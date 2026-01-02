English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Big Weather Update: ২০২৬-এর আবহাওয়ার বড় আপডেট! জানুয়ারি টু মার্চ, নতুন বছরের শুরুতেই প্রথম ৩ মাসেই...এমনকি রাজস্থানকেও টেক্কা দেবে বিহার!

Big Weather Update: ২০২৬-এর আবহাওয়ার বড় আপডেট! জানুয়ারি টু মার্চ, নতুন বছরের শুরুতেই প্রথম ৩ মাসেই...এমনকি রাজস্থানকেও টেক্কা দেবে বিহার!

Weather Update for January to March 2026: আইএমডি-র ডিরেক্টর এবছরের আবহাওয়ায় এক বড়সড় উলটপুরাণের কথাও জানিয়েছেন। তিনি বলছেন...  

| Jan 02, 2026, 05:20 PM IST
1/8

আবহওয়ার বিগ আপডেট...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নতুন বছরের শুরুতেই ২০২৬-এর আবহাওয়ার বড় আপডেট। বছরের প্রথম ৩ মাসের, জানুয়ারি থেকে মার্চ, আবহাওয়ার বড় পূর্বাভাস দিল ভারতীয় মৌসম ভবন। 

2/8

আবহওয়ার বিগ আপডেট...

ভারতীয় মৌসম ভবন জানিয়েছে, ২০২৬-এ উত্তর ভারতে স্বাভাবিকের চেয়ে কম বৃষ্টিপাত হতে পারে। ওদিকে জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত দেশের দক্ষিণ ও মধ্য ভারতে ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। 

3/8

আবহওয়ার বিগ আপডেট...

ভারতীয় মৌসম ভবনের পূর্বাভাস বলছে, পাঞ্জাব ও হরিয়ানা সহ উত্তর-পশ্চিম ভারতে জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত স্বাভাবিকের চেয়ে কম বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। যেখানে দক্ষিণ ও মধ্য ভারতে এই সময়কালে ভালো বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

4/8

আবহওয়ার বিগ আপডেট...

তবে কম বৃষ্টিপাত হলেও তা রবি শস্য চাষের উপর প্রভাব ফেলার সম্ভাবনা কম। কারণ দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে সেচের সুবিধা ভালো এবং এবার মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভালো বৃষ্টিপাতের ফলে জলাধারগুলি পূর্ণ হয়ে রয়েছে।

5/8

আবহওয়ার বিগ আপডেট...

আইএমডি-র ডিরেক্টর মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র আবহাওয়ার এক উলটপুরাণের কথাও জানিয়েছেন। তিনি বলেন, এবার উত্তর-পূর্বাঞ্চল, বিহার এবং বিদর্ভের কিছু অংশে এক থেকে তিন দিন অতিরিক্ত ঠান্ডা দিন অনুভূত হবে। যেখানে মরুরাজ্য রাজস্থানে কম ঠান্ডা দিন অনুভূত হবে!

6/8

আবহওয়ার বিগ আপডেট...

জানুয়ারিতে দেশের বেশিরভাগ অঞ্চলে মাসের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে কম থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব ভারতের কিছু অংশে ও সেইসঙ্গে উপদ্বীপীয় ভারতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

7/8

আবহওয়ার বিগ আপডেট...

আইএমডি-র ডিরেক্টর মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র জানিয়েছেন, বর্তমানে লা নিনা পরিস্থিতি বিদ্যমান। নিরক্ষীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সমুদ্রপৃষ্ঠে শীতলতা বিরাজ করছে। 

8/8

আবহওয়ার বিগ আপডেট...

তিনি আরও বলেন, বিশ্বব্যাপী পূর্বাভাস মডেলগুলি মার্চ মাসের মধ্যে ENSO-র (El Nino-Southern Oscillation) নিরপেক্ষ অবস্থার পূর্বাভাস দিয়েছে। এখন এনসো-র নিরপেক্ষ অবস্থা জুন-জুলাই পর্যন্ত প্রভাবশালী থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। যা কিনা ভালো মৌসুমি বৃষ্টিপাতের ইঙ্গিত দেয়।

পরবর্তী
অ্যালবাম

India's First Bullet Train: মাত্র ১৩৭ মিনিটে ৫০৮ কিমি ছুটবে ভারতের প্রথম বুলেট ট্রেন! ঘণ্টায় স্পিড কত শুনলে আঁতকে উঠবেন...

পরবর্তী অ্যালবাম

India&#039;s First Bullet Train: মাত্র ১৩৭ মিনিটে ৫০৮ কিমি ছুটবে ভারতের প্রথম বুলেট ট্রেন! ঘণ্টায় স্পিড কত শুনলে আঁতকে উঠবেন...

India's First Bullet Train: মাত্র ১৩৭ মিনিটে ৫০৮ কিমি ছুটবে ভারতের প্রথম বুলেট ট্রেন! ঘণ্টায় স্পিড কত শুনলে আঁতকে উঠবেন...

India's First Bullet Train: মাত্র ১৩৭ মিনিটে ৫০৮ কিমি ছুটবে ভারতের প্রথম বুলেট ট্রেন! ঘণ্টায় স্পিড কত শুনলে আঁতকে উঠবেন... 7
Jason Gillespie Humiliated By PCB: চর্চার মধ্যে চরম সিদ্ধান্ত! পদত্যাগ জাতীয় দলের কোচের, X হ্যান্ডেলে বিস্ফোরক মহারথী...

Jason Gillespie Humiliated By PCB: চর্চার মধ্যে চরম সিদ্ধান্ত! পদত্যাগ জাতীয় দলের কোচের, X হ্যান্ডেলে বিস্ফোরক মহারথী...

Jason Gillespie Humiliated By PCB: চর্চার মধ্যে চরম সিদ্ধান্ত! পদত্যাগ জাতীয় দলের কোচের, X হ্যান্ডেলে বিস্ফোরক মহারথী... 7
Santoshi Maa 2026: সন্তোষী মায়ের বিরল আশীর্বাদে ২০২৬ সালে পৃথিবী জয় করবেন এই ৫ রাশি! নতুন বছরের প্রথম শুক্রবারেই...

Santoshi Maa 2026: সন্তোষী মায়ের বিরল আশীর্বাদে ২০২৬ সালে পৃথিবী জয় করবেন এই ৫ রাশি! নতুন বছরের প্রথম শুক্রবারেই...

Santoshi Maa 2026: সন্তোষী মায়ের বিরল আশীর্বাদে ২০২৬ সালে পৃথিবী জয় করবেন এই ৫ রাশি! নতুন বছরের প্রথম শুক্রবারেই... 8
Local Train Cancelled: নতুন বছরের শুরুতেই রেল দুর্ভোগ! পর পর ৩ দিন বাতিল একাধিক লোকাল, যাত্রীদের জন্য চরমে ভোগান্তি...

Local Train Cancelled: নতুন বছরের শুরুতেই রেল দুর্ভোগ! পর পর ৩ দিন বাতিল একাধিক লোকাল, যাত্রীদের জন্য চরমে ভোগান্তি...

Local Train Cancelled: নতুন বছরের শুরুতেই রেল দুর্ভোগ! পর পর ৩ দিন বাতিল একাধিক লোকাল, যাত্রীদের জন্য চরমে ভোগান্তি... 6