Bilaspur Train Accident: দুমড়েমুচড়ে যাওয়া ঘাতক ট্রেনে ছিন্নভিন্ন ১১ প্রাণ! প্রকাশ্যে এল ভয়ংকর দুর্ঘটনার আসল কারণ...

Bilaspur Train Accident: দুমড়েমুচড়ে যাওয়া ঘাতক ট্রেনে ছিন্নভিন্ন ১১ প্রাণ! প্রকাশ্যে এল ভয়ংকর দুর্ঘটনার আসল কারণ...
Chhattisgarh Train Accident: ছত্তিশগড়ের বিলাসপুরে ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনায় ইতিমধ্যেই মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১১ এ দাঁড়িয়েছে৷ মঙ্গলবার বিকেল ৪টে নাগাদ কোরবা জেলার গেভরা থেকে বিলাসপুরের দিকে যাচ্ছিল৷ আজ, বুধবার বেলা ১১'টা নাগাদ বিলাসপুরের লালখাদানে যাবেন কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি। প্রাথমিকভাবে রেল, দুর্ঘটনার জন্য ট্রেন চালককে দায়ী করছে। তবে স্বয়ংক্রিয় সিগন্যাল ব্যবস্থায় কোনও প্রযুক্তিগত ত্রুটি ছিল কিনা সেটাও দেখা হচ্ছে। যাত্রীবাহী ট্রেনের রেকটি আধুনিক মেমু রেক ছিল।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মঙ্গলবার বিকেল ৪টে নাগাদ গেবরা রোড এবং বিলাসপুরের মাঝে লালখাদানের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। যাত্রিবাহী ট্রেনটি বিলাসপুরের দিকে যাচ্ছিল। তবে ট্রেনটি যে লাইনে ছিল, তার আগেই একটি মালগাড়ি ছিল। পিছন থেকে এসে লোকাল ট্রেনটি সজোরে ধাক্কা মারে ওই মালগাড়িতে। সংঘর্ষের অভিঘাতে মালগাড়ির উপরে উঠে যায় যাত্রিবাহী ট্রেনটির একাংশ। দুমড়েমুচড়ে যায় ট্রেনের ইঞ্জিনটি। কয়েকটি কামরা লাইনচ্যুত হয়েছে।