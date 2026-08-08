/এখন থেকে শনিবার সব সরকারি স্কুল ১টায় ছুটি: হবে মাত্র ২.৫ ঘণ্টা, ছাত্রছাত্রীদের মানসিক স্বাস্থ্যে সরকারের বিরাট সিদ্ধান্ত

Saturday Half Day School announcement: রাজ্যের সরকারি স্কুলগুলির সময়সূচি ও কার্যক্রমে বড়সড় পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিল সরকার। এখন থেকে রাজ্যের সমস্ত সরকারি প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রতি শনিবার অর্ধদিবস (হাফ-ডে) পঠন-পাঠন প্রক্রিয়া হবে। এই বিষয়ে শিক্ষা দফতরের পক্ষ থেকে একটি নির্দেশিকা জারি করে সমস্ত জেলায় নতুন সূচি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।
শিক্ষা দফতরের প্রকাশিত নির্দেশিকায় স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে যে, এখন থেকে শনিবার সকাল ৯:৩০ স্কুল চালু হবে এবং দুপুর ১:০০ টায় পঠন-পাঠন শেষে ছুটি হয়ে যাবে।
অর্থাৎ প্রতি সপ্তাহের শনিবার ছাত্র-ছাত্রীরা সাড়ে তিন ঘণ্টা স্কুল করবে।
নতুন এই নিয়ম সমস্ত সরকারি ও রাজ্য-পোষিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কার্যকর করা হবে।
শিক্ষা দফতরের সূত্রে খবর, এই সিদ্ধান্তের মূলে অল্পবয়সী শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান।
টানা পাঁচ দিন পূর্ণদিবস ক্লাসের পর শনিবারের এই অর্ধদিবস সময়সূচি ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক চাপ কমাবে এবং পড়াশোনা ও অন্যান্য সহ-পাঠ্যক্রমিক কাজে ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করবে।
একই সঙ্গে শিক্ষকদেরও কার্যক্ষমতা ও মানসিক প্রশান্তি বজায় রাখার কথা বিবেচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, অনেক স্কুলেই দীর্ঘদিন ধরেই শনিবার সরকারি স্কুলগুলিতে অর্ধদিবসের প্রথা চালু রয়েছে।
শিক্ষামন্ত্রী এই নতুন নির্দেশিকা ও অর্ধদিবসের আদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাক্ষর করেছেন এবং সিদ্ধান্তের কথা নিশ্চিত করেছেন।
একই সঙ্গে রাজ্য জুড়ে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বদলি ও অন্যান্য সমস্যা মেটাতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি।
শিক্ষামন্ত্রী জানান, 'আগামী ৩১ অক্টোবরের মধ্যেই রাজ্যের সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দীর্ঘদিনের নানা জটিলতা ও সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা হবে।
শিক্ষক সমাজের সমস্যার সমাধান হলে স্বভাবতই ছাত্র-ছাত্রীরা আরও ভালোভাবে শিক্ষাদানের সুফল পাবে এবং তাদের শিক্ষাসংক্রান্ত চাহিদারও সুষ্ঠু সমাধান হবে।'
রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপে শিক্ষানুরাগী মহল, অভিভাবক এবং শিক্ষক সমাজ যৌথভাবে স্বস্তি প্রকাশ করেছে।
তবে এই ঘটনা শুধুমাত্র বিহারেই। বিহারের বিজেপি সরকার ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।