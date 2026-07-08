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জুলাইতেই ভাগ্যে বিরাট U-টার্ন! টাকা, সোনা, সম্পদের বিপুল প্রাচুর্যে ভরে উঠবেন এঁরা; আর পিছনে ফিরে তাকাতে হবে না

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 08, 2026, 08:46 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 08:46 PM IST
July 2026 Horoscope: এই জুলাই ভরা বর্ষার মাস। মনে করা হচ্ছে, কারও কারও জন্য এই বৃষ্টি রূপক হতে যাচ্ছে। এঁদের ভাগ্যে রয়েছে বৃষ্টির মতো টাকা। এঁদের ভাগ্যে আসছে বিরাট বদল। কাদের কাদের?
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/6

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

সব কিছু একেবারে অঙ্কের মতো হবে। মঙ্গল এঁদের সহায়। সততা ও সৌভাগ্যের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে সব বাধা পেরিয়ে এঁরা এ মাসটাই দারুণ সময় কাটাবেন।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)2/6

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

এঁদের ভাগ্যে একযোগে থাকবে শুক্র বুধ শনি ও মঙ্গলের শুভ প্রভাব। জুলাই এঁদের কাছে যেন একটা ম্যাজিক মান্থ হতে চলেছে। মাসের শুরুতে আর্থিক উন্নতি হওয়ার যোগ।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)3/6

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

বিদেশে কর্মরতদের বড় সাফল্য পাওয়ার যোগ। সংসারের খরচ বাড়বে। তবে, এই মাসে এঁরা নতুন জমি, বাড়ি বা গাড়ি কিনতে পারেন। স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখতে হবে।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)4/6

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

জুলাই মাসের শুরুতেই কোনও বাধা আসতে পারে, তবে, ধৈর্য্য হারাবেন না। অন্যের কথায় প্রভাবিত হয়ে বড় সিদ্ধান্ত নেবেন না। মাসের শেষে মনের সংশয় দূর হবে। আর মাসের প্রথমেই অর্থলাভ। 

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)5/6

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

এঁরা এই জুলাইয়ে নিজের সময়ের সদ্ব্যবহার করবেন এবং এগিয়ে যাবেন। এঁদের আটকে থাকা টাকা এঁরা এ সময়ে ফিরে পেতে পারেন। উপার্জনের নতুন পথ খুলে যাবে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)6/6

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

এঁদের ১৫ তারিখের পর থেকেই অবস্থার উন্নতি হবে। পরিবারের কারও স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ থাকলেও উন্নতির পথে  কোনও বাধা ঘটবে না।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
July Horoscope
সৌভাগ্যের জুলাই

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