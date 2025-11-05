English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bilaspur Train Accident: দুমড়েমুচড়ে যাওয়া ঘাতক ট্রেনে ছিন্নভিন্ন ১১ প্রাণ! প্রকাশ্যে এল ভয়ংকর দুর্ঘটনার আসল কারণ...

Chhattisgarh Train Accident: ছত্তিশগড়ের বিলাসপুরে ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনায় ইতিমধ্যেই মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১১ এ দাঁড়িয়েছে৷ মঙ্গলবার বিকেল ৪টে নাগাদ কোরবা জেলার গেভরা থেকে বিলাসপুরের দিকে যাচ্ছিল৷ আজ, বুধবার বেলা ১১'টা নাগাদ বিলাসপুরের লালখাদানে যাবেন কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি। প্রাথমিকভাবে রেল, দুর্ঘটনার জন্য ট্রেন চালককে দায়ী করছে। তবে স্বয়ংক্রিয় সিগন্যাল ব্যবস্থায় কোনও প্রযুক্তিগত ত্রুটি ছিল কিনা সেটাও দেখা হচ্ছে। যাত্রীবাহী ট্রেনের রেকটি আধুনিক মেমু রেক ছিল।

| Nov 05, 2025, 02:17 PM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মঙ্গলবার বিকেল ৪টে নাগাদ গেবরা রোড এবং বিলাসপুরের মাঝে লালখাদানের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। যাত্রিবাহী ট্রেনটি বিলাসপুরের দিকে যাচ্ছিল। তবে ট্রেনটি যে লাইনে ছিল, তার আগেই একটি মালগাড়ি ছিল। পিছন থেকে এসে লোকাল ট্রেনটি সজোরে ধাক্কা মারে ওই মালগাড়িতে। সংঘর্ষের অভিঘাতে মালগাড়ির উপরে উঠে যায় যাত্রিবাহী ট্রেনটির একাংশ। দুমড়েমুচড়ে যায় ট্রেনের ইঞ্জিনটি। কয়েকটি কামরা লাইনচ্যুত হয়েছে।

বিলাসপুর ট্রেন দুর্ঘটনা

এরমধ্যে গাটোরা এবং বিলাসপুর রেল স্টেশনের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা একটি মালগাড়িকে পিছন থেকে ধাক্কা দেয় মেমু প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি৷

বিলাসপুর ট্রেন দুর্ঘটনা

যাত্রিবাহী ট্রেনের সামনের কামরাগুলি ধাক্কার জেরে উঠে যায় মালবাহী ট্রেনের উপর৷ কী ভাবে ঘটল এই দুর্ঘটনা? কারণ জানতে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন রেল কর্তৃপক্ষ৷

বিলাসপুর ট্রেন দুর্ঘটনা

রেল কর্তৃপক্ষের জারি করা বিবৃতি অনুযায়ী, বিলাসপুরের রেল দুর্ঘটনার কারণ জানতে রেলওয়ের নিরাপত্তা কমিশনার (CRS) পর্যায়ের তদন্ত করা হবে৷ তদন্ত শেষে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের পরামর্শও দেবেন তাঁরা৷

বিলাসপুর ট্রেন দুর্ঘটনা

প্রাথমিক ভাবে রেল কর্তৃপক্ষ মনে করছেন, এই দুর্ঘটনার পিছনে SPAD-ই আসল কারণ৷ SPAD অর্থাৎ, সিগন্যাল পাসড অ্যাট ডেঞ্জার৷ রেল মনে করছেন, প্যাসেঞ্জার ট্রেনের লোকো পাইলট লাল সিগন্যাল অর্থাৎ বিপদসীমা অতিক্রম করে চলে গিয়েছিলেন৷ হয়ত কোনও ভাবে লাল সিগন্যাল উনি দেখতে পাননি৷

বিলাসপুর ট্রেন দুর্ঘটনা

যদিও, সূত্রের খবর, ওই এলাকায় স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিং ব্যবস্থাই কার্যকর৷ তাই কোনও প্রযুক্তিগত সমস্যা হয়ে থাকতে পারে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে৷

বিলাসপুর ট্রেন দুর্ঘটনা

 গাটোরা এবং বিলাসপুর রেল স্টেশনের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা একটি মালগাড়িকে পিছন থেকে ধাক্কা দেয় মেমু প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি৷ 

বিলাসপুর ট্রেন দুর্ঘটনা

ঘটনাস্থলের ছবি বা ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে প্যাসেঞ্জার ট্রেন একটি মালবাহী ট্রেনের উপরে উঠে গেছে৷ রেলের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকেরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যান৷ আহতদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়৷ 

বিলাসপুর ট্রেন দুর্ঘটনা

মৃতদের পরিবারকে ১০ লক্ষ এবং গুরুতর আহতদের ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে৷ যাঁরা কম আঘাত পেয়েছেন, তাঁরা পাবেন ১ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য৷

