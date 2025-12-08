English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Bigg Boss 19 Winner Gaurav Khanna: 'অনুপমা'-র অনুজ থেকে রিয়্যালিটি কিং! বিগ বসে গৌরব জিতলেন ৫০ লক্ষ, প্রতি এপিসোডে পারিশ্রমিকও ছিল আকাশছোঁয়া...

Gaurav Khanna Per Day Salary | Gaurav Khanna Networth:এই সিজনের ট্রফি হাতে উঠল জনপ্রিয় টিভি তারকা গৌরব খান্নার হাতে।  বিগ বস হাউসে বিনোদনের পাশাপাশি শিক্ষাগত যোগ্যতার ছাপও রেখেছেন গৌরব। তিনি 'সেলেব্রিটি মাস্টারশেফ ইন্ডিয়া'-এর প্রথম সিজনের বিজয়ী হয়েছিলেন, যেখানে তিনি তার রন্ধনশৈলী দক্ষতা প্রদর্শন করে ২০ লক্ষ পুরস্কার জেতেন। সম্প্রতি, তিনি 'বিগ বস ১৯' বিজয়ী হয়েছেন। সেখানেও পেলেন ৫০ লক্ষ। 

| Dec 08, 2025, 03:39 PM IST
1/10

বিগ বস জয়ী গৌরব খান্না

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রবিবার এল সেই বহুপ্রতীক্ষিত ফলাফল। ভারতের অন্য়তম জনপ্রিয় রিয়্যালিটি শো সলমান খান সঞ্চালিত 'বিগ বস ১৯'-র ফিনালে ছিল এইদিন। এই সিজনের ট্রফি হাতে উঠল জনপ্রিয় টিভি তারকা গৌরব খান্নার হাতে। চূড়ান্ত লড়াইয়ে তিনি ফারহানা ভাটকে ভোটের ব্যবধানে পেছনে ফেলে দেন। ৫ ফাইনালিস্টের তালিকায় ছিলেন আমাল মালিক, গৌরব খান্না, ফারহানা ভাট, প্রণীত মোরে এবং তানিয়া মিত্তল।  

2/10

বিগ বস জয়ী গৌরব খান্না

কানপুরের ছেলে গৌরব। তিনি কানপুরের শেঠ আনন্দরাম জয়পুরিয়া স্কুলে পড়তেন এবং কানপুরের ড. বীরেন্দ্র স্বরূপ এডুকেশন সেন্টার থেকে মাস্টার অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (MBA) ডিগ্রি অর্জন করেছেন।  

3/10

বিগ বস জয়ী গৌরব খান্না

এমবিএ ডিগ্রি শেষ করার পর, গৌরব খান্না একটি আইটি ফার্মে মার্কেটিং ম্যানেজার হিসেবে কাজ শুরু করেন। মুম্বাইতে আসার পর তিনি মডেলিং এবং টেলিভিশন কমার্শিয়াল বা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিনোদন জগতে পা রাখেন। তাঁর অভিনয় জীবনের শুরু হয় ২০০৬ সালের দিকে, 'ভাবি' এবং 'কুমকুম – এক পেয়ারা সা বন্ধন' -এর মতো সিরিয়ালে ছোট চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে।  

4/10

বিগ বস জয়ী গৌরব খান্না

২০০৭ সালে 'মেরি ডোলি তেরে আঙ্গনা' সিরিয়ালে প্রথম প্রধান চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে তিনি টেলিভিশনে পরিচিতি পান। রোমান্টিক থেকে শুরু করে ক্রাইম, বিভিন্ন ঘরানার চরিত্রে সাবলীলভাবে অভিনয় করেছেন। 'অনুপমা' সিরিয়ালে অনুজ কাপাডিয়া চরিত্রে অভিনয় করে তিনি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পান এবং ভারতীয় টেলিভিশনের সবচেয়ে প্রিয় চরিত্রগুলোর মধ্যে জায়গা করে নেন। 'অনুপমা'-র জন্য তিনি 'ইন্ডিয়ান টেলি অ্যাওয়ার্ড'-এ সেরা অভিনেতার পুরস্কার লাভ করেন।  

5/10

বিগ বস জয়ী গৌরব খান্না

 রিয়্যালিটি এবং অন্যান্য শোয়ে অভিনয়ের পাশাপাশি তিনি রিয়্যালিটি শো এবং সঞ্চালনায়ও নিজের প্রতিভা দেখিয়েছেন। ২০১১ সালে সরোজ খান-এর সাথে 'নাচলে ভে' শো-এর সঞ্চালনা করেন।  

6/10

বিগ বস জয়ী গৌরব খান্না

তিনি 'সেলেব্রিটি মাস্টারশেফ ইন্ডিয়া'-এর প্রথম সিজনের বিজয়ী হয়েছিলেন, যেখানে তিনি তার রন্ধনশৈলী দক্ষতা প্রদর্শন করে ২০ লক্ষ পুরস্কার জেতেন। সম্প্রতি, তিনি 'বিগ বস ১৯' বিজয়ী হয়েছেন।  

7/10

বিগ বস জয়ী গৌরব খান্না

'বিগ বস ১৯'-এর ঘরে গৌরব খান্নার যাত্রা ছিল আবেগ ও উত্থান-পতনে ভরা। 'ফ্যামিলি উইক'-এ স্ত্রী আকাঙ্ক্ষা চামোলার আসা এবং জ্যোতিষী জয় মাদান-এর বাবা হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী শুনে তিনি আবেগঘন হয়ে যায়। শো-এর মধ্যে মৃদুল তিওয়ারি ও প্রণীত মোরের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এছাড়াও শুরুতে আশনুর, অভিষেক এবং আওয়েজ দরবারের সঙ্গেও তাঁর ভালো সখ্যতা ছিল। ফারহানা ও তানিয়া তাঁকে উপহাস করলেও অথবা শক্তিশালী প্রতিযোগী হওয়া সত্ত্বেও ক্যাপ্টেন হতে ব্যর্থ হলেও, গৌরব সব লড়াইয়ে নিজের সংযম বজায় রেখেছিলেন, যা তাঁকে দর্শকদের কাছে প্রিয় করে তোলে।   

8/10

বিগ বস জয়ী গৌরব খান্না

বিজয়ী হিসেবে গৌরব খান্না ট্রফির সঙ্গে বিপুল অঙ্কের পুরস্কার জিতেছেন। রিপোর্ট অনুযায়ী, বিজয়ী হিসেবে তিনি ৫০ লক্ষ টাকা নগদ পুরস্কার পেয়েছেন। শো চলাকালীন স্পনসর টাস্কে জয়ী হয়ে গৌরব একটি নতুন গাড়ি পান।  

9/10

বিগ বস জয়ী গৌরব খান্না

জানা যায়, এই সিজনের অন্যতম সর্বোচ্চ পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত প্রতিযোগী ছিলেন গৌরব। প্রতি সপ্তাহে তিনি প্রায়  ১৭.৫ লক্ষ টাকা পারিশ্রমিক পেতেন, যা প্রতি এপিসোডে প্রায়  ২.৫ লক্ষ টাকা।  

10/10

বিগ বস জয়ী গৌরব খান্না

সূত্রের খবর, তাঁর মোট সম্পত্তির পরিমাণ আনুমানিক  ৮ কোটি থেকে ১৫ কোটি টাকার মধ্যে।

পরবর্তী
