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বাতিল হচ্ছে লক্ষ লক্ষ আবেদন: অক্টোবরে কারা পাবেন না অন্নপূর্ণার ৩০০০ টাকা? পরিষ্কার জানিয়ে দিল সরকার

Written ByNabanita Sarkar
Published: Sep 23, 2026, 06:39 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 06:39 PM IST

Annapurna Yojana: উৎসবের মরশুমের ঠিক মুখেই রাজ্যের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও কড়া নির্দেশিকা জারি করল নারী, শিশু ও সমাজকল্যাণ দফতর। বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা এবং অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার-- এই প্রকল্পগুলোর আর্থিক সুবিধা বণ্টন ব্যবস্থায় বড় বদল। স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবার থেকে কোনও যোগ্য মহিলা উপভোক্তা একসঙ্গে বিধবা ভাতা ও অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের জোড়া আর্থিক সহায়তা নিতে পারবেন না। যেকোনও একটি প্রকল্প বেছে নিতে হবে, অন্যথায় বাতিল হয়ে যেতে পারে ভাতা পাওয়ার আবেদন।

বিধবা নাকি অন্নপূর্ণা: একটি বেছে নেওয়ার নির্দেশ1/15

বিধবা নাকি অন্নপূর্ণা: একটি বেছে নেওয়ার নির্দেশ

বর্তমানে রাজ্যে বিধবা ভাতা ও বার্ধক্য ভাতা বাবদ মাসে ১,৫০০ টাকা করে দেওয়া হয়। 

 

অন্নপূর্ণা যোজনা2/15

অন্নপূর্ণা যোজনা

অন্যদিকে অন্নপূর্ণা যোজনায় মাসিক আর্থিক সহায়তার পরিমাণ ৩,০০০ টাকা। এতদিন অনেক উপভোক্তাই এই দুটি প্রকল্পের সুবিধাই একসঙ্গে পাচ্ছিলেন। 

 

অন্নপূর্ণা যোজনা3/15

অন্নপূর্ণা যোজনা

তবে রাজ্য সরকারের সচিবালয়ের সাম্প্রতিক বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, অক্টোবর মাস থেকে এই দ্বৈত সুবিধা সম্পূর্ণ বন্ধ হতে চলেছে।

 

অন্নপূর্ণা যোজনা4/15

অন্নপূর্ণা যোজনা

সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, বিধবা ভাতা ছেড়ে কেউ চাইলে অন্নপূর্ণা যোজনার ৩,০০০ টাকা বেছে নিতে পারেন। 

 

অন্নপূর্ণা যোজনা5/15

অন্নপূর্ণা যোজনা

তবে অন্নপূর্ণা প্রকল্পের জন্য বয়সের একটি নির্দিষ্ট মাপকাঠি রয়েছে-- শুধুমাত্র ২৫ থেকে ৬০ বছর বয়সী মহিলারাই এই সহায়তার আওতাভুক্ত হতে পারবেন। 

অন্নপূর্ণা যোজনা6/15

অন্নপূর্ণা যোজনা

বিধবা ভাতার ক্ষেত্রে বয়সের এই বাধ্যবাধকতা নেই। তবে বিশেষভাবে সক্ষমদের ক্ষেত্রে এই নিয়মে ছাড় রয়েছে; তাঁরা মাসিক ১,৫০০ টাকা ভাতার পাশাপাশি অন্নপূর্ণার সুবিধাও জারি রাখতে পারবেন।

অন্নপূর্ণা যোজনা7/15

অন্নপূর্ণা যোজনা

অক্টোবর মাসে যাঁরা জোড়া সুবিধা একযোগে পাওয়ার আশা করছিলেন, তাঁদের অ্যাকাউন্টে একাধিক অনুদান ঢুকবে না। বিশেষত:

 

অন্নপূর্ণা যোজনা8/15

অন্নপূর্ণা যোজনা

যে সমস্ত প্রাপক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লিখিত ‘অপশন’ জমা দেবেন না বা দুই প্রকল্পেই নাম বহাল রেখে চলবেন, তাঁদের আবেদনপত্র খতিয়ে দেখে বাতিল করা হতে পারে

অন্নপূর্ণা যোজনা9/15

অন্নপূর্ণা যোজনা

যাঁদের বয়স ২৫ বছরের কম কিংবা ৬০ বছরের বেশি, তাঁরা বিধবা ভাতার বদলে অন্নপূর্ণার ৩,০০০ টাকার দাবি করতে পারবেন না।

 

অন্নপূর্ণা যোজনা10/15

অন্নপূর্ণা যোজনা

যাঁরা বিধবা ভাতার পাশাপাশি বার্ধক্য ভাতা ও অন্নপূর্ণার জন্য অবৈধভাবে দ্বৈত আবেদন করে রেখেছেন, তদন্তের পর তাঁদের নামও তালিকা থেকে ছাঁটাই হবে।

 

অন্নপূর্ণা যোজনা11/15

অন্নপূর্ণা যোজনা

উপভোক্তাদের কাছ থেকে লিখিত বিকল্প সংগ্রহ করতে নির্দিষ্ট প্রোফর্মা প্রকাশ করেছে দফতর।

অন্নপূর্ণা যোজনা12/15

অন্নপূর্ণা যোজনা

জেলাশাসক ও কলকাতা পুরসভার কমিশনারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আগামী ২৮ থেকে ২৯ সেপ্টেম্বরের মধ্যে উপভোক্তাদের থেকে ফর্ম সংগ্রহ করে 'সমর্থ' (Samarth) পোর্টালে তথ্য আপলোড নিশ্চিত করতে হবে।

 

অন্নপূর্ণা যোজনা13/15

অন্নপূর্ণা যোজনা

উল্লেখ্য, প্রতি মাসের ১৭ তারিখে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়।

অন্নপূর্ণা যোজনা14/15

অন্নপূর্ণা যোজনা

সেই হিসেবে পুজোর আগেই যোগ্য গ্রাহকদের অ্যাকাউন্টে ৩,০০০ টাকা জমা পড়বে। 

অন্নপূর্ণা যোজনা15/15

অন্নপূর্ণা যোজনা

 তবে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এবং একাধিক ভাতার অপব্যবহার রুখতেই এই কড়া সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হচ্ছে।

TAGS:
Annapurna Yojana
Annapurna October installment

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