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সৌরভের হাতে চিমটি কেটে শুরু ‘বিগ বস’ সফর! ১৬ বছরেই বিয়ে, কে এই তনুশ্রী?

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 01, 2026, 03:27 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 03:29 PM IST

Bigg Boss Bangla contestants: ফেসবুক পেজে ফলোয়ার সংখ্যা ৫৭ হাজার।  তানিয়া মিত্তলের মতো গ্ল্যামারাস কায়দা আর সৌরভকে চিমটি কাটার সাহস। অনলাইনে কাপড়ের ব্যবসা থেকে সোজা বিগ বসের ঘরে। নেটিজেনদের মতে তিনি ‘তানিয়া মিত্তলের মিসো ভার্সন’, কে এই জলপাইগুড়ি গার্ল?

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১৬ বছরেই বিয়ে, ১৫ বছরের মেয়ের মা! কে এই তনুশ্রী?

‘বিগ বস বাংলা’-র মঞ্চে এসেই নজর কেড়েছেন জলপাইগুড়ির তনুশ্রী রায় দাস। মাত্র ১৬ বছর বয়সেই বিয়ে হয় তাঁর। অল্প বয়সেই কাঁধে আসে সংসারের দায়িত্ব। আজ তাঁর মেয়ের বয়স ১৫। সংসার সামলে নিজের ব্যবসা দাঁড় করিয়ে এবার তিনি পা রাখলেন ‘বিগ বস বাংলা’-র ঘরে। 

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জলপাইগুড়ি থেকেই শুরু লড়াই

তনুশ্রীর ছোটবেলা কেটেছে জলপাইগুড়িতে। জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট স্কুলে পড়াশোনা করেন তিনি। এরপর জলপাইগুড়ি পিডি উইমেন কলেজ থেকে ভূগোলে স্নাতক হন। ছোট থেকেই নিজের পায়ে দাঁড়ানোর স্বপ্ন ছিল তনুশ্রীর। বিয়ের পরেও সেই স্বপ্ন থেকে পিছিয়ে যাননি তিনি। 

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১৬ বছরেই বিয়ে, তারপর মা

খুব অল্প বয়সেই বিয়ে হয়ে যায় তনুশ্রীর। মাত্র ১৬ বছর বয়সে সংসারের দায়িত্ব কাঁধে এসে পড়ে। এরপর তাঁর জীবনে আসে কন্যাসন্তান। এখন সেই মেয়ের বয়স ১৫ বছর। স্বামী, সংসার ও মেয়েকে সামলানোর পাশাপাশি নিজের পরিচয়ও তৈরি করেছেন তনুশ্রী।

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সংসার সামলে গড়ে তুললেন নিজের ব্যবসা

জলপাইগুড়ি টাউনে তনুশ্রীর রয়েছে একটি বড় বুটিক। অফলাইন ব্যবসার পাশাপাশি অনলাইনেও শাড়ি ও ব্লাউজ বিক্রি করেন তিনি।তাঁর সংস্থার নাম ‘দ্য মোমেন্ট অফ মেমোরি’। ফেসবুকে তাঁর পেজের প্রায় ৫৭ হাজার ফলোয়ার রয়েছে। শুধু উত্তরবঙ্গ নয়, বাংলার অন্যান্য জায়গাতেও তাঁর পরিচিতি তৈরি হয়েছে। 

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বিগ বস থেকে ফোন, বিশ্বাসই করতে পারেননি!

তনুশ্রী জানিয়েছেন, ‘বিগ বস’ থেকে যখন প্রথম তাঁকে ফোন করা হয়, তখন তিনি বিশ্বাসই করতে পারেননি। তাঁর মনে হয়েছিল, ফোনটি হয়তো ভুয়ো। এমনকী বিগ বসের মঞ্চে দাঁড়িয়ে সঞ্চালক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সামনে এসেও তাঁর বিশ্বাস হচ্ছিল না যে সত্যিই তিনি এই শোয়ের অংশ হয়েছেন। তাই সৌরভের হাতে চিমটি কেটে দেখেন—সবটা সত্যি কি না! 

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সৌরভের প্রশ্নে মেয়েকেই বেছে নিলেন তনুশ্রী

বিগ বসের মঞ্চে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় তনুশ্রীকে প্রশ্ন করেন—তাঁর জীবনে গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ড বেশি গুরুত্বপূর্ণ, নাকি তাঁর মেয়ে? তনুশ্রীর উত্তর ছিল একেবারে স্পষ্ট—তাঁর কাছে মেয়েই সব। দিন শেষে তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি তাঁর মেয়ের মা। গ্ল্যামার দুনিয়ার থেকেও মেয়েকে বেশি গুরুত্ব দেন তিনি। 

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বিগ বসের ঘরে কেমন তনুশ্রী?

বিগ বসের ঘরে বিতর্ক, ঝগড়া ও মতবিরোধ নতুন কিছু নয়। তনুশ্রী অবশ্য জানিয়েছেন, তিনি ঠোঁটকাটা স্বভাবের। অন্যায় তিনি সহ্য করবেন না। ১৬ বছর বয়সে বিয়ে থেকে শুরু করে সংসার, মাতৃত্ব এবং নিজের ব্যবসা—জীবনের নানা ধাপ পেরিয়ে এবার তাঁর নতুন চ্যালেঞ্জ ‘বিগ বস বাংলা’। সৌরভের হাতে চিমটি কেটে যাঁর যাত্রা শুরু, বিগ বসের ঘরে তাঁর এই স্পষ্টভাষী স্বভাব কতটা ঝড় তোলে, সেটাই এখন দেখার।

TAGS:
Tanusree Roy Das
bigg boss bangla

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