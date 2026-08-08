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এখন থেকে শনিবার সব সরকারি স্কুল ১টায় ছুটি: হবে মাত্র ২.৫ ঘণ্টা, ছাত্রছাত্রীদের মানসিক স্বাস্থ্যে সরকারের বিরাট সিদ্ধান্ত

Written ByNabanita Sarkar
Published: Aug 08, 2026, 02:52 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 02:52 PM IST

Saturday Half Day School announcement: রাজ্যের সরকারি স্কুলগুলির সময়সূচি ও কার্যক্রমে বড়সড় পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিল সরকার। এখন থেকে রাজ্যের সমস্ত সরকারি প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রতি শনিবার অর্ধদিবস (হাফ-ডে) পঠন-পাঠন প্রক্রিয়া হবে। এই বিষয়ে শিক্ষা দফতরের পক্ষ থেকে একটি নির্দেশিকা জারি করে সমস্ত জেলায় নতুন সূচি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। 

 

নতুন সময়সূচি1/12

নতুন সময়সূচি

শিক্ষা দফতরের প্রকাশিত নির্দেশিকায় স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে যে, এখন থেকে শনিবার সকাল ৯:৩০ স্কুল চালু হবে এবং দুপুর ১:০০ টায় পঠন-পাঠন শেষে ছুটি হয়ে যাবে। 

সিদ্ধান্তের কারণ2/12

সিদ্ধান্তের কারণ

অর্থাৎ প্রতি সপ্তাহের শনিবার ছাত্র-ছাত্রীরা সাড়ে তিন ঘণ্টা স্কুল করবে।

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নতুন এই নিয়ম সমস্ত সরকারি ও রাজ্য-পোষিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কার্যকর করা হবে।

 

সিদ্ধান্তের কারণ4/12

সিদ্ধান্তের কারণ

শিক্ষা দফতরের সূত্রে খবর, এই সিদ্ধান্তের মূলে অল্পবয়সী শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান।

সিদ্ধান্তের কারণ5/12

সিদ্ধান্তের কারণ

টানা পাঁচ দিন পূর্ণদিবস ক্লাসের পর শনিবারের এই অর্ধদিবস সময়সূচি ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক চাপ কমাবে এবং পড়াশোনা ও অন্যান্য সহ-পাঠ্যক্রমিক কাজে ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করবে। 

 

সিদ্ধান্তের কারণ6/12

সিদ্ধান্তের কারণ

একই সঙ্গে শিক্ষকদেরও কার্যক্ষমতা ও মানসিক প্রশান্তি বজায় রাখার কথা বিবেচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, অনেক স্কুলেই দীর্ঘদিন ধরেই শনিবার সরকারি স্কুলগুলিতে অর্ধদিবসের প্রথা চালু রয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য7/12

শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য

শিক্ষামন্ত্রী এই নতুন নির্দেশিকা ও অর্ধদিবসের আদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাক্ষর করেছেন এবং সিদ্ধান্তের কথা নিশ্চিত করেছেন।

 

শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য8/12

শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য

একই সঙ্গে রাজ্য জুড়ে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বদলি ও অন্যান্য সমস্যা মেটাতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। 

শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য9/12

শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য

শিক্ষামন্ত্রী জানান, 'আগামী ৩১ অক্টোবরের মধ্যেই রাজ্যের সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দীর্ঘদিনের নানা জটিলতা ও সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা হবে।

শিক্ষাদানের সুফল10/12

শিক্ষাদানের সুফল

শিক্ষক সমাজের সমস্যার সমাধান হলে স্বভাবতই ছাত্র-ছাত্রীরা আরও ভালোভাবে শিক্ষাদানের সুফল পাবে এবং তাদের শিক্ষাসংক্রান্ত চাহিদারও সুষ্ঠু সমাধান হবে।'

 

রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপ11/12

রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপ

রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপে শিক্ষানুরাগী মহল, অভিভাবক এবং শিক্ষক সমাজ যৌথভাবে স্বস্তি প্রকাশ করেছে। 

 

বিহারের বিজেপি সরকার12/12

বিহারের বিজেপি সরকার

তবে এই ঘটনা শুধুমাত্র বিহারেই। বিহারের বিজেপি সরকার ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। 

TAGS:
Bihar School News
Bihar Education Department
Half Day School Bihar
Bihar Government Schools

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