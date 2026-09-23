/বাতিল হচ্ছে লক্ষ লক্ষ আবেদন: অক্টোবরে কারা পাবেন না অন্নপূর্ণার ৩০০০ টাকা? পরিষ্কার জানিয়ে দিল সরকার

Annapurna Yojana: উৎসবের মরশুমের ঠিক মুখেই রাজ্যের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও কড়া নির্দেশিকা জারি করল নারী, শিশু ও সমাজকল্যাণ দফতর। বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা এবং অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার-- এই প্রকল্পগুলোর আর্থিক সুবিধা বণ্টন ব্যবস্থায় বড় বদল। স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবার থেকে কোনও যোগ্য মহিলা উপভোক্তা একসঙ্গে বিধবা ভাতা ও অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের জোড়া আর্থিক সহায়তা নিতে পারবেন না। যেকোনও একটি প্রকল্প বেছে নিতে হবে, অন্যথায় বাতিল হয়ে যেতে পারে ভাতা পাওয়ার আবেদন।
বর্তমানে রাজ্যে বিধবা ভাতা ও বার্ধক্য ভাতা বাবদ মাসে ১,৫০০ টাকা করে দেওয়া হয়।
অন্যদিকে অন্নপূর্ণা যোজনায় মাসিক আর্থিক সহায়তার পরিমাণ ৩,০০০ টাকা। এতদিন অনেক উপভোক্তাই এই দুটি প্রকল্পের সুবিধাই একসঙ্গে পাচ্ছিলেন।
তবে রাজ্য সরকারের সচিবালয়ের সাম্প্রতিক বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, অক্টোবর মাস থেকে এই দ্বৈত সুবিধা সম্পূর্ণ বন্ধ হতে চলেছে।
সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, বিধবা ভাতা ছেড়ে কেউ চাইলে অন্নপূর্ণা যোজনার ৩,০০০ টাকা বেছে নিতে পারেন।
তবে অন্নপূর্ণা প্রকল্পের জন্য বয়সের একটি নির্দিষ্ট মাপকাঠি রয়েছে-- শুধুমাত্র ২৫ থেকে ৬০ বছর বয়সী মহিলারাই এই সহায়তার আওতাভুক্ত হতে পারবেন।
বিধবা ভাতার ক্ষেত্রে বয়সের এই বাধ্যবাধকতা নেই। তবে বিশেষভাবে সক্ষমদের ক্ষেত্রে এই নিয়মে ছাড় রয়েছে; তাঁরা মাসিক ১,৫০০ টাকা ভাতার পাশাপাশি অন্নপূর্ণার সুবিধাও জারি রাখতে পারবেন।
অক্টোবর মাসে যাঁরা জোড়া সুবিধা একযোগে পাওয়ার আশা করছিলেন, তাঁদের অ্যাকাউন্টে একাধিক অনুদান ঢুকবে না। বিশেষত:
যে সমস্ত প্রাপক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লিখিত ‘অপশন’ জমা দেবেন না বা দুই প্রকল্পেই নাম বহাল রেখে চলবেন, তাঁদের আবেদনপত্র খতিয়ে দেখে বাতিল করা হতে পারে
যাঁদের বয়স ২৫ বছরের কম কিংবা ৬০ বছরের বেশি, তাঁরা বিধবা ভাতার বদলে অন্নপূর্ণার ৩,০০০ টাকার দাবি করতে পারবেন না।
যাঁরা বিধবা ভাতার পাশাপাশি বার্ধক্য ভাতা ও অন্নপূর্ণার জন্য অবৈধভাবে দ্বৈত আবেদন করে রেখেছেন, তদন্তের পর তাঁদের নামও তালিকা থেকে ছাঁটাই হবে।
উপভোক্তাদের কাছ থেকে লিখিত বিকল্প সংগ্রহ করতে নির্দিষ্ট প্রোফর্মা প্রকাশ করেছে দফতর।
জেলাশাসক ও কলকাতা পুরসভার কমিশনারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আগামী ২৮ থেকে ২৯ সেপ্টেম্বরের মধ্যে উপভোক্তাদের থেকে ফর্ম সংগ্রহ করে 'সমর্থ' (Samarth) পোর্টালে তথ্য আপলোড নিশ্চিত করতে হবে।
উল্লেখ্য, প্রতি মাসের ১৭ তারিখে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়।
সেই হিসেবে পুজোর আগেই যোগ্য গ্রাহকদের অ্যাকাউন্টে ৩,০০০ টাকা জমা পড়বে।
তবে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এবং একাধিক ভাতার অপব্যবহার রুখতেই এই কড়া সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হচ্ছে।