যোগ। সংসারের খরচ বাড়বে। তবে, এই মাসে এঁরা নতুন জমি, বাড়ি বা গাড়ি কিনতে পারেন। স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখতে হবে।
জুলাই মাসের শুরুতেই কোনও বাধা আসতে পারে, তবে, ধৈর্য্য হারাবেন না। অন্যের কথায় প্রভাবিত হয়ে বড় সিদ্ধান্ত নেবেন না। মাসের শেষে মনের সংশয় দূর হবে। আর মাসের প্রথমেই অর্থলাভ।
এঁরা এই জুলাইয়ে নিজের সময়ের সদ্ব্যবহার করবেন এবং এগিয়ে যাবেন। এঁদের আটকে থাকা টাকা এঁরা এ সময়ে ফিরে পেতে পারেন। উপার্জনের নতুন পথ খুলে যাবে।
এঁদের ১৫ তারিখের পর থেকেই অবস্থার উন্নতি হবে। পরিবারের কারও স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ থাকলেও উন্নতির পথে কোনও বাধা ঘটবে না।
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