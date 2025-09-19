English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bigg Boss Vishal Pandey: শিরা কেটে গিয়ে মারাত্মক দুর্ঘটনা! দুটো সার্জারি, অর্ধেক শরীর 'প্যারালাইস' হতে পারেন বিগ বসের বিশাল...?

Vishal Pandey undergoes surgeries: দুটি অস্ত্রোপচারের পর আজ আমি এখানে—থেমে গিয়েছি, বাধ্য হয়ে সবকিছু কিছুদিনের জন্য সব থামাতে। বাঁ হাতে কনুই পর্যন্ত ব্যাণ্ডেজ, ডানহাতে স্যালাইনের চ্যানেল। হাসপাতালে শুয়েই...

Sep 19, 2025, 08:01 PM IST
নিজেই কেটেছেন শিরা, ভংয়কর অবস্থা অভিনেতার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভয়ংকর দুর্ঘটনার কবলে বিগ বস ওটিটি খ্যাত বিশাল পাণ্ডে। কাপলজোরে প্রাণে বাঁচেন বিশাল। শিরা ভেদ করে কাঁচের টুকরো ঢুকে যায় হাতে। 

নিজেই কেটেছেন শিরা, ভংয়কর অবস্থা অভিনেতার

যার ফলে দু’-দু’টো অস্ত্রোপচার হয়েছে তাঁর। নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে হাসপাতাল থেকেই ছবি শেয়ার করেছেন তিনি। যা দেখে রীতিমতো ভয় পেয়ে গিয়েছেন অনুরাগীরা। 

নিজেই কেটেছেন শিরা, ভংয়কর অবস্থা অভিনেতার

শ্যুটিং চলাকালীন কাঁচে হাত কেটে গুরুতর আহত হন বিশাল। বাঁ হাতে কনুই পর্যন্ত ব্যাণ্ডেজ, ডানহাতে স্যালাইনের চ্যানেল। হাসপাতালে শুয়েই বিশাল লেখেন, 'দুর্ঘটনা মানুষকে নাড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। যা কোনোদিন কল্পনাও করিনি...'

নিজেই কেটেছেন শিরা, ভংয়কর অবস্থা অভিনেতার

তাঁর কথায়, চিকিত্‍সকেরা জানিয়েছেন, 'আমার যে ধমনী সরাসরি হৃদ্‌পিণ্ডে যাচ্ছে, সেটা মাত্র কয়েক ইঞ্চির জন্য রক্ষা পেয়েছে। তা না হলে অর্ধেক শরীর অকেজো হয়ে যেতে পারত।'

নিজেই কেটেছেন শিরা, ভংয়কর অবস্থা অভিনেতার

আপাতত বিশ্রামে রয়েছি। সব কাজ থামাতে বাধ্য হয়েছি। ডাক্তারদের বক্তব্য, অল্পের জন্য বড় বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছে বিশাল।নিজের সবচেয়ে প্রিয় কাজ (অভিনয়) করার সময়ই এমন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে কোনও দিন ভাবেননি অভিনেতা। 

নিজেই কেটেছেন শিরা, ভংয়কর অবস্থা অভিনেতার

প্রসঙ্গত, ‘বিগ বস্‌ ওটিটি ৩’-এর প্রতিযোগী বিশাল পাণ্ডে। TikTok থেকে স্টারডম পেয়েছিলেন তিনি। সমীক্ষা সুদ এবং ভাবিন ভানুশালীর সঙ্গে  'তিন টিগাড়া' নামে মিউজিক ভিডিয়োয় নজর কাড়েন বিশাল। 

নিজেই কেটেছেন শিরা, ভংয়কর অবস্থা অভিনেতার

মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, বিশাল পাণ্ডের মোট সম্পত্তি ৫-১০ কোটি টাকা। বিগ বসে আরমান মালিকের দ্বিতীয় স্ত্রী কৃতিকা মালিককে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্যে ঝড় ওঠে। 

নিজেই কেটেছেন শিরা, ভংয়কর অবস্থা অভিনেতার

যার জেরে আরমান মালিকের কাছে চড়ও খান বিশাল। তবে অভিনেতার বিশ্বাস, অন্ধকারের শেষে আলো থাকেই। সূর্যের মতো দুঃসময় কাটিয়ে আলোর কিরণে ফিরবেনই। 

