Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /Roadies থেকে Bigg Boss Bangla, প্রথম ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি, শিলিগুড়ির রাজবীর দে-কে চেনেন?

Roadies থেকে Bigg Boss Bangla, প্রথম ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি, শিলিগুড়ির রাজবীর দে-কে চেনেন?

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 07, 2026, 11:51 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 11:51 AM IST

Rajveer Dey Bigg Boss Bangla: মডেলিং থেকে রিয়্যালিটি শো—সব জায়গাতেই রয়েছে তাঁর পরিচিতি। শিলিগুড়ির এই যুবক একসময় জিতেছিলেন ‘মিস্টার ইন্ডিয়া’-র খেতাব, পরে ‘MTV Roadies’-এর মঞ্চেও নজর কেড়েছিলেন। হিন্দি টেলিভিশন ও ওয়েব সিরিজেও রয়েছে তাঁর কাজ। কে এই নতুন ওয়াইল্ড কার্ড, কেন তাঁকে নিয়ে শুরু হয়েছে চর্চা?

Rajveer Dey Bigg Boss Bangla1/6

প্রথম ওয়াইল্ড কার্ড রাজবীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিগ বস বাংলার এবারের সিজনে শুরুতে ছিলেন ১৫ জন প্রতিযোগী। প্রথম সপ্তাহেই অনিন্দ্য সেনগুপ্তের বিদায়ের পর শোয়ে নতুন মুখ আনার কথা জানানো হয়েছিল। এরপর থেকেই একাধিক নাম নিয়ে আলোচনা চলছিল। শেষ পর্যন্ত প্রথম ওয়াইল্ড কার্ড হিসেবে বেছে নেওয়া হল রাজবীর দে-কে।

Rajveer Dey Bigg Boss Bangla2/6

কে এই রাজবীর দে?

রাজবীর দে-র জন্ম ও বড় হয়ে ওঠা শিলিগুড়িতে। বর্তমানে অবশ্য কাজের সূত্রে মুম্বইয়ে থাকেন তিনি। মডেলিং দিয়ে কেরিয়ার শুরু করার পর ধীরে ধীরে অভিনয়ের দুনিয়াতেও জায়গা করে নেন রাজবীর। ২০১৭ সালে ‘পিটার ইংল্যান্ড মিস্টার ইন্ডিয়া’ প্রতিযোগিতায় খেতাব জিতে প্রথম বড় পরিচিতি পান রাজবীর। এরপর তাঁর নজর যায় টেলিভিশন এবং রিয়্যালিটি শোয়ের দিকে।

Rajveer Dey Bigg Boss Bangla3/6

Roadies থেকেই জনপ্রিয়তা

রাজবীরের পরিচিতি আরও বাড়ে জনপ্রিয় রিয়্যালিটি শো ‘MTV Roadies: Karm Ya Kaand’-এ অংশ নেওয়ার পর। ২০২৩ সালের এই সিজনে প্রতিযোগী হিসেবে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। শোয়ে তিনি প্রিন্স নারুলার দলের সদস্য ছিলেন। Roadies-এর মতো শারীরিক ও মানসিকভাবে কঠিন প্রতিযোগিতার মঞ্চে অংশ নেওয়ার ফলে তরুণ দর্শকদের মধ্যে পরিচিতি তৈরি হয় তাঁর। Roadies-এর পর অবশ্য রিয়্যালিটি শোতেই আটকে থাকেননি রাজবীর। অভিনয় ও মডেলিংয়ের কাজ চালিয়ে গিয়েছেন। একাধিক টেলিভিশন প্রজেক্ট এবং বিজ্ঞাপনেও কাজ করেছেন তিনি।

Rajveer Dey Bigg Boss Bangla4/6

কোন কোন ধারাবাহিকে দেখা গিয়েছে তাঁকে?

হিন্দি টেলিভিশনের একাধিক জনপ্রিয় প্রজেক্টে কাজ করেছেন রাজবীর। তাঁর অভিনীত কাজের তালিকায় রয়েছে ‘Kasautii Zindagii Kay 2’ এবং ‘Udaan’-এর মতো ধারাবাহিক। ওয়েব দুনিয়াতেও কাজ করেছেন তিনি। ‘Puncch Beat 2’ এবং ‘Coldd Lassi Aur Chicken Masala’-র মতো প্রজেক্টে তাঁর উপস্থিতি ছিল। অর্থাৎ, বিগ বসের মঞ্চে রাজবীর একেবারে নতুন মুখ নন। রিয়্যালিটি শোয়ের অভিজ্ঞতার পাশাপাশি তাঁর রয়েছে অভিনয় এবং মডেলিংয়ের ব্যাকগ্রাউন্ড।

Rajveer Dey Bigg Boss Bangla5/6

বিগ বসের ঘরে কেমন ছিল প্রথম দিন?

প্রথম দিনেই বেশ ফুরফুরে মেজাজে দেখা যায় রাজবীরকে। নাচে-গানে বিগ বসের ঘরে প্রবেশ করেন তিনি। ঘরে ঢোকার পর অন্যান্য প্রতিযোগীদের সঙ্গে আলাপ জমাতেও দেখা যায় তাঁকে। ঘরে ঢুকেই রাজবীরকে কয়েকজন মহিলা প্রতিযোগীর সঙ্গে মজা করতে এবং ফ্লার্ট করতে দেখা যায়। আলেকজান্দ্রাকে তাঁর চোখের প্রশংসাও করতে শোনা যায়। 

Rajveer Dey Bigg Boss Bangla6/6

বদলাবে কি বিগ বসের খেলার সমীকরণ?

ওয়াইল্ড কার্ড হিসেবে রাজবীরের প্রবেশের সময়টা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম সপ্তাহেই একজন প্রতিযোগী বিদায় নিয়েছেন। ফলে ঘরের সমীকরণ এখনও পুরোপুরি তৈরি হয়নি। ঠিক সেই সময় নতুন একজন প্রতিযোগীর প্রবেশ স্বাভাবিকভাবেই গেমে নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে। Roadies-এর অভিজ্ঞতা রাজবীরকে বিগ বসের মতো রিয়্যালিটি শোয়ে কতটা সুবিধা দেবে, সেটাও দেখার বিষয়। কারণ Bigg Boss-এ শুধু টাস্কে ভালো পারফর্ম করলেই হয় না, একইসঙ্গে সম্পর্ক, কৌশল, আবেগ এবং দর্শকদের সঙ্গে সংযোগও গুরুত্বপূর্ণ।

TAGS:
Bigg Boss Bangla Season 3
Rajveer Dey

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
হস্টেল বিল্ডিং ভেঙে পড়ার ঘটনায় বাড়ছে মৃতের সংখ্যা! ধ্বংসস্তূপের নীচে এখনও
2
3
4
5