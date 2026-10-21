/উমা ফিরছেন ঘরে, শেষ বেলার উদযাপনে মাতল নিউ দ্বারকা কালিবাড়ী

Durga Puja 2026: সিঁদুরের রং এক সময় মুছে যাবে, থেমে যাবে ঢাক। উমা ফিরবেন কৈলাসে। আর বাঙালি দিন গুনবে পরের বছরের আগমনী বার্তার।
রাজীব চক্রবর্তী: বুধবার বিজয়া দশমী। সিঁদুরের লাল রঙে, উলুধ্বনি আর ঢাকের বাদ্যে বিদায়বেলার আবেগে মেতে উঠল নিউ দ্বারকা কালিবাড়ী অ্যাসোসিয়েশনের পুজোমণ্ডপ।
দেবীকে সিঁদুর পরিয়ে, একে অপরের গালে সিঁদুর মাখিয়ে উৎসবের শেষ মুহূর্তটুকু আনন্দে ভরিয়ে নিলেন মহিলারা। কোথাও হাসি, কোথাও আবেগের অশ্রু।
উমাকে বিদায় জানানোর আগে যেন আরও এক বার আঁকড়ে ধরা চেনা উৎসবকে।
সিঁদুর খেলার মাঝেই ধুনুচি হাতে নাচছিলেন সুন্দরী নন্দিতা। তাঁর কথায়, 'ঘরের মেয়ে আজ বাপের বাড়ি থেকে এক বছরের জন্য শ্বশুরবাড়ি চলে যাচ্ছে। তাই শেষ বেলার আনন্দে সামিল হয়েছি আমরা। একটু পরে সিঁদুরের লাল রং গাল থেকে মুছে যাবে। ঢাকের বাদ্যি থেমে যাবে। থেকে যাবে এক বছরের জন্য অপেক্ষা।'
পুজো কমিটির কর্তা বিশ্বনাথ আচার্য্য ও সোমনাথ আচার্য্যের উদ্যোগে মণ্ডপে ধরা পড়ল বাঙালির চিরন্তন দুর্গোৎসবের সেই পরিচিত ছবি। আনন্দের রেশের সঙ্গে মিশে রইল বিষাদের সুর।